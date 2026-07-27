LHS 1140b có thể đang hiện diện sự sống ngoài hành tinh

Một nghiên cứu vừa được NASA công bố xác định, LHS 1140b, cách Trái đất khoảng 48 năm ánh sáng, có thể sở hữu gần như đầy đủ những điều kiện cần thiết để nuôi dưỡng sự sống.

Phát hiện mới cho thấy hành tinh này đang phát ra tín hiệu của khí heli trong bầu khí quyển, một dấu hiệu quan trọng chứng minh rằng nó vẫn duy trì được lớp khí quyển dày và ổn định.

Đây là yếu tố được giới khoa học xem là điều kiện tiên quyết nếu một hành tinh muốn duy trì nước ở thể lỏng và tạo môi trường phù hợp cho các dạng sống phát triển.

Hành tinh LHS 1140b nằm trong chòm sao Kình Ngư, cách Trái đất 48 năm ánh sáng.

LHS 1140b được phát hiện lần đầu vào năm 2017 và nhanh chóng thu hút sự quan tâm của giới thiên văn. Theo NASA, đây là một hành tinh đá, có bán kính lớn gấp 1,73 lần Trái Đất và khối lượng khoảng 5,6 lần hành tinh của chúng ta.

Nếu quan sát từ không gian, bề mặt của LHS 1140b được cho là có màu sắc pha trộn giữa sắc đỏ đặc trưng của sao Hỏa và những gam màu trầm của sao Mộc, tạo nên một diện mạo khá độc đáo.

Tác giả chính của nghiên cứu, Collin Cherubim cho biết: "Tại thời điểm hiện nay, chúng tôi hoàn toàn chưa có bằng chứng về sự sống trên LHS 1140b. Tuy nhiên, chúng tôi tin rằng tất cả những thành phần quan trọng và thiết yếu cho sự sống đều đang hiện diện ở đó".

Theo hiểu biết hiện nay của các nhà khoa học, một hành tinh muốn được xem là có khả năng sinh sống cần đáp ứng ba tiêu chí quan trọng.

Thứ nhất, hành tinh phải có bề mặt đá thay vì chỉ là một khối khí khổng lồ.

Thứ hai, nó cần có bầu khí quyển đủ dày và ổn định để giữ nhiệt, điều hòa khí hậu, bảo vệ bề mặt khỏi bức xạ vũ trụ và giúp nước không bị bốc hơi hoàn toàn. Các quan sát từ kính viễn vọng không gian cho thấy dấu hiệu tồn tại của tầng khí quyển (có thể chứa nitơ hoặc heli), mở ra hy vọng về một bề mặt có nước lỏng

Cuối cùng, hành tinh phải nằm trong "Vùng Goldilocks" – khu vực có khoảng cách vừa đủ với ngôi sao chủ để nước có thể tồn tại ở dạng lỏng.

Theo nghiên cứu, LHS 1140b có vể đáp ứng đầy đủ cả ba tiêu chí này. Các mô hình hiện nay cho thấy nhiệt độ trên hành tinh đủ phù hợp để nước lỏng tồn tại lâu dài. Thậm chí, lượng nước có thể chiếm tới 20% tổng khối lượng của hành tinh, một tỷ lệ cực kỳ ấn tượng nếu so với Trái Đất.

LHS 1140b đang quay quanh một ngôi sao lùn đỏ mang tên LHS 1140 ở khoảng cách gần hơn khoảng 10 lần so với khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trời.

LHS 1140 nhỏ hơn Mặt Trời rất nhiều và có nhiệt độ thấp hơn đáng kể. Vì thế, mặc dù hành tinh ở rất gần ngôi sao, năng lượng mà nó nhận được chỉ bằng khoảng một nửa lượng ánh sáng Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất.

Môi trường bức xạ năng lượng của ngôi sao chủ LHS 1140.

Điều này giúp nhiệt độ trên LHS 1140b duy trì ở mức có thể cho phép nước tồn tại dưới dạng lỏng thay vì bốc hơi hoặc đóng băng hoàn toàn. Theo Đài quan sát Nam Âu (ESO), ngôi sao LHS 1140 hiện khá "hiền hòa". Nó có độ sáng thấp và gần như không còn phát ra lượng bức xạ mạnh như nhiều sao lùn đỏ trẻ tuổi khác.

Sự khác biệt giữa LHS 1140b và một hành tinh khác trong cùng hệ sao là LHS 1140c.

Dù ở rất gần ngôi sao chủ, LHS 1140b vẫn duy trì được bầu khí quyển giàu heli, cho thấy tác động của sao lùn đỏ có thể không nghiêm trọng như các giả thuyết trước đây.

Mặt trời của chúng ta, là một sao lùn vàng được dự kiến sẽ trở thành sao khổng lồ đỏ sau khoảng 5 - 6 tỷ năm nữa. Nhưng một ngôi sao lùn đỏ như LHS 1140 có thể duy trì trạng thái ổn định từ vài trăm tỷ đến hàng nghìn tỷ năm.