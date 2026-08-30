Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Số hóa - Xe

Lexus GX550 sắp được nâng cấp loạt tiện nghi, tăng khả năng off-road

Lexus được cho là đang chuẩn bị đợt nâng cấp đáng chú ý đầu tiên cho mẫu xe SUV GX550 thế hệ hiện tại, chỉ khoảng hai năm sau khi mẫu SUV này ra mắt.

Nguyễn Thảo
Video: Hé lộ mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX550 2027 mới.

Theo Creative Trend, Lexus dự kiến công bố phiên bản cập nhật của GX550 tại Nhật Bản vào ngày 24/9/2026, trước khi bắt đầu sản xuất từ ngày 1/10. Đây không phải một bản facelift với những thay đổi lớn về thiết kế, mà chủ yếu là đợt điều chỉnh trang bị nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Lexus GX thế hệ hiện tại được giới thiệu hoàn toàn mới và có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 2024. Mẫu SUV hạng sang sử dụng kết cấu khung gầm rời body-on-frame, động cơ V6 tăng áp kép và được phát triển theo phong cách mạnh mẽ, thiên về khả năng đi địa hình hơn thế hệ tiền nhiệm.

2-146.jpg
Lexus GX550 sắp được nâng cấp loạt tiện nghi, tăng khả năng off-road.

Theo nguồn tin từ Nhật Bản, một số tính năng vốn được cung cấp dưới dạng tùy chọn có thể trở thành trang bị tiêu chuẩn sau đợt nâng cấp. Danh sách này bao gồm camera hành trình trước và sau, gương chiếu hậu kỹ thuật số, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key và bộ móc kéo kèm nắp che. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng có thể được trang bị tiêu chuẩn trên một số phiên bản, trong khi hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson vẫn là tùy chọn.

Đáng chú ý, một số phiên bản GX550 được cho là sẽ có tính năng thông gió hàng ghế sau. Đây là trang bị còn thiếu trên mẫu xe hiện hành dù GX đã có sưởi và thông gió ghế trước cùng chức năng sưởi ghế sau. Việc bổ sung tính năng này cũng giúp GX tăng khả năng cạnh tranh về tiện nghi, đặc biệt khi Toyota Land Cruiser 250 có liên quan về nền tảng đã cung cấp thông gió ghế sau trên một số phiên bản tại Nhật Bản.

3-2420.jpg
Bên cạnh các nâng cấp tiện nghi, phiên bản GX550 Overtrail+ có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với định hướng địa hình.

Bên cạnh các nâng cấp tiện nghi, phiên bản GX550 Overtrail+ có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với định hướng địa hình. Theo báo cáo, bộ lốp all-season 18 inch hiện tại sẽ được thay bằng lốp all-terrain, đồng thời kích thước tăng từ 265/65R18 lên 265/70R18. Thành lốp cao hơn có thể góp phần cải thiện khoảng sáng gầm và khả năng vận hành trên địa hình xấu, dù có khả năng làm tăng tiếng ồn khi chạy trên đường nhựa.

Trái với những đồn đoán trước đó, phiên bản hybrid của Lexus GX được cho là chưa xuất hiện trong lần cập nhật sắp tới. GX550 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép hiện hành. Hiện những thông tin trên mới được đề cập cho thị trường Nhật Bản và Lexus chưa có công bố chính thức.

Chưa rõ các nâng cấp tương tự có được áp dụng cho GX550 tại những thị trường khác hay không. Giá bán của phiên bản mới cũng chưa được tiết lộ. Việc bổ sung thêm trang bị tiêu chuẩn có thể nâng giá trị sử dụng của GX550, nhưng đồng thời cũng đặt ra khả năng giá niêm yết sẽ được điều chỉnh khi phiên bản cập nhật chính thức ra mắt.

#Lexus GX550 sắp được nâng cấp #Lexus GX550 2027 mới #giá xe Lexus GX550 2027 #Lexus GX550 tại Việt Nam #SUV hạng sang Lexus GX550 #xe SUV Lexus GX550

Bài liên quan

Số hóa - Xe

Toyota dùng búa nhựa “bắt bệnh” động cơ V6 trên Tundra và Lexus

Toyota vừa triển khai một phương pháp kiểm tra kỹ thuật độc đáo nhằm xác định lỗi động cơ V6 tăng áp trên xe bán tải Tundra và SUV Lexus thuộc diện ảnh hưởng.

Video: Giới thiệu mẫu xe bán tải cỡ lớn Toyota Tundra 2026.

Thay vì tốn thời gian tháo rã từng bộ phận, các kỹ thuật viên tại đại lý chỉ cần sử dụng một chiếc búa nhựa chuyên dụng để tạo ra rung động có kiểm soát trên động cơ. Theo đại diện Toyota chia sẻ với tờ The Drive, quy trình này tập trung đánh giá tình trạng bạc chính số 1 của trục khuỷu. Đây là linh kiện then chốt có nguy cơ bị mài mòn bất thường do các mạt kim loại sót lại từ công đoạn sản xuất.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

Lexus triệu hồi gần 2.600 xe sang lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số

Lỗi cụm đồng hồ kỹ thuật số tiếp tục là nỗi ám ảnh với loạt xe sang Lexus, khiến hãng phải triệu hồi lên tới 2.593 xe sang mới tại thị trường Úc.

Video: Đánh giá chi tiết Lexus GX 550 2024 tại Việt Nam.

Tổng cộng, Lexus sẽ phải triệu hồi 2.593 ôtô tại thị trường Úc do lỗi trên, tất cả đều thuộc đời 2024 - 2025, gồm các mẫu xe cụ thể: GX 550, UX 300e, UX300h và UX300h AWD. Dự kiến, các xe trong diện ảnh hưởng có thể nhận bản cập nhật phần mềm thông qua mạng (OTA) hoặc tiến hành khắc phục trực tiếp tại đại lý.

Xem chi tiết

Số hóa - Xe

[GALLERY] Lexus GX hybrid sẽ có truyền động i-Force Max như Land Cruiser HEV

Thương hiệu xe sang Lexus đang chuẩn bị ra mắt phiên bản hybrid mới cho mẫu SUV địa hình GX sau khi một lãnh đạo hãng gần như xác nhận sự tồn tại của GX 550h.

9-3499.jpg
Theo CarExpert, ông Julian Meldrum — quản lý hoạch định sản phẩm của Lexus tại Australia — cho biết một chiếc GX hybrid đang có mặt tại “một vài thị trường trên toàn cầu”. Đây là thông tin đáng chú ý bởi trước đó Lexus dù đã đăng ký thương hiệu GX 550h nhưng chưa từng chính thức công bố mẫu xe này.
2-9639.jpg
Hiện Lexus GX hybrid 2027 mới vẫn chưa được bán tại Nhật Bản, châu Âu hay Anh quốc. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng việc đăng ký tên gọi cùng những phát biểu mới từ lãnh đạo Lexus là tín hiệu cho thấy GX 550h nhiều khả năng sẽ sớm ra mắt tại Mỹ.
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới