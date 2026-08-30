Lexus được cho là đang chuẩn bị đợt nâng cấp đáng chú ý đầu tiên cho mẫu xe SUV GX550 thế hệ hiện tại, chỉ khoảng hai năm sau khi mẫu SUV này ra mắt.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV hạng sang Lexus GX550 2027 mới.

Theo Creative Trend, Lexus dự kiến công bố phiên bản cập nhật của GX550 tại Nhật Bản vào ngày 24/9/2026, trước khi bắt đầu sản xuất từ ngày 1/10. Đây không phải một bản facelift với những thay đổi lớn về thiết kế, mà chủ yếu là đợt điều chỉnh trang bị nhằm cải thiện trải nghiệm sử dụng.

Lexus GX thế hệ hiện tại được giới thiệu hoàn toàn mới và có mặt tại thị trường Mỹ từ năm 2024. Mẫu SUV hạng sang sử dụng kết cấu khung gầm rời body-on-frame, động cơ V6 tăng áp kép và được phát triển theo phong cách mạnh mẽ, thiên về khả năng đi địa hình hơn thế hệ tiền nhiệm.

Lexus GX550 sắp được nâng cấp loạt tiện nghi, tăng khả năng off-road.

Theo nguồn tin từ Nhật Bản, một số tính năng vốn được cung cấp dưới dạng tùy chọn có thể trở thành trang bị tiêu chuẩn sau đợt nâng cấp. Danh sách này bao gồm camera hành trình trước và sau, gương chiếu hậu kỹ thuật số, chìa khóa kỹ thuật số Digital Key và bộ móc kéo kèm nắp che. Cửa sổ trời toàn cảnh cũng có thể được trang bị tiêu chuẩn trên một số phiên bản, trong khi hệ thống âm thanh cao cấp Mark Levinson vẫn là tùy chọn.

Đáng chú ý, một số phiên bản GX550 được cho là sẽ có tính năng thông gió hàng ghế sau. Đây là trang bị còn thiếu trên mẫu xe hiện hành dù GX đã có sưởi và thông gió ghế trước cùng chức năng sưởi ghế sau. Việc bổ sung tính năng này cũng giúp GX tăng khả năng cạnh tranh về tiện nghi, đặc biệt khi Toyota Land Cruiser 250 có liên quan về nền tảng đã cung cấp thông gió ghế sau trên một số phiên bản tại Nhật Bản.

Bên cạnh các nâng cấp tiện nghi, phiên bản GX550 Overtrail+ có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với định hướng địa hình.

Bên cạnh các nâng cấp tiện nghi, phiên bản GX550 Overtrail+ có thể được điều chỉnh để phù hợp hơn với định hướng địa hình. Theo báo cáo, bộ lốp all-season 18 inch hiện tại sẽ được thay bằng lốp all-terrain, đồng thời kích thước tăng từ 265/65R18 lên 265/70R18. Thành lốp cao hơn có thể góp phần cải thiện khoảng sáng gầm và khả năng vận hành trên địa hình xấu, dù có khả năng làm tăng tiếng ồn khi chạy trên đường nhựa.

Trái với những đồn đoán trước đó, phiên bản hybrid của Lexus GX được cho là chưa xuất hiện trong lần cập nhật sắp tới. GX550 sẽ tiếp tục sử dụng động cơ V6 3.5L tăng áp kép hiện hành. Hiện những thông tin trên mới được đề cập cho thị trường Nhật Bản và Lexus chưa có công bố chính thức.

Chưa rõ các nâng cấp tương tự có được áp dụng cho GX550 tại những thị trường khác hay không. Giá bán của phiên bản mới cũng chưa được tiết lộ. Việc bổ sung thêm trang bị tiêu chuẩn có thể nâng giá trị sử dụng của GX550, nhưng đồng thời cũng đặt ra khả năng giá niêm yết sẽ được điều chỉnh khi phiên bản cập nhật chính thức ra mắt.