Củ sạc siêu ngầu, 120W có cả Bluetooth đến màn hình cảm ứng

Số hóa

Củ sạc siêu ngầu, 120W có cả Bluetooth đến màn hình cảm ứng

Cuktech 10 Ultra được các "dân chơi" công nghệ săn đón trong những ngày vừa qua vì nó: đẹp, mạnh, thông minh và... biết nói chuyện với app.

Tuệ Minh
Củ sạc trước nay thường là món phụ kiện bị xem nhẹ: xấu cũng được, miễn là sạc được. Nhưng rồi thời đại GaN, fast charging và sạc đa cổng bùng nổ, kéo theo một thế hệ người dùng mới mê tối ưu điện áp, theo dõi công suất sạc theo từng mili-giây. Ảnh: Sforum
Và Cuktech 10 Ultra, một sản phẩm mới của Cuktech (thương hiệu con của Xiaomi), với màn hình hiển thị, điều khiển cảm ứng, sạc được 4 thiết bị cùng lúc và kết nối cả với ứng dụng, chính là đại diện cho lớp "củ sạc 5.0" ấy.
Ở mức giá chỉ tầm 900.000 đồng, có thể nói đây không còn là một củ sạc đơn thuần, mà là cả một bảng điều khiển thông minh thu nhỏ trong lòng bàn tay. Câu hỏi là: bạn có cần một củ sạc như vậy không, hay chỉ là bị công nghệ mê hoặc?
Ngay khi cắm điện, Cuktech 10 Ultra lập tức bật sáng màn hình TFT 1,57 inch với độ sáng 700 nits. Nhưng đừng nhầm, đây không phải màn hình cho vui. Nó hiển thị chính xác công suất đang ra ở từng cổng, tổng công suất, nhiệt độ thời gian thực, có thể xoay giao diện 4 hướng và điều chỉnh thông qua nút cảm ứng lõm.
Cuktech thậm chí còn "đánh dấu lãnh thổ" khi bạn cắm sạc thiết bị chính hãng Xiaomi, Apple hay Samsung, tên thương hiệu sẽ hiện ngay lên màn hình như một lời xác nhận tương thích. Chất chơi!
4 cổng sạc được chia rõ ràng: 2 cổng USB-C "xịn" có viền xanh hỗ trợ công suất lên tới 120W (khi điện áp đầu vào đủ), 1 cổng USB-C phụ 44W và 1 cổng USB-A 33W.
Tổng công suất tối đa có thể đạt 120W với điều kiện nguồn đầu vào phù hợp. Tất cả các chuẩn như PD 3.1, PPS, UFCS, SCP, QC 5.0 đều có mặt. Và tất nhiên, sạc nhanh 120W độc quyền của Xiaomi cũng không thể thiếu.
Nhưng điểm khiến dân nghiện công suất phấn khích là khả năng điều khiển qua ứng dụng Xiaomi Home. Kết nối Bluetooth, bạn có thể theo dõi đồ thị sạc theo thời gian, thiết lập chế độ Hybrid Mode, AI Charger, tắt mở từng cổng hoặc thậm chí hẹn giờ ngắt sạc để bảo vệ pin. OTA update cũng có nốt, một củ sạc mà có cả phần mềm nâng cấp, cả màn hình màu hiển thị, 2025 rồi, chấp nhận thôi.
Cuktech 10 Ultra nặng chỉ 234g, kích thước tương đương lòng bàn tay, cạnh bo tròn, vỏ nhựa nhám chống bám vân tay và chân cắm gập gọn. Đây là điểm cực quan trọng nếu bạn hay mang đi du lịch, nhẹ, gọn, không lủng lẳng dây cáp hay vướng víu.
Không chỉ đẹp bên ngoài, phần "nội thất" bên trong củ sạc này cũng khiến dân kỹ thuật phải gật gù. Theo bản mổ xẻ từ ChargerLAB, Cuktech 10 Ultra sử dụng thiết kế PFC + flyback cộng thêm ba mạch buck DC-DC độc lập cho từng nhóm cổng. Tụ lọc đến từ Koshin, chip điều khiển GaN từ Kiwi, mosfet của Vergiga, chip điều khiển giao thức sạc là HUSB362 và Southchip SC2021A, toàn những cái tên uy tín trong ngành nguồn. Tản nhiệt bằng tấm đồng, đổ keo cách nhiệt cả mặt trước lẫn sau, thêm cảm biến nhiệt NTC để bảo vệ an toàn.
Chi tiết đến mức cổng nào xuất được bao nhiêu watt, ứng với thiết bị nào, bạn đều có thể nhìn rõ trên app và màn hình, cảm giác như đang cầm trong tay một thiết bị lab thu nhỏ chứ không phải một cục sạc di động.
Với mức giá chưa đến 1 triệu đồng, Cuktech 10 Ultra không dành cho người chỉ cần sạc đơn giản. Nó dành cho những ai muốn kiểm soát toàn bộ quá trình sạc, tối ưu từng watt, từng độ nóng, hay đơn giản là thích một củ sạc biết "khoe" công suất theo thời gian thực. Giá sale củ sạc này tham khảo khoảng 800.000 đồng, tuỳ shop và tùy ngày sale.
Tuệ Minh
