Lầu Năm Góc "treo thưởng" tìm siêu vũ khí chống UAV

Các quan chức quân đội Mỹ muốn các hệ thống vũ khí laser này phải chịu được môi trường khắc nghiệt trên chiến trường và được thiết kế riêng biệt dạng module.

Các quan chức Quân đội Mỹ đang trông cậy vào nguồn tài chính vừa được lưỡng viện thông qua để tổ chức một cuộc thi theo đuổi hệ thống vũ khí laser năng lượng cao tập trung đầu tiên vào việc chống lại máy bay không người lái.

Trong hơn năm năm qua, Văn phòng Công nghệ quan trọng và Năng lực nhanh (RCCTO), đã chế tạo nhiều nguyên mẫu năng lượng định hướng khác nhau.

Từ hệ thống pallet công suất 10 kilowatt cho các địa điểm cố định đến hệ thống laser công suất 20 đến 30 kilowatt gắn trên các xe chiến thuật nhỏ, cho đến hệ thống công suất 50 kilowatt trên các xe phòng không tầm ngắn cơ động dựa trên Stryker.

Xe bọc thép Stryker gắn hệ thống lazer 50 kW trong một lần thử nghiệm của Bộ quốc phòng Mỹ. Ảnh: Jim Kendall - US DOD.

Văn phòng này cũng tiếp tục phát triển tia laser 300 kilowatt, cũng như khả năng vi sóng công suất cao, để chống lại nhiều mối đe dọa như máy bay không người lái, pháo binh và tên lửa hành trình.

Trong số 17 nguyên mẫu được phát triển thông qua văn phòng, Quân đội đã triển khai 11 nguyên mẫu, bao gồm bốn hệ thống M-SHORAD Năng lượng định hướng tới khu vực hoạt động của Bộ Tư lệnh Trung tâm của Quân đội Mỹ.

Thông qua thử nghiệm hoạt động, Quân đội đã kết luận rằng vũ khí năng lượng định hướng có tiềm năng rất lớn, đặc biệt là vì chi phí cho mỗi lần bắn cực kỳ thấp và độ sâu băng đạn tự nhiên cao.

Hệ thống M-SHORAD có khả năng tích hợp nhiều công nghệ khác nhau để đánh chặn UAV. Ảnh: Leonardo DRS

Nhưng hiện tại, khả năng duy trì hệ thống trong môi trường khắc nghiệt và bẩn thỉu của chiến trường là điểm yếu chí tử và ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vẫn chưa sẵn sàng sản xuất chúng ở quy mô lớn.

Quân đội quyết định theo đuổi "Chương trình Laser năng lượng cao bền bỉ"để giải quyết những thách thức cụ thể đó và chuyển đổi khả năng từ nguyên mẫu sang hệ thống có thể đưa vào sử dụng.

“Chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hơn nữa, chúng ta phải tiếp tục hợp tác với binh lính. Chúng ta phải tiếp tục hợp tác với ngành công nghiệp để phát triển các nền tảng năng lượng định hướng và tập trung vào các lĩnh vực đảm bảo độ tin cậy”, Trung tướng Robert Rasch, giám đốc RCCTO, phát biểu hôm thứ Tư tại Hội nghị chuyên đề Phòng thủ Tên lửa và Không gian.

Vì vậy, mục tiêu của cuộc thi rõ ràng là tiêu tiền để có được những hệ thống vũ khí lazer một mặt hiệu quả nhưng cũng phải cực kỳ "nồi đồng cối đá".

Quân đội Mỹ có kế hoạch công bố các tài liệu năng lực ban đầu cho ngành công nghiệp trong vòng 60 ngày tới và cũng đang cập nhật thông báo chung để tìm kiếm một nhà thầu có đủ năng lực.

Một điều quan trọng nữa là cuộc thi này xem xét phương pháp tiếp cận theo mô-đun cho các thành phần và yêu cầu ngành công nghiệp thiết kế hệ thống với các đơn vị có thể thay thế.

Quân đội Mỹ kỳ vọng vào các hệ thống dạng module để gắn lên bất cứ phương tiện chiến đấu nào. Ảnh: Army Reconition

Đại tá Adam Miller, người phụ trách các chương trình năng lượng định hướng tại RCCTO, cho biết: "Việc thử nghiệm trong các tình huống vận hành đã giúp hiểu sâu hơn về các thành phần của hệ thống laser. Hệ thống quang học trên những hệ thống này là một trong những hạng mục có tỷ lệ hỏng hóc cao và cũng là một trong những thách thức mà chúng tôi gặp phải”



Vì vậy, khi mở cuộc thi thiết kế, Quân đội Mỹ muốn tạo ra một cơ hội tiếp xúc, để các quân nhân có thể nắm bắt nhanh chóng, vận hành và sửa chữa khi cần thiết.

Hệ thống cũng phải có khả năng tương tác theo nghĩa là các nhà cung cấp laser sẽ không phải là đơn vị tích hợp xe, giống như nhiều đơn vị được giao nhiệm vụ trong quá trình tạo mẫu.

Đại tá Miller cho biết: "Chúng tôi đã tách phương tiện khỏi tia laser trong cuộc thi này. Vì vậy, nếu Quân đội muốn lắp nó vào một robot hoặc xe chiến thuật. Điều đó có thể thực hiện được bằng một số sửa đổi và điều chỉnh kích thước, trọng lượng và công suất".

Ông cho biết thêm, cuộc thi này cũng hướng đến việc đảm bảo giao diện người dùng chung và mở. Chương trình cũng sẽ thách thức ngành công nghiệp thiết kế các hệ thống để sẵn sàng sản xuất quy mô lớn.