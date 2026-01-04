Hà Nội

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa K-4 tầm bắn 3.500 km từ tàu ngầm hạt nhân

Quân sự

Ấn Độ thử nghiệm tên lửa K-4 tầm bắn 3.500 km từ tàu ngầm hạt nhân

Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo K-4 từ tàu ngầm INS Arighaat, giúp tăng cường đáng kể khả năng tấn công hạt nhân trên biển của lực lượng vũ trang.

Thiên Đăng
Mới đây, Ấn Độ đã có một bước tiến lớn trong chiến lược phòng thủ hải quân với cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung K-4. Ảnh: @indianstartupnews.
Mới đây, Ấn Độ đã có một bước tiến lớn trong chiến lược phòng thủ hải quân với cuộc thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung K-4. Ảnh: @indianstartupnews.
Được phóng từ tàu ngầm hạt nhân INS Arighaat ở Vịnh Bengal, cuộc thử nghiệm này nhấn mạnh nỗ lực của Ấn Độ trong việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trên biển. Ảnh: @indianstartupnews.
Được phóng từ tàu ngầm hạt nhân INS Arighaat ở Vịnh Bengal, cuộc thử nghiệm này nhấn mạnh nỗ lực của Ấn Độ trong việc tăng cường khả năng răn đe hạt nhân trên biển. Ảnh: @indianstartupnews.
Dưới góc độ phân tích quân sự chuyên nghiệp, sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường khả năng phản công trả đũa của Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Ảnh: @indianstartupnews.
Dưới góc độ phân tích quân sự chuyên nghiệp, sự phát triển này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tăng cường khả năng phản công trả đũa của Ấn Độ trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Ảnh: @indianstartupnews.
Cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi Visakhapatnam mà không có thông báo ngay lập tức nào từ Bộ Quốc phòng. Ảnh: @indianstartupnews.
Cuộc thử nghiệm diễn ra ngoài khơi Visakhapatnam mà không có thông báo ngay lập tức nào từ Bộ Quốc phòng. Ảnh: @indianstartupnews.
Các nguồn tin đáng tin cậy xác nhận, cuộc thử nghiệm liên quan đến tên lửa K-4 sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 3.500 km và mang theo đầu đạn hạt nhân nặng hai tấn. Ảnh: @indianstartupnews.
Các nguồn tin đáng tin cậy xác nhận, cuộc thử nghiệm liên quan đến tên lửa K-4 sử dụng nhiên liệu rắn, có khả năng tấn công các mục tiêu cách xa tới 3.500 km và mang theo đầu đạn hạt nhân nặng hai tấn. Ảnh: @indianstartupnews.
Cuộc thử nghiệm này rất quan trọng để củng cố lực lượng dưới nước trong bộ ba hạt nhân của Ấn Độ, vốn đã bao gồm các thành phần trên bộ và trên không cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: @indianstartupnews.
Cuộc thử nghiệm này rất quan trọng để củng cố lực lượng dưới nước trong bộ ba hạt nhân của Ấn Độ, vốn đã bao gồm các thành phần trên bộ và trên không cực kỳ mạnh mẽ. Ảnh: @indianstartupnews.
Các chuyên gia lưu ý rằng, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân INS Arighaat như thế này cần rất nhiều lần thử nghiệm để khắc phục các vấn đề. Ảnh: @indianstartupnews.
Các chuyên gia lưu ý rằng, cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm hạt nhân INS Arighaat như thế này cần rất nhiều lần thử nghiệm để khắc phục các vấn đề. Ảnh: @indianstartupnews.
Một cuộc đánh giá toàn diện sẽ sớm cho thấy liệu vụ phóng có đạt được tất cả các mục tiêu kỹ thuật hay không, hay có phát hiện ra bất kỳ trục trặc nào khác nữa hay không. Ảnh: @indianstartupnews.
Một cuộc đánh giá toàn diện sẽ sớm cho thấy liệu vụ phóng có đạt được tất cả các mục tiêu kỹ thuật hay không, hay có phát hiện ra bất kỳ trục trặc nào khác nữa hay không. Ảnh: @indianstartupnews.
Được biết, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ hai của Ấn Độ, INS Arihant, đã đi vào hoạt động ngày 29 tháng 8 năm 2024 dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược ba quân chủng. Ảnh: @indianstartupnews.
Được biết, tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo chạy bằng năng lượng hạt nhân thứ hai của Ấn Độ, INS Arihant, đã đi vào hoạt động ngày 29 tháng 8 năm 2024 dưới sự chỉ huy của Bộ Tư lệnh Lực lượng Chiến lược ba quân chủng. Ảnh: @indianstartupnews.
Với trọng lượng 6.000 tấn, nó đánh dấu một bước tiến vượt bậc so với tàu tiền nhiệm INS Arihant chiếc đầu tiên, vốn đi vào hoạt động đầy đủ năm 2018 nhưng chỉ giới hạn ở tên lửa K-15 tầm ngắn với tầm bắn chỉ 750 km. Ảnh: @indianstartupnews.
Với trọng lượng 6.000 tấn, nó đánh dấu một bước tiến vượt bậc so với tàu tiền nhiệm INS Arihant chiếc đầu tiên, vốn đi vào hoạt động đầy đủ năm 2018 nhưng chỉ giới hạn ở tên lửa K-15 tầm ngắn với tầm bắn chỉ 750 km. Ảnh: @indianstartupnews.
Các tàu ngầm lớp Arihant tạo thành xương sống cho lực lượng hải quân của Ấn Độ trong bộ ba hạt nhân của nước này. Chúng ẩn mình dưới nước, khiến chúng khó bị phát hiện và lý tưởng cho việc răn đe đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: @indianstartupnews.
Các tàu ngầm lớp Arihant tạo thành xương sống cho lực lượng hải quân của Ấn Độ trong bộ ba hạt nhân của nước này. Chúng ẩn mình dưới nước, khiến chúng khó bị phát hiện và lý tưởng cho việc răn đe đáng tin cậy trước các mối đe dọa từ các nước láng giềng như Trung Quốc và Pakistan. Ảnh: @indianstartupnews.
Thiên Đăng
Defense Feeds
https://defensefeeds.com/news/naval-news/india-successfully-tests-k-4-ballistic-missile/
