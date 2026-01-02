Chiến lược hàng hải của Ấn Độ được củng cố với UAV MQ-9B từ Mỹ

Ấn Độ mở rộng đội UAV để giám sát liên tục các tuyến hàng hải, tăng cường hợp tác với Mỹ và các đối tác trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Lưới giám sát hàng hải của Ấn Độ đang được mở rộng đáng kể sau khi Hội đồng Mua sắm Quốc phòng (DAC), do Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh chủ trì, phê duyệt thuê thêm hai UAV MQ-9B Sea Guardian từ Mỹ.

Thương vụ trị giá 1.600 crore rupee này nhằm tăng cường khả năng thu thập tình báo, giám sát và trinh sát liên tục (ISR) của Hải quân Ấn Độ trên khắp Ấn Độ Dương, đặc biệt trong bối cảnh các hoạt động hải quân Trung Quốc gần các tuyến hàng hải quan trọng đang gia tăng.

Hai UAV MQ-9B trước đó, được biên chế năm 2020 theo hình thức mua sắm khẩn cấp, đã thực hiện hơn 12.000 giờ bay trong các nhiệm vụ tác chiến. Cặp UAV mới nâng tổng số UAV thuê lên bốn chiếc, cho phép giám sát 24/7 các tuyến hàng hải chiến lược, điểm nghẽn giao thông và Vùng đặc quyền kinh tế (EEZ).

Ấn Độ đã phê duyệt việc thuê bổ sung hai máy bay không người lái MQ-9B Sea Guardian cho Hải quân Ấn Độ, qua đó mở rộng năng lực giám sát hàng hải tầm xa, thời gian bay dài trên khu vực Ấn Độ Dương trong bối cảnh hoạt động hải quân khu vực đang gia tăng. Ảnh: General Atomics.

Các UAV được vận hành từ Trạm Không quân Hải quân Rajali ở Tamil Nadu, vẫn nằm dưới quyền kiểm soát của Ấn Độ, trong khi nhà thầu đảm bảo hỗ trợ kỹ thuật và bảo dưỡng, theo mô hình thuê-vận hành đã chứng minh hiệu quả.

MQ-9B Sea Guardian là phiên bản tối ưu hóa cho tác chiến hàng hải của General Atomics MQ-9 Reaper, với khả năng bay liên tục hơn 40 giờ và tầm hoạt động trên 6.000 hải lý. UAV được trang bị động cơ tuốc-bin cánh quạt Honeywell TPE331-10, có tốc độ hành trình trên 310 km/h và trần bay lên tới 40.000 feet.

Hệ thống giám sát hàng hải của Sea Guardian gồm radar khẩu độ tổng hợp (SAR), radar khẩu độ tổng hợp nghịch (Inverse SAR), cảm biến quang-điện/hồng ngoại (EO/IR) và hệ thống nhận diện tự động (AIS) để theo dõi tàu thuyền. Tháp EO/IR cung cấp hình ảnh độ phân giải cao cả trong điều kiện ánh sáng ban ngày và yếu, trong khi liên lạc vệ tinh đảm bảo truyền dữ liệu thời gian thực từ hàng ngàn km.

Việc thuê thêm UAV MQ-9B hỗ trợ Hải quân Ấn Độ giám sát các khu vực mật độ giao thông cao và căng thẳng như Biển Ả Rập, Vịnh Bengal, và quanh quần đảo Andaman – Nicobar, nơi tàu ngầm và tàu mặt nước Trung Quốc hoạt động ngày càng thường xuyên trong những năm gần đây.

Mặc dù các UAV hiện tại chưa được trang bị vũ khí, MQ-9B có khả năng mang đầy đủ tải vũ khí trong các cấu hình khác, bao gồm tên lửa AGM-114 Hellfire và bom dẫn đường chính xác. Ấn Độ dự kiến mua tới 31 UAV MQ-9B có vũ khí theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) được Mỹ phê duyệt năm 2023, trong đó 15 chiếc dành cho Hải quân và số còn lại cho Lục quân và Không quân. Hợp đồng thuê hiện tại được coi là giải pháp tạm thời trong khi tiến trình mua sắm dài hạn triển khai.

Mô hình thuê mang lại lợi thế vận hành tức thời, không phải chờ hoàn tất chu kỳ mua sắm phức tạp. MQ-9B đã chứng minh khả năng tương tác với các tài sản của Ấn Độ như Boeing P-8I Neptune và đã tích hợp vào mạng lưới ISR hàng hải của Hải quân. Dữ liệu thời gian thực từ UAV được sử dụng giám sát tàu thuyền nghi vấn, hỗ trợ diễn tập hải quân và giám sát trong các nhiệm vụ HADR (hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa).

Ngoài ra, MQ-9B đóng vai trò quan trọng trong hợp tác quân sự giữa Ấn Độ và các đối tác Quad như Mỹ, Nhật Bản và Australia, cung cấp dữ liệu tình báo cho các kiến trúc nhận thức miền hàng hải kết hợp. Việc thúc đẩy hợp đồng thuê này thể hiện chiến lược của New Delhi trong việc đối trọng sự quyết đoán ngày càng tăng của các đối thủ hàng hải và củng cố liên minh chiến lược với Mỹ để bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng tại Ấn Độ – Thái Bình Dương. Các UAV Sea Guardian mới dự kiến đi vào hoạt động từ đầu năm 2026, mở rộng đội bay không người lái của Ấn Độ trong bối cảnh địa chính trị hàng hải đang biến động mạnh.