Hải quân Mỹ đẩy mạnh sản xuất tàu khu trục lớp Arleigh Burke

Việc bàn giao USS Ted Stevens thể hiện bước tiến lớn trong công nghệ và chiến lược của Hải quân Mỹ, nhằm đối phó các thách thức chiến lược toàn cầu.

Hải quân Mỹ đã chính thức tiếp nhận tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường lớp Arleigh Burke Flight III thứ hai – USS Ted Stevens (DDG-128) – vào ngày 29/12/2025 tại Pascagoula, bang Mississippi. Con tàu do Ingalls Shipbuilding, thuộc tập đoàn quốc phòng Huntington Ingalls Industries (HII), chế tạo và bàn giao.

Việc tiếp nhận USS Ted Stevens được đánh giá là bước đi quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng tàu mặt nước của Hải quân Mỹ, đồng thời phản ánh quyết tâm mở rộng sản xuất các tàu khu trục Flight III trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược trên biển ngày càng gay gắt.

Tàu khu trục USS Ted Stevens (DDG-128) của Hải quân Mỹ, thuộc lớp Arleigh Burke Flight III, đang hành trình trên biển trong quá trình chạy thử. Ảnh: HII

Động lực công nghiệp phía sau chương trình Flight III

Trong cuộc trao đổi với lãnh đạo Ingalls Shipbuilding, Chủ tịch Ingalls Brian Blanchette nhấn mạnh việc bàn giao USS Ted Stevens thể hiện đà phát triển mạnh mẽ của chương trình tàu khu trục Arleigh Burke. Theo ông, Ingalls đang đẩy nhanh tiến độ sản xuất các tàu Flight III nhằm đưa những năng lực tác chiến tiên tiến nhất vào biên chế hạm đội.

Những phát biểu này cũng hé lộ các bước tiến nội bộ đáng kể trong hoạt động sản xuất và mở rộng lực lượng lao động của Ingalls, cho thấy sự thích ứng của ngành công nghiệp đóng tàu Mỹ trước yêu cầu gia tăng quy mô hạm đội.

Lớp tàu khu trục Arleigh Burke là chương trình sản xuất tàu khu trục dài hơi nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ, với hơn 80 thân tàu đã được bàn giao, đang đóng hoặc lên kế hoạch. Phiên bản Flight III đại diện cho bước nhảy vọt về năng lực cảm biến, nguồn điện và hệ thống làm mát, qua đó nâng cao đáng kể hỏa lực và khả năng sống còn.

USS Ted Stevens được trang bị radar phòng không – phòng thủ tên lửa AN/SPY-6(V)1, hệ thống radar tiên tiến nhất từng lắp đặt trên tàu chiến mặt nước của Hải quân Mỹ. Nhờ công nghệ gallium nitride (GaN) dạng mô-đun, radar SPY-6 có độ nhạy, tầm phát hiện và khả năng phân biệt mục tiêu cao gấp 30 lần so với radar SPY-1D(V) thế hệ cũ.

Radar này cho phép tàu đồng thời phát hiện và theo dõi tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, máy bay và tàu mặt nước, ngay cả trong môi trường tác chiến điện tử bị gây nhiễu mạnh.

Khi kết hợp với Hệ thống tác chiến Aegis Baseline 10, các tàu Flight III như USS Ted Stevens có thể thực hiện các chuỗi tiêu diệt phức hợp, đa miền tác chiến trên không gian chiến trường rộng lớn hơn. Hệ thống này hỗ trợ tích hợp đầy đủ tên lửa SM-6 cùng các tổ hợp tác chiến điện tử thế hệ mới, mở rộng cả năng lực tác chiến động năng và phi động năng.

Theo các quan chức Hải quân Mỹ, cấu hình này cho phép tàu khu trục đảm nhiệm vai trò phòng không – phòng thủ tên lửa cấp chiến trường, vốn trước đây chỉ dành cho các nền tảng cỡ lớn hoặc các trung tâm chỉ huy liên quân.

USS Ted Stevens trong quá trình hoàn thiện tại nhà máy đóng tàu Ingalls Shipbuilding. Ảnh: seaforces.

Tăng tốc đóng tàu và chiến lược dài hạn

Hiện tại, Ingalls Shipbuilding đang đóng đồng thời bốn tàu Flight III khác gồm: Jeremiah Denton (DDG-129), George M. Neal (DDG-131), Sam Nunn (DDG-133) và Thad Cochran (DDG-135). Ngoài ra, bảy thân tàu khác đang trong giai đoạn tiền kế hoạch và mua sắm vật tư, kéo dài chuỗi sản xuất tới DDG-146.

Để đáp ứng nhịp độ cao, Ingalls đã triển khai mô hình đóng tàu phân tán, trong đó các mô-đun và kết cấu chính được chế tạo tại nhiều xưởng đối tác trên khắp nước Mỹ, sau đó lắp ráp theo mô hình “đúng thời điểm” tại Pascagoula.

Các nhà phân tích quốc phòng nhận định, lực lượng tàu khu trục mở rộng sẽ đóng vai trò trung tâm trong các khái niệm sát thương phân tán và răn đe tiền phương của Hải quân Mỹ. Theo tài liệu ngân sách Lầu Năm Góc, năng lực tấn công tầm xa và phòng thủ tên lửa tích hợp trên các tàu như DDG-128 sẽ là trụ cột trong thế trận hàng hải của Mỹ trong thập niên 2030.

Sau khi chính thức biên chế, USS Ted Stevens nhiều khả năng sẽ được triển khai tiền phương, tham gia các nhóm tác chiến tàu sân bay và lực lượng đặc nhiệm cùng đồng minh, qua đó góp phần duy trì ưu thế hàng hải toàn cầu của Hải quân Mỹ.