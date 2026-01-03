Huấn luyện đánh chặn tàu trái phép phản ánh chiến lược của Mỹ tại Caribe

Theo thông tin đăng tải trên tài khoản X chính thức của Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 (22nd Marine Expeditionary Unit – 22nd MEU) ngày 31/12/2025, Thủy quân lục chiến Mỹ đã tiến hành huấn luyện nâng cao về đánh chặn hàng hải trong quá trình triển khai trên biển Caribe.

Hoạt động này diễn ra trong bối cảnh lực lượng Mỹ mở rộng các biện pháp thực thi đối với vận tải thương mại, đặc biệt là những tàu bị nghi liên quan đến vi phạm lệnh trừng phạt và vận chuyển dầu trái phép.

Thủy quân lục chiến Mỹ huấn luyện đánh chặn trên biển khi đang làm nhiệm vụ trên vùng biển Caribe. Ảnh: 22nd MEU.

Lực lượng đặc nhiệm hàng hải giữ vai trò nòng cốt

Tham gia huấn luyện là các binh sĩ thuộc Lực lượng Nhiệm vụ Đặc biệt Hàng hải (Maritime Special Purpose Force – MSPF) của 22nd MEU (Special Operations Capable) – đơn vị chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ rủi ro cao, nhạy cảm về chính trị.

Cuộc diễn tập được tiến hành trong khuôn khổ đợt triển khai thường xuyên của 22nd MEU cùng Cụm sẵn sàng đổ bộ Iwo Jima (Iwo Jima Amphibious Ready Group), phản ánh rõ nét sự gia tăng áp lực của quân đội Mỹ đối với các tuyến vận tải biển tại khu vực Caribe.

Trong quá trình diễn tập, các binh sĩ MSPF đã luyện tập kỹ thuật tiếp cận, lên tàu, khám xét và kiểm soát (VBSS) đối với các tàu mô phỏng không tuân thủ mệnh lệnh.

Sử dụng xuồng cao su thân cứng (RHIB) được hạ thủy từ các tàu đổ bộ, các tổ đội thực hiện hàng loạt khoa mục phức tạp như: Tiếp cận mục tiêu ở tốc độ cao; Chuyển quân giữa các tàu; Leo thang dây và đột nhập boong tàu; Làm sạch khoang; Kiểm soát người bị tạm giữ và Chiếm giữ các điểm điều khiển then chốt của tàu

Nội dung huấn luyện đặc biệt nhấn mạnh hiệp đồng chỉ huy – kiểm soát với Hải quân Mỹ, kỷ luật thông tin liên lạc hàng hải và ra quyết định sử dụng vũ lực trong môi trường hàng hải đông đúc có nhiều tàu dân sự.

Hoạt động huấn luyện này phản ánh trực tiếp các yêu cầu tác chiến thực tế mà lực lượng Mỹ đang đối mặt. Từ đầu đến giữa tháng 12/2025, Mỹ đã đánh chặn và kiểm soát nhiều tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela trong khuôn khổ chiến dịch thực thi hàng hải mở rộng.

Một trong những vụ việc đáng chú ý là việc lực lượng Mỹ lên tàu và kiểm soát tàu chở dầu Skipper, con tàu bị trừng phạt vì bị cáo buộc vận chuyển dầu thô Venezuela liên quan đến các mạng lưới tài chính và hậu cần bất hợp pháp. Ngay sau đó, Lực lượng Tuần duyên Mỹ, với sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng, tiếp tục thu giữ tàu chở dầu Centuries tại vùng biển quốc tế trên biển Caribe.

Thông điệp chiến lược rõ ràng

Các vụ đánh chặn diễn ra trong khuôn khổ Chiến dịch Southern Spear, chiến dịch đã kích hoạt đợt tăng cường lực lượng hải quân Mỹ tại Caribe lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Lực lượng tham gia được cho là bao gồm tàu sân bay, tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, tàu tấn công đổ bộ và tàu tuần duyên.

Khoảng ngày 17/12/2025, Washington thiết lập cái gọi là “vành đai cách ly hải quân” đối với các tàu chở dầu bị trừng phạt, nhằm cắt đứt nguồn thu mà Mỹ cáo buộc đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động tội phạm và mạng lưới buôn bán ma túy tại Venezuela và khu vực.

Việc nhắm mục tiêu vào các tàu chở dầu đánh dấu bước leo thang đáng kể so với các nhiệm vụ chống ma túy truyền thống tại Caribe. Các chuyên gia nhận định, Mỹ đang sử dụng đánh chặn hàng hải và phong tỏa như công cụ gây sức ép kinh tế và kiểm soát khu vực.

Trong bối cảnh đó, huấn luyện đánh chặn của 22nd MEU mang ý nghĩa chiến lược đặc biệt. Việc tiếp tục triển khai lực lượng tại Caribe không chỉ nhằm nâng cao năng lực tác chiến, mà còn phát đi tín hiệu răn đe, khẳng định vai trò ngày càng lớn của Thủy quân lục chiến Mỹ trong thực thi lệnh trừng phạt và kiểm soát các tuyến hàng hải trọng yếu tại Tây Bán cầu.

Khi đợt triển khai kéo dài sang năm 2026, MSPF của 22nd MEU được kỳ vọng sẽ tiếp tục tiến hành các hoạt động huấn luyện đánh chặn và an ninh hàng hải, củng cố khả năng can thiệp kéo dài của Mỹ tại khu vực Caribe.