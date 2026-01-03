Hà Nội

Quân sự

Nga duy trì sản xuất xe tăng T-90M để chống lại vũ khí phương Tây

Dù bị cấm vận, Nga vẫn sản xuất T-90M với hệ thống phòng thủ nâng cao, góp phần giữ vững cân bằng lực lượng trong chiến trường Ukraine.

Alain Servaes; Nguyễn Cúc dịch

Theo thông tin từ Tập đoàn công nghiệp quốc phòng quốc doanh Uralvagonzavod, Nga đã bàn giao thêm một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv cho các lực lượng vũ trang nước này, ngay trước thềm Năm mới 2026.

Hình ảnh phát sóng trên truyền hình quốc gia Nga cho thấy các xe tăng rời dây chuyền lắp ráp và được vận chuyển bằng đường sắt tới các đơn vị tác chiến, tiếp tục minh chứng cho việc Moscow vẫn duy trì được sản xuất vũ khí hạng nặng, bất chấp nhiều năm chịu các lệnh trừng phạt quốc tế nghiêm ngặt.

foto-9-1536x1024.jpg
Uralvagonzavod bàn giao thêm một lô xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv cho Quân đội Nga ngay trước thềm năm mới 2026. Ảnh: Uralvagonzavod.

T-90M được đánh giá là xe tăng hiện đại và có hiệu quả chiến đấu cao nhất hiện nay trong biên chế Lục quân Nga. Được đưa vào trang bị không lâu trước khi Nga mở chiến dịch quân sự quy mô lớn tại Ukraine vào tháng 2/2022, T-90M là gói hiện đại hóa sâu của nền tảng T-90, tích hợp nhiều cải tiến rút ra từ kinh nghiệm tác chiến thực tế.

Xe tăng này được trang bị giáp phản ứng nổ thế hệ mới Relikt, pháo nòng trơn 125 mm cải tiến với hệ thống nạp đạn tự động, cùng hệ thống điều khiển hỏa lực tiên tiến Kalina. Động cơ diesel V-92S2F công suất 1.130 mã lực giúp T-90M cải thiện đáng kể khả năng cơ động trên chiến trường.

Ngoài ra, xe còn sở hữu kính ngắm ảnh nhiệt toàn cảnh cho trưởng xe và hệ thống thông tin liên lạc hiện đại, cho phép hiệp đồng tác chiến trong mạng lưới binh chủng hợp thành.

Điểm khiến T-90M nổi bật là khả năng sống còn và hỏa lực sát thương cao trong môi trường tác chiến có mức đe dọa lớn. Các hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy T-90M ngày càng được triển khai phối hợp với UAV trinh sát và khí tài tác chiến điện tử, nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu.

dsc-9068jpg-274.jpg
T-90M không chỉ là phương tiện hỏa lực, mà còn là biểu tượng cho khả năng chống chịu của nền công nghiệp quốc phòng. Ảnh: Uralvagonzavod.

Trước việc Ukraine gia tăng sử dụng tên lửa chống tăng dẫn đường phương Tây, đầu đạn nổ kép và đạn bay lảng vảng, Nga đã đẩy nhanh quá trình nâng cấp T-90M. Các biện pháp cải tiến dã chiến ngày càng phổ biến, bao gồm lồng giáp song sắt chống UAV FPV, lưới che nóc tháp pháo để đối phó các vũ khí tấn công từ trên cao như Javelin hay NLAW.

Gần đây, nhiều xe T-90M còn được ghi nhận lắp đặt hệ thống đối kháng điện tử nhằm gây nhiễu UAV đối phương, cùng các biện pháp giảm tín hiệu hồng ngoại để hạn chế bị phát hiện bởi đạn dẫn đường ảnh nhiệt.

Các nguồn tin từ ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết Uralvagonzavod đang triển khai những thay đổi lâu dài ở cấp độ nhà máy, với các lô T-90M mới được tích hợp sẵn hệ thống che chắn chống UAV và các biện pháp bảo vệ mềm (soft-kill) nâng cấp.

Bất chấp các nỗ lực của phương Tây nhằm cắt đứt nguồn cung linh kiện điện tử, quang học và ảnh nhiệt, Nga vẫn duy trì được sản lượng thông qua thay thế linh kiện và các chuỗi cung ứng song song qua Trung Quốc, Trung Á và Iran, dù hiệu năng một số hệ thống có thể bị suy giảm.

dsc-9312-016.jpg
Việc tiếp tục sản xuất và bàn giao T-90M có ý nghĩa sống còn đối với Quân đội Nga. Ảnh: Uralvagonzavod.

Việc tiếp tục sản xuất và bàn giao T-90M có ý nghĩa sống còn đối với Quân đội Nga, trong bối cảnh nước này đã chịu tổn thất lớn về xe tăng và phương tiện bọc thép kể từ năm 2022. Trong khi Ukraine đưa vào chiến trường các xe tăng phương Tây như M1A1 Abrams, Leopard 2A6 và Challenger 2, Nga coi T-90M là xương sống để duy trì cân bằng lực lượng.

Đối với các chỉ huy Nga, T-90M không chỉ là phương tiện hỏa lực, mà còn là biểu tượng cho khả năng chống chịu của nền công nghiệp quốc phòng. Sự hiện diện của T-90M giúp Nga duy trì các chiến dịch tấn công tại những khu vực ác liệt như Donetsk, Zaporizhzhia và Kupiansk, nơi chiến tranh cơ giới và trận địa đòi hỏi năng lực thiết giáp vững chắc.

Army recognition
