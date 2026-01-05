Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tại sao Nga tập trung đánh phá “yết hầu Zatoka” của Ukraine ở Odessa?

Quân sự

Tại sao Nga tập trung đánh phá “yết hầu Zatoka” của Ukraine ở Odessa?

Các cuộc tấn công dữ dội của Quân đội Nga vào những cây cầu ở Zatoka, nơi được ví là “yết hầu”, nối Odessa với Rumani xảy ra liên tiếp.

Tiến Minh
Theo cả nguồn tin của Ukraine và Nga, trọng tâm chính hiện nay trong các cuộc tiến công của Nga, là khu vực cầu bắc qua cửa sông Dniester ở Zatoka, tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Vũ khí tấn công chính là UAV tấn công Geran và Gerbera đang đánh phá cây cầu ở Zatoka, cũng như ở Chornomorsk.
Theo cả nguồn tin của Ukraine và Nga, trọng tâm chính hiện nay trong các cuộc tiến công của Nga, là khu vực cầu bắc qua cửa sông Dniester ở Zatoka, tỉnh Odessa, miền Nam Ukraine. Vũ khí tấn công chính là UAV tấn công Geran và Gerbera đang đánh phá cây cầu ở Zatoka, cũng như ở Chornomorsk.
Người phát ngôn lực lượng Phòng không - Không quân Ukraine, xác nhận rằng khu vực này đang phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công phối hợp, không chỉ sử dụng UAV tự sát, mà còn cả bom lượn tăng tầm bằng tên lửa của Quân đội Nga (RFAF).
Người phát ngôn lực lượng Phòng không - Không quân Ukraine, xác nhận rằng khu vực này đang phải hứng chịu một loạt các cuộc tấn công phối hợp, không chỉ sử dụng UAV tự sát, mà còn cả bom lượn tăng tầm bằng tên lửa của Quân đội Nga (RFAF).
Một ngày trước đó, máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã sử dụng bom FAB có ​​module UMPK và động cơ tên lửa tấn công cây cầu, dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu. Mục tiêu là làm sụp đổ hoàn toàn cấu trúc và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Quân đội Ukraine trong khu vực.
Một ngày trước đó, máy bay tiêm kích bom Su-34 của Nga đã sử dụng bom FAB có ​​module UMPK và động cơ tên lửa tấn công cây cầu, dưới sự yểm trợ của máy bay chiến đấu. Mục tiêu là làm sụp đổ hoàn toàn cấu trúc và làm gián đoạn hoạt động hậu cần của Quân đội Ukraine trong khu vực.
Theo nhiều thông tin, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trước đây đã tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa bằng bom UMPK, có gắn động cơ tên lửa; bao gồm cả cầu đường sắt ở Zatoka. Nhà báo quân sự Nga Yevgeny Poddubny, cho rằng, Nga phải “xóa sổ cây cầu này”.
Theo nhiều thông tin, Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trước đây đã tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa bằng bom UMPK, có gắn động cơ tên lửa; bao gồm cả cầu đường sắt ở Zatoka. Nhà báo quân sự Nga Yevgeny Poddubny, cho rằng, Nga phải “xóa sổ cây cầu này”.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, Nga đã sử dụng bom FAB, được trang bị mô-đun UMPK và động cơ tên lửa, tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa. Cụ thể là cây cầu đường sắt ở Zatoka.
Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu xung đột Nga-Ukraine, Nga đã sử dụng bom FAB, được trang bị mô-đun UMPK và động cơ tên lửa, tấn công các mục tiêu ở vùng Odessa. Cụ thể là cây cầu đường sắt ở Zatoka.
Cây cầu này được các kỹ sư Liên Xô xây dựng tỉ mỉ, cực kỳ khó phá hủy ngay cả bằng tên lửa hành trình; nhưng nó phải bị phá hủy. Công trình này rất quan trọng cho việc tiếp tế cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Nhà báo Poddubny cho biết thêm rằng, cây cầu này đóng vai trò là một trong những tuyến đường hậu cần, nhận viện trợ từ nước láng giềng Romania.
Cây cầu này được các kỹ sư Liên Xô xây dựng tỉ mỉ, cực kỳ khó phá hủy ngay cả bằng tên lửa hành trình; nhưng nó phải bị phá hủy. Công trình này rất quan trọng cho việc tiếp tế cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Nhà báo Poddubny cho biết thêm rằng, cây cầu này đóng vai trò là một trong những tuyến đường hậu cần, nhận viện trợ từ nước láng giềng Romania.
Cần nhắc lại rằng, Quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng phá hủy cây cầu đường sắt ở Zatoka, tỉnh Odessa. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng thực hiện bằng tên lửa hành trình. Về vấn đề này, tầm quan trọng của việc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sở hữu bom nổ mạnh tầm xa là không thể phủ nhận.
Cần nhắc lại rằng, Quân đội Nga đã nhiều lần cố gắng phá hủy cây cầu đường sắt ở Zatoka, tỉnh Odessa. Tuy nhiên, việc này không dễ dàng thực hiện bằng tên lửa hành trình. Về vấn đề này, tầm quan trọng của việc Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga, sở hữu bom nổ mạnh tầm xa là không thể phủ nhận.
Mặc dù chưa có thông tin chính xác về kết quả cuộc tấn công, nhưng rất có thể cây cầu đã bị phá hủy đáng kể. Như vậy, Ukraine sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể để tiến hành công tác sửa chữa. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng cây cầu sẽ không bị Không quân Nga tiếp tục tấn công trong thời gian tới.
Mặc dù chưa có thông tin chính xác về kết quả cuộc tấn công, nhưng rất có thể cây cầu đã bị phá hủy đáng kể. Như vậy, Ukraine sẽ cần một khoảng thời gian đáng kể để tiến hành công tác sửa chữa. Tuy nhiên, không ai có thể đảm bảo rằng cây cầu sẽ không bị Không quân Nga tiếp tục tấn công trong thời gian tới.
Theo chuyên gia Knutov, "cuộc tấn công hiện tại là một bước đột phá đáng, nhằm phá vỡ thế bế tắc của xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Việc chặn đứng tuyến đường tiếp tế ngắn nhất cho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu từ lãnh thổ của một nước NATO (Romania) đến Ukraine.
Theo chuyên gia Knutov, "cuộc tấn công hiện tại là một bước đột phá đáng, nhằm phá vỡ thế bế tắc của xung đột Nga-Ukraine hiện nay. Việc chặn đứng tuyến đường tiếp tế ngắn nhất cho vũ khí, đạn dược và nhiên liệu từ lãnh thổ của một nước NATO (Romania) đến Ukraine.
Nếu Nga phong tỏa tốt, lượng hàng hóa có thể được chuyển đến chiến trường cho AFU cũng sẽ bị giảm đi, và tuyến đường tiếp vận khi đó bị kéo dài. Điều này sẽ làm khó khăn cho công tác bảo đảm hậu cần chiến lược của đối phương".
Nếu Nga phong tỏa tốt, lượng hàng hóa có thể được chuyển đến chiến trường cho AFU cũng sẽ bị giảm đi, và tuyến đường tiếp vận khi đó bị kéo dài. Điều này sẽ làm khó khăn cho công tác bảo đảm hậu cần chiến lược của đối phương".
Chuyên gia Knutov tin rằng, để duy trì hiệu quả, cần phải định kỳ tấn công tuyến đường này bằng hỏa lực với tần suất cao, "làm tê liệt nó trong vài tuần”. Odessa có các cảng biển lớn nhất Ukraine tập trung ở đây, thông qua đó, Kyiv nhập khẩu các nguồn tài nguyên thiết yếu, duy trì các hoạt động kinh tế còn lại và quan trọng nhất là tiếp nhận vũ khí.
Chuyên gia Knutov tin rằng, để duy trì hiệu quả, cần phải định kỳ tấn công tuyến đường này bằng hỏa lực với tần suất cao, "làm tê liệt nó trong vài tuần”. Odessa có các cảng biển lớn nhất Ukraine tập trung ở đây, thông qua đó, Kyiv nhập khẩu các nguồn tài nguyên thiết yếu, duy trì các hoạt động kinh tế còn lại và quan trọng nhất là tiếp nhận vũ khí.
Quân đội Ukraine cũng đã biến vùng Odessa thành một căn cứ quân sự lớn, để tấn công các mục tiêu của Nga trên Biển Đen, cũng như nhiều mục tiêu ven biển khác thuộc lãnh thổ Nga, nằm trên Biển Đen, như các kho dầu ở Novorossiysk.
Quân đội Ukraine cũng đã biến vùng Odessa thành một căn cứ quân sự lớn, để tấn công các mục tiêu của Nga trên Biển Đen, cũng như nhiều mục tiêu ven biển khác thuộc lãnh thổ Nga, nằm trên Biển Đen, như các kho dầu ở Novorossiysk.
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, hoạt động tấn công của Ukraine ở Biển Đen, sẽ dẫn đến "mở rộng phạm vi tấn công của Nga vào các cơ sở cảng và tàu thuyền cập cảng Ukraine". Và đó có lẽ là câu trả lời của Moskva với hành động của Ukraine trên Biển Đen. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, Sputnik).
Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo rằng, hoạt động tấn công của Ukraine ở Biển Đen, sẽ dẫn đến "mở rộng phạm vi tấn công của Nga vào các cơ sở cảng và tàu thuyền cập cảng Ukraine". Và đó có lẽ là câu trả lời của Moskva với hành động của Ukraine trên Biển Đen. (nguồn ảnh Ukrinform, Kyiv Post, Sputnik).
Tiến Minh
VZ
Link bài gốc Copy link
https://vz.ru/society/2025/12/15/1381014.html https://topwar.ru/275158-gerani-i-gerbery-rabotajut-po-mostu-v-zatoke-pod-odessoj.html
#Odessa #Nga phong tỏa Odessa #Nga phá cầu từ Odessa sang Rumami #cảng Odessa #Quân đội Nga #miền đông Ukraine

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT