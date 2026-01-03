Hàn Quốc phát triển tiêm kích nội địa, mở ra cơ hội xuất khẩu lớn

Chương trình KF-21 Boramae không chỉ nâng cao năng lực quốc phòng của Hàn Quốc mà còn thu hút sự quan tâm từ nhiều quốc gia Đông Nam Á và Trung Đông.

Theo Korea JoongAng Daily ngày 2/1/2026, Hàn Quốc đang chuẩn bị bàn giao những tiêm kích KF-21 Boramae sản xuất loạt đầu tiên cho Không quân Hàn Quốc (ROKAF) trong năm 2026. Đây là mẫu máy bay chiến đấu do Hàn Quốc tự phát triển, phản ánh nỗ lực lâu dài của Seoul nhằm giảm phụ thuộc vào vũ khí nhập khẩu và nâng cao vị thế trong chuỗi cung ứng quốc phòng toàn cầu.

KF-21 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (Korea Aerospace Industries – KAI) phát triển, được đánh giá là chương trình vũ khí phức tạp nhất từng được Hàn Quốc triển khai trong nước, cả về công nghệ lẫn quy mô đầu tư.

Hành trình phát triển kéo dài hơn một thập kỷ

Chương trình KF-X – tiền thân của KF-21 – được Seoul khởi động từ năm 2010, với mục tiêu thay thế các phi đội F-4 và F-5 đã lỗi thời, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển tiêm kích nội địa.

Sau nhiều năm đánh giá thiết kế, thử nghiệm đường hầm gió và hợp tác quốc tế, nguyên mẫu KF-21 chính thức ra mắt vào tháng 4/2021 và bay lần đầu vào tháng 7/2022. Sáu nguyên mẫu đã tham gia chiến dịch bay thử nghiệm quy mô lớn, tích lũy hơn 2.000 giờ bay trong vòng hai năm, qua đó kiểm chứng bao bay, radar AESA, tích hợp điện tử hàng không và thử nghiệm vũ khí.

KF-21 được xếp vào thế hệ 4,5, sở hữu thiết kế giảm phản xạ radar, hệ thống điều khiển bay fly-by-wire hiện đại và radar mảng pha quét điện tử chủ động (AESA). Dù chưa có khoang vũ khí trong thân, các phiên bản Block nâng cấp trong tương lai được kỳ vọng sẽ tăng cường khả năng tàng hình và hợp nhất cảm biến, giúp KF-21 lấp khoảng trống giữa F-16 và F-35 về cả năng lực lẫn chi phí.

Cấu hình hai động cơ mang lại bán kính chiến đấu phù hợp cho các nhiệm vụ khu vực, đồng thời nâng cao khả năng sống còn trong môi trường tác chiến cường độ cao.

KAI đã bắt đầu sản xuất 20 chiếc KF-21 Block-I đầu tiên vào tháng 7/2024. Những máy bay này dự kiến đạt năng lực tác chiến ban đầu (IOC) trong năm 2026, và năng lực tác chiến đầy đủ (FOC) vào năm 2028.

ROKAF đặt mục tiêu mua ít nhất 120 chiếc KF-21 vào đầu những năm 2030, với các Block tiếp theo sẽ mở rộng vai trò tác chiến, tăng tỷ lệ linh kiện nội địa, bao gồm tổ hợp tác chiến điện tử và tích hợp tên lửa không đối không, không đối đất.

Tham vọng xuất khẩu ngày càng rõ nét

Triển vọng xuất khẩu của KF-21 Boramae đang thu hút sự quan tâm lớn từ nhiều quốc gia. Với lợi thế giá thành thấp hơn F-35, ít ràng buộc chính trị và hệ sinh thái bảo dưỡng đơn giản hơn, KF-21 được xem là lựa chọn hấp dẫn cho các không quân muốn hiện đại hóa nhanh chóng.

Indonesia – đối tác phát triển trong chương trình KF-X – cùng với Philippines, Malaysia và một số quốc gia Trung Đông được đánh giá là khách hàng tiềm năng. Dù Indonesia từng trì hoãn một số cam kết tài chính, nước này vẫn duy trì vai trò trong chương trình, mở ra khả năng sản xuất chung hoặc chuyển giao công nghệ khu vực.

So với các chương trình tiêm kích nội địa khác như Tejas của Ấn Độ hay TF-X Kaan của Thổ Nhĩ Kỳ, KF-21 đang dẫn trước về mức độ hoàn thiện và sẵn sàng sản xuất. Trong khi đó, các chương trình thế hệ 6 của châu Âu như FCAS hay GCAP/Tempest vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể bay thử.

Trong bối cảnh đó, KF-21 nổi lên như một trong số rất ít tiêm kích tiên tiến bước vào sản xuất và biên chế ngay trong thập niên 2020, bên cạnh F-35 của Mỹ và J-20 của Trung Quốc, nhưng với định hướng rõ ràng vào phân khúc chi phí – hiệu quả và khách hàng không liên kết.

Việc bàn giao KF-21 vào năm 2026 không chỉ tăng cường sức mạnh không quân Hàn Quốc, mà còn là tuyên bố chiến lược về năng lực công nghiệp – quốc phòng, đưa Seoul trở thành một cường quốc hàng không – vũ trụ đang lên, với tầm ảnh hưởng ngày càng lớn tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương và trên trường quốc tế.