Học hỏi Nga, Ukraine phát triển vũ khí đánh chặn UAV bằng laser

Công ty Fulltime Robotics của Ukraine vừa ra mắt tháp pháo laser “Slim Beam” có khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái của Nga.

Thiên Đăng
Mới đây, Công ty Fulltime Robotics của Ukraine đã trình làng nguyên mẫu hoạt động thử nghiệm của hệ thống laser chống máy bay không người lái Nga mới. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Hệ thống này có tên gọi SlimBeam, được thiết kế đặc biệt để tiêu diệt và vô hiệu hóa các UAV FPV cỡ nhỏ của Nga. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Trước đó, SlimBeam đã được trưng bày tại triển lãm IRON DEMO 2025, thu hút sự chú ý nhờ kích thước nhỏ gọn và khả năng sử dụng năng lượng tối ưu, hiệu quả. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Thực tế, SlimBeam được tối ưu hóa để vô hiệu hóa các máy bay không người lái trinh sát và UAV FPV cỡ nhỏ - loại UAV thường được lực lượng Nga sử dụng để giám sát tiền tuyến và tấn công cảm tử. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Theo báo cáo độc quyền của tờ Oboronka, SlimBeam có công suất định mức 1,5 kW và có khả năng nhắm mục tiêu các mối đe dọa trên không ở khoảng cách lên đến 1 km. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Hệ thống này cũng có chế độ gây nhiễu quang học thứ cấp, có thể tạm thời làm mù các cảm biến của máy bay không người lái hoặc hệ thống quang học giám sát cố định của Nga ở khoảng cách lên đến 2 km. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Công ty Fulltime Robotics của Ukraine tuyên bố nền tảng laser này, với trọng lượng dưới 50 kg, nó là một trong những nền tảng nhẹ nhất trong cùng phân khúc công suất. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Hệ thống laser chống máy bay không người lái SlimBeam được thiết kế để tích hợp trên cả các vị trí phòng thủ cố định, và xe chiến đấu mặt đất không người lái (UGV), điều này giúp tăng cường tính linh hoạt cho các hoạt động đa dạng trên tiền tuyến. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Trong một cuộc phỏng vấn với tờ Oboronka, một nhà phát triển tên là Ihor đến từ nhóm Fulltime Robotics đã mô tả những thách thức hiện tại, đặc biệt là việc theo dõi chính xác các mục tiêu trên không di chuyển quá nhanh. Ảnh: @Fulltime Robotics.
“Chúng tôi đang nghiên cứu khả năng theo dõi các mục tiêu di chuyển quá nhanh. Hiện tại, chúng tôi không thể khóa mục tiêu máy bay không người lái đang di chuyển quá nhanh trong thời gian thực. Chúng tôi cần giữ chùm tia vào mục tiêu trong khoảng từ 5 đến 15 giây để tiêu diệt nó, và việc đạt được độ chính xác đó vẫn đang trong quá trình hoàn thiện”, Ihor nói thêm. Ảnh: @Fulltime Robotics.
.Nhà phát triển này còn cân nhắc khả năng bắn trúng máy bay không người lái Shahed của Iran-Nga, nhưng đối với mục tiêu lớn như vậy, anh cho rằng cần công suất lớn hơn. Theo Ihor, để gây sát thương cho UAV Shahed, tia laser phải hoạt động liên tục trong 10-12 giây. Ảnh: @Fulltime Robotics.
Thiên Đăng
Defence-Blog
#Ukraine #laser #UAV #Nga #tấn công UAV #vũ khí đánh chặn UAV

