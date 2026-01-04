Thủy quân lục chiến Mỹ thử nghiệm UAV tấn công FPV tại Puerto Rico

Binh sĩ Mỹ huấn luyện sử dụng UAV FPV Neros Archer và Skydio X2D để nâng cao khả năng tác chiến không người lái trong môi trường chiến đấu thực tế.

Thủy quân lục chiến Mỹ xác nhận các binh sĩ đã tiến hành huấn luyện nâng cao “Attack Drone Training: Practical Application” tại căn cứ Camp Santiago, Puerto Rico, vào ngày 18/11/2025, tập trung vào việc sử dụng UAV tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV). Sự kiện này đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quá trình nhanh chóng tích hợp năng lực tấn công bằng UAV FPV vào các Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến (MEU) đang triển khai.

Hoạt động huấn luyện có sự tham gia của các binh sĩ thuộc Tiểu đoàn Đổ bộ 3/6 (Battalion Landing Team 3/6), Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 22 – 22nd MEU (Special Operations Capable). Lực lượng này được huấn luyện và cấp chứng nhận chính thức bởi các giảng viên đến từ Sư đoàn Thủy quân lục chiến số 2 và Đội UAV tấn công của Thủy quân lục chiến Mỹ.

Lực lượng Thủy quân Lục chiến Mỹ đã sử dụng UAV tấn công góc nhìn thứ nhất (FPV) Neros Archer cùng với hệ thống máy bay không người lái cỡ nhỏ Skydio X2D trong quá trình huấn luyện UAV tấn công tại Puerto Rico.

Diễn ra trong môi trường viễn chinh sát thực tế, nội dung huấn luyện tập trung vào thực hành sử dụng, kiểm chứng an toàn và tích hợp tác chiến của các hệ thống UAV FPV, qua đó củng cố bước chuyển của Thủy quân lục chiến Mỹ từ giai đoạn thử nghiệm công nghệ sang triển khai tác chiến thực địa.

Trong quá trình huấn luyện, các binh sĩ đã sử dụng UAV tấn công FPV Neros Archer – một hệ thống thương mại sẵn có (COTS) được điều chỉnh để phục vụ nhiệm vụ tấn công quân sự. Archer được thiết kế cho các đòn tấn công giai đoạn cuối với tốc độ cao, khả năng đánh trúng mục tiêu ở cự ly gần, thông qua kính FPV cung cấp hình ảnh thời gian thực cho người điều khiển trong suốt quá trình bay và va chạm.

Kiến trúc mô-đun của hệ thống cho phép tích hợp nhanh các loại tải trọng, thường là khối thuốc nổ cỡ nhỏ, tối ưu để tiêu diệt mục tiêu bọc giáp nhẹ, công sự kiên cố hoặc bộ binh đối phương. Với đặc tính tiếng ồn thấp, tín hiệu quan sát nhỏ và chi phí sử dụng dạng “tiêu hao”, Neros Archer đặc biệt phù hợp với môi trường đô thị, rừng rậm và ven biển – những điều kiện điển hình tại khu vực Caribe.

Các binh sĩ tham gia huấn luyện được yêu cầu thực hiện chu trình nhiệm vụ hoàn chỉnh, từ kiểm tra trước chuyến bay, kiểm tra cánh quạt và hệ thống nguồn, trinh sát – xác định mục tiêu, thực hành các lượt tấn công mô phỏng, đến quy trình an toàn sau nhiệm vụ. Hình ảnh một binh sĩ BLT 3/6 kiểm tra cánh quạt UAV cho thấy sự nhấn mạnh vào kỷ luật vận hành và độ tin cậy cơ khí, khi UAV FPV dần trở thành một phần trong trang bị tác chiến tiêu chuẩn.

Song song với UAV tấn công FPV, chương trình huấn luyện còn tích hợp hệ thống UAV trinh sát cỡ nhỏ Skydio X2D, đảm nhiệm vai trò trinh sát, giám sát và phát triển mục tiêu. X2D là quadcopter được tối ưu hóa cho quân sự, trang bị cụm cảm biến kép gồm camera quang học ban ngày độ phân giải 4K và camera ảnh nhiệt đo bức xạ.

Được thiết kế để hoạt động trong môi trường bị hạn chế hoặc từ chối GPS, Skydio X2D sở hữu khả năng dẫn đường tự động, tránh vật cản bằng trí tuệ nhân tạo (AI), cho phép Thủy quân lục chiến duy trì hiệu quả tác chiến trong địa hình phức tạp và điều kiện thông tin liên lạc hạn chế.

Skydio X2D được sử dụng để yểm trợ trinh sát, xác nhận mục tiêu và đánh giá thiệt hại sau tấn công, đồng thời truyền dữ liệu tình báo thời gian thực.

Trong kịch bản huấn luyện tại Puerto Rico, Skydio X2D được sử dụng để yểm trợ trinh sát, xác nhận mục tiêu và đánh giá thiệt hại sau tấn công, đồng thời truyền dữ liệu tình báo thời gian thực cho kíp điều khiển UAV FPV. Mô hình phối hợp này phản ánh học thuyết tác chiến mới của Thủy quân lục chiến Mỹ, trong đó UAV ISR đóng vai trò “chỉ thị mục tiêu”, còn UAV tấn công tiêu hao đảm nhiệm hỏa lực chính, qua đó rút ngắn chu trình cảm biến – hỏa lực ở cấp trung đội và đại đội.

Theo các sĩ quan Thủy quân lục chiến Mỹ, giai đoạn “Attack Drone Training: Practical Application” được thiết kế nhằm bảo đảm UAV FPV được tích hợp trực tiếp vào chiến thuật bộ binh, thay vì tồn tại như một năng lực độc lập. Quy trình chứng nhận giúp người điều khiển, nhân sự phụ trách tải trọng và chỉ huy giám sát nắm vững chỉ huy – kiểm soát, phân tách không phận và giảm thiểu rủi ro, đặc biệt quan trọng khi vận hành UAV mang thuốc nổ gần lực lượng ta.

Bối cảnh triển khai của 22nd MEU (SOC) càng làm nổi bật ý nghĩa chiến lược của hoạt động huấn luyện. Tại khu vực Caribe, lực lượng Mỹ đang thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tư lệnh miền Nam Mỹ (USSOUTHCOM), hỗ trợ chống buôn bán ma túy, bảo vệ an ninh hàng hải và ứng phó khủng hoảng nhanh. Trong môi trường đó, UAV FPV mang lại giải pháp linh hoạt, chi phí thấp nhưng hiệu quả cao cho phòng thủ căn cứ viễn chinh, hỗ trợ ngăn chặn trên biển và tác chiến phân tán.

Đối với Thủy quân lục chiến Mỹ, huấn luyện tại Puerto Rico không chỉ là một đợt cấp chứng nhận kỹ năng, mà còn là “bãi thử nghiệm học thuyết” cho tương lai tác chiến không người lái. Những bài học rút ra từ Camp Santiago được kỳ vọng sẽ định hình khung huấn luyện UAV trên toàn lực lượng, ảnh hưởng trực tiếp đến chiến thuật, tiêu chuẩn an toàn và các quyết định mua sắm, khi Thủy quân lục chiến Mỹ tăng tốc xây dựng năng lực tấn công không người lái quy mô lớn.