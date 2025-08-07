Hà Nội

Trung Quốc phát triển hệ thống vũ khí laser vô hiệu hóa vệ tinh Starlink

Trung Quốc đã bắt tay vào việc tìm cách vô hiệu hóa mạng lưới vệ tinh toàn cầu Starlink do SpaceX tạo ra trong những trường hợp có xung đột trực tiếp.

Tuệ Minh
Truyền thông nhà nước Trung Quốc trong các bài viết gần đây luôn công khai, gọi Starlink là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc gia của nước này.
Các chuyên gia Trung Quốc coi Starlink là công cụ giúp Mỹ tiến hành chiến tranh hiện đại - từ truyền dữ liệu và điều khiển máy bay không người lái cho đến răn đe hạt nhân và trinh sát không gian.
Trong số các biện pháp đối phó mà Trung Quốc đề xuất có việc sử dụng tia laser mạnh (kể cả từ tàu ngầm), chế tạo vệ tinh Mỹ, có khả năng chặn hoặc vô hiệu hóa vệ tinh Starlink và phá hoại nguồn cung cấp linh kiện cho hệ thống này.
Các tài liệu mô tả cách chống lại vấn đề này cũng đề xuất một vài biện pháp ít quyết liệt hơn, bao gồm sáng kiến ngoại giao và những hạn chế quốc tế đối với mạng vệ tinh tư nhân.
Lý do cho sự quan tâm này từ Bắc Kinh là do tình hình phát triển nhanh chóng của Starlink trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp (LEO). Trong số hơn 8 nghìn vệ tinh đang hoạt động trên LEO, hai phần ba thuộc về hệ thống này của Mỹ.
Công nghệ Starlink đã chứng minh được hiệu quả lớn tại các khu vực xung đột, bao gồm cả ở Ukraine, nơi Starlink cung cấp dịch vụ liên lạc di động một cách liên tục cho quân đội, làm thay đổi các quy tắc của chiến trường.
Trung Quốc đang cố gắng ứng phó bằng cách tạo ra giải pháp thay thế của riêng mình, đó là một mạng lưới vệ tinh quốc gia, bao gồm các dự án Guowang và Qianfan. Đồng thời Bắc Kinh đang chuẩn bị cho một kịch bản đối đầu trực tiếp trong không gian.
Theo các chiến lược gia Trung Quốc, việc chặn hoặc phá hủy mạng lưới vệ tinh Starlink sẽ hạn chế tính linh hoạt và khả năng chiến đấu của Hoa Kỳ trong trường hợp xảy ra xung đột - ví dụ như xung quanh eo biển Đài Loan.
Trước đó có thông tin Trung Quốc đang tập trận chiến đấu giữa các vệ tinh như một phần của cuộc đối đầu trên không gian trong tương lai. Theo thông tin từ Lực lượng Không gian Hoa Kỳ, các hệ thống của Mỹ đã ghi nhận 5 vật thể trong không gian đang đồng bộ và được kiểm soát thực hiện các thao tác chưa xác định.
Hệ thống đám mây độ chính xác GPS lên đến từng centimet.
Tuệ Minh
#Vũ khí laser #Mạng vệ tinh Starlink #Chiến tranh không gian #Trung Quốc #Mỹ #vệ tinh quân sự

