Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Lật xe chở du khách ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Thế giới

Lật xe chở du khách ở Mỹ, hàng chục người thương vong

Ít nhất 5 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong vụ lật xe chở khách du lịch ở New York, Mỹ.

An An (Theo ABC News)
Theo ABC News, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên bang 90 ở Pembroke, gần Buffalo, New York, vào ngày 22/8 (giờ địa phương). Ảnh: WKBW.
Theo ABC News, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường liên bang 90 ở Pembroke, gần Buffalo, New York, vào ngày 22/8 (giờ địa phương). Ảnh: WKBW.
Khi đó, chiếc xe chở khách du lịch đang trên đường trở về sau chuyến đi đến thác Niagara thì bất ngờ xe mất kiểm soát, lao vào dải phân cách rồi lao xuống mương, cảnh sát bang New York James O'Callaghan cho biết trong cuộc họp báo. Ảnh: ABC News.
Khi đó, chiếc xe chở khách du lịch đang trên đường trở về sau chuyến đi đến thác Niagara thì bất ngờ xe mất kiểm soát, lao vào dải phân cách rồi lao xuống mương, cảnh sát bang New York James O'Callaghan cho biết trong cuộc họp báo. Ảnh: ABC News.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng trong mương và lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Ảnh: WHAM.
Hình ảnh từ hiện trường cho thấy chiếc xe buýt nằm nghiêng trong mương và lực lượng cứu hộ đã được điều động tới hiện trường. Ảnh: WHAM.
Theo Thiếu tá Andre Ray, Chỉ huy Đội Cảnh sát tiểu bang New York, nhiều người đã bị văng ra ngoài hoặc bị hất trong xe khi xe bị lật. Ảnh: ABC News.
Theo Thiếu tá Andre Ray, Chỉ huy Đội Cảnh sát tiểu bang New York, nhiều người đã bị văng ra ngoài hoặc bị hất trong xe khi xe bị lật. Ảnh: ABC News.
"5 người lớn được phát hiện đã tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương", Thiếu tá Andre Ray thông tin. Ảnh: ABC News.
"5 người lớn được phát hiện đã tử vong tại hiện trường. Ngoài ra, hàng chục người khác bị thương", Thiếu tá Andre Ray thông tin. Ảnh: ABC News.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, tài xế được cho là đã mất tập trung, mất kiểm soát. Ảnh: CBS.
Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Tuy nhiên, theo thông tin ban đầu, tài xế được cho là đã mất tập trung, mất kiểm soát. Ảnh: CBS.
Trong một tuyên bố vào tối 22/8, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết họ đang cử một "đội đặc nhiệm" để điều tra vụ tai nạn chết người này. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải New York.
Trong một tuyên bố vào tối 22/8, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết họ đang cử một "đội đặc nhiệm" để điều tra vụ tai nạn chết người này. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải New York.
Được biết, chiếc xe buýt khi đó chở 54 người, trong đó có hai nhân viên công ty xe buýt. Các hành khách có độ tuổi từ 1 đến 74 tuổi và hầu hết là người Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Philippines. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải New York.
Được biết, chiếc xe buýt khi đó chở 54 người, trong đó có hai nhân viên công ty xe buýt. Các hành khách có độ tuổi từ 1 đến 74 tuổi và hầu hết là người Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Philippines. Ảnh: Sở Giao thông Vận tải New York.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Giải cứu nạn nhân bị ô tô lùi trúng, rơi xuống hố sâu ở Mã Pì Lèng
An An (Theo ABC News)
#tai nạn xe buýt Mỹ #lật xe du lịch New York #tai nạn cao tốc Mỹ #thảm họa giao thông New York #nguyên nhân tai nạn xe buýt #người thiệt mạng tai nạn Mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT