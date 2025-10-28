Hà Nội

Xã hội

Đà Nẵng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Đà Nẵng lưu ý các đơn vị tiếp tục theo dõi, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất.

Thanh Hà

Chiều 28/10, UBND TP Đà Nẵng tổ chức họp triển khai công tác ứng phó với mưa lũ, sạt lở đất trên địa bàn thành phố.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Đà Nẵng, từ 19h ngày 26/10 đến 13h ngày 28/10, tại TP Đà Nẵng, có mưa vừa, mưa to, nhiều nơi mưa rất to. Dự báo mưa lớn trong 24h đến 48h tới, tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm; các xã, phường vùng núi phổ biến 200 - 350mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn >150mm/3h ở vùng núi. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, vùng đồng bằng cấp 1; vùng núi cấp 2.

image-2.jpg
Nhiều khu vực ở Đà Nẵng bị cô lập, có nơi ngập sâu hơn 1m.

Do mưa lớn nên một số xã, phường trên địa bàn thành phố bị ngập, số hộ dân ngập do mưa lớn là 65.097 hộ. Các xã, phường đã tổ chức sơ tán: 1.429 hộ/5.674 khẩu. Theo thống kê, có 10 nhà bị sập, 44 nhà hư hỏng. Về giao thông, 1.880m đường bị hư hỏng; sạt lở các mái taluy, đất đá: 32.845m3. Ngoài ra, còn bị sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây và phường Hội An Đông, sạt 3.450m, xâm thực 25-30m.

Ứng phó với mưa lũ, lực lượng công an, quân đội, đặc biệt là Quân khu 5 đã chủ động phối hợp, hỗ trợ thành phố trong công tác cứu hộ, cứu nạn mà không cần yêu cầu hay đề xuất. Các địa phương đã thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm và duy trì sinh hoạt ổn định. Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai sớm, từ xa, góp phần hạn chế thiệt hại, bảo đảm an toàn cho người dân.

image-3.jpg
Cán bộ chiến sĩ Quân khu 5 giúp dân di dời tài sản khỏi vùng ngập nước.

Đứng trước tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, UBND TP Đà Nẵng lưu ý các đơn vị tiếp tục theo dõi diễn biến mưa lũ, không chủ quan, sẵn sàng phương án ứng phó trong các tình huống xấu nhất. Sở Xây dựng khẩn trương công bố tình trạng khẩn cấp đối với các tuyến giao thông bị sạt lở để triển khai các giải pháp kỹ thuật tạm thời, bảo đảm thông tuyến sớm và an toàn tuyệt đối cho người dân.

