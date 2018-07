Tạm biệt Tata Nano - mẫu xe ôtô rẻ nhất thế giới

Tata Motors mới đây đã xác nhận họ không thể tiếp tục lắp ráp mẫu xe ôtô giá rẻ Tata Nano trong năm 2019 nữa. Như vậy "cái chết" của chiếc xe ôtô rẻ nhất thế giới được khẳng định qua chính số lượng: Tata sản xuất chỉ một chiếc Nano trong tháng 6, trong khi cùng kỳ 2017 là 275 xe. Thậm chí không có xe nào xuất khẩu, so với 25 xe của tháng 6 năm ngoái. Vào thời điểm ra mắt thị trường Ấn Độ vào năm 2008, Tata Motors chốt giá Nano ở mức 100.000 rupee, tương đương chỉ 1.500 USD (khoảng 34 triệu đồng). Từ đó tới nay giá của mẫu xe này tăng dần lên và chạm đỉnh 3.435 USD (tương đương khoảng 79 triệu đồng). Dù rất được kỳ vọng bởi cả Tata lẫn người tiêu dùng Ấn Độ, nhưng mẫu xe ôtô giá rẻ Nano từng được ví như "chiếc xe ôtô đại chúng" đã không thể đạt được mức độ thành công mà cả 2 phía mong đợi, khiến doanh số của xe ngày một đi xuống và cuối cùng gần như biến mất trên thị trường. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, Nano đã gặp rắc rối liên tục với sản lượng và dây chuyền sản xuất, chưa kể xe bị chê tơi bời vì khả năng chống chịu va chạm và an toàn gần như bằng không. Tệ hại hơn, Tata Nano liên tục phải đối mặt cáo buộc vì mẫu xe này có thể tự bắt lửa và bốc cháy. Trong khi khách hàng có thể rất quan tâm tới giá trị sản phẩm, thì việc cắt giảm chi phí đến hết mức để theo đuổi danh tiếng là không hữu hiệu nếu kết quả cuối cùng là một chiếc xe bị xếp hạng thường - thậm chí còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ cháy nổ, tai nạn... cho người sử dụng nó. Việc chia tay với mẫu xe giá rẻ Tata Nano do đó được xem như một kết quả tất yếu của thị trường - những cái tốt sẽ tồn tại và yếu kém sẽ dần bị loại bỏ. Tuy nhiên với việc khai tử Tata Nano, thị trường Ấn Độ vẫn tăng trưởng tốt với mức tăng 38% của xe du lịch trong tháng 6/2018 vừa qua. Các khách hàng dù vẫn ưu tiên mua xe rẻ nhưng mức giá và chất lượng của Nano được cho là ở mức "chạm đáy" cũng khiến không ít người tiêu dùng ngại ngần sử dụng mẫu xe này. Việc sở hữu danh hiệu là "xe ôtô rẻ nhất thế giới" cũng khiến Nano bị không ít khách hàng coi trọng thể diện bỏ qua và bỏ thêm chút tiền mua các lựa chọn khả dĩ hơn. Nhưng Tata vẫn nhen nhóm hy vọng. Theo người phát ngôn của tập đoàn này cho biết, Nano "có thể cần những khoản đầu tư mới mẻ để sống sót". Tuy nhiên, vẫn theo đuổi mục tiêu giá bán thấp nhất sẽ tiếp tục dẫn tới sai lầm. Cần để ý tới thực tế, rằng ở thị trường nơi ít mẫu mã nhưng số lượng nhiều, khách hàng tập trung vào giá trị. Điều đó có nghĩa họ sẽ đầu tư nhiều hơn cho trang bị - thứ trái ngược với Nano. Video: Tạm biệt Tata Nano - mẫu xe ôtô rẻ nhất thế giới.

