Hyundai SantaFe cũ kênh giá hơn 100 triệu vẫn “cháy hàng“

Theo tìm hiểu của Phóng viên Kiến Thức, hiện tại nhiều đại lý chính hãng của Hyundai Thành Công (HTC) tại Việt Nam đã công bố ngừng bán mẫu xe Hyundai SantaFe bản cũ. Đây là động thái cho thấy phiên bản mới nhất của mẫu SUV này có thể sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Hiện HTC sẽ chỉ giải quyết các đơn hàng cho mẫu SantaFe đặt trước và đã ngừng nhận thêm các đơn hàng phát sinh. Dây chuyền sản xuất SantaFe thế hệ cũ sẽ ngừng hoạt động để dọn đường cho việc lắp ráp phiên bản mới từ cuối năm 2018. Nhiều khả năng SantaFe thế hệ mới sẽ được giới thiệu và bán ra ngay trong tháng 11/2018. Đáng chú ý là song song với việc mở cọc xe Hyundai SantaFe 2019 mới, nhiều đại lý còn rơi vào tình trạng “cháy hàng” mẫu xe Hyundai SantaFe phiên bản hiện tại. Điều này khiến cho lô xe Hyundai SantaFe đời cũ cuối cùng bị đội giá so với mức niêm yết khi đến các đại lý. Theo tìm hiểu thì tại một đại lý ở khu vực miền Trung thông báo giá bán Hyundai SantaFe xăng tiêu chuẩn cao hơn 40 triệu đồng, SantaFe xăng đặc biệt cao hơn 60 triệu đồng, SantaFe dầu tiêu chuẩn cao hơn 60 triệu đồng. Thậm chí, SantaFe dầu đặc biệt có giá cao hơn 130 triệu đồng và được chốt giá ở mức lên đến 1,2 tỷ đồng. Trái với thông tin từ phía các đại lý chính hãng đang bán ra, đại diện truyền thông của Hyundai Thành Công cho biết - các mẫu xe SantaFe phiên bản cũ vẫn được sản xuất do nhu cầu còn nhiều, nhưng số lượng sản xuất hạn chế do nhà máy phải cân đối giữa các mẫu xe khác. Theo thông báo của hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, từ đầu năm đến nay, doanh số Hyundai SantaFe đạt 3.994 xe, mỗi tháng bán trung bình khoảng 500 xe. Thuộc nhóm xe bán chạy, Hyundai SantaFe có giá niêm yết chính hãng từ 898 triệu đến 1,09 tỷ đồng (tuỳ từng phiên bản). bên cạnh việc chuẩn bị dừng sản xuất phiên bản cũ, hiện mẫu xe Hyundai SantaFe 2019 cũng đã xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 3/2018 và sẽ ra mắt vào cuối năm nay. So với thế hệ cũ, phiên bản 2019 thay đổi toàn bộ diện mạo. Lưới tản nhiệt thiết kế lại theo phong cách mới. Cụm đèn chiếu sáng nhỏ gọn và sử dụng bóng LED hoàn toàn. Chiếc SantaFe 2019 đầu tiên được đưa về Việt Nam theo quan sát là phiên bản 2.0D. SantaFe động cơ dầu đang bán chạy tại Việt Nam, vì thế rất dễ hiểu vì sao Hyundai Thành Công đưa SantaFe 2019 máy dầu về trước. Tại một số thị trường dòng xe này còn có các tuỳ chọn động cơ 2.2L và 2.4L. Và đây cũng là lần đầu tiên Hyundai trang bị cho SantaFe động cơ 2.2L diesel. Hiện tại chưa rõ tùy chọn động cơ cho thị trường Việt Nam. Tuyuy nhiên, toàn bộ phiên bản Santa Fe thế hệ thứ 4 đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và nhiều công nghệ hiện đại đi kèm. Hiện chưa rõ giá bán của Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam. Theo nhân viên bán hàng của đại lý, mẫu xe này khi bán ra tại Việt Nam sẽ có giá cao hơn khoảng 20 triệu đồng/bản so với trước đây. Bản cao cấp nhất của Hyundai SantaFe 2019 dự kiến có giá khoảng 1,1 - 1,2 tỷ đồng. Video: Đánh giá xe Hyundai SantaFe phiên bản cũ.

Theo tìm hiểu của Phóng viên Kiến Thức, hiện tại nhiều đại lý chính hãng của Hyundai Thành Công (HTC) tại Việt Nam đã công bố ngừng bán mẫu xe Hyundai SantaFe bản cũ. Đây là động thái cho thấy phiên bản mới nhất của mẫu SUV này có thể sắp ra mắt thị trường Việt Nam. Hiện HTC sẽ chỉ giải quyết các đơn hàng cho mẫu SantaFe đặt trước và đã ngừng nhận thêm các đơn hàng phát sinh. Dây chuyền sản xuất SantaFe thế hệ cũ sẽ ngừng hoạt động để dọn đường cho việc lắp ráp phiên bản mới từ cuối năm 2018. Nhiều khả năng SantaFe thế hệ mới sẽ được giới thiệu và bán ra ngay trong tháng 11/2018. Đáng chú ý là song song với việc mở cọc xe Hyundai SantaFe 2019 mới, nhiều đại lý còn rơi vào tình trạng “cháy hàng” mẫu xe Hyundai SantaFe phiên bản hiện tại. Điều này khiến cho lô xe Hyundai SantaFe đời cũ cuối cùng bị đội giá so với mức niêm yết khi đến các đại lý. Theo tìm hiểu thì tại một đại lý ở khu vực miền Trung thông báo giá bán Hyundai SantaFe xăng tiêu chuẩn cao hơn 40 triệu đồng, SantaFe xăng đặc biệt cao hơn 60 triệu đồng, SantaFe dầu tiêu chuẩn cao hơn 60 triệu đồng. Thậm chí, SantaFe dầu đặc biệt có giá cao hơn 130 triệu đồng và được chốt giá ở mức lên đến 1,2 tỷ đồng. Trái với thông tin từ phía các đại lý chính hãng đang bán ra, đại diện truyền thông của Hyundai Thành Công cho biết - các mẫu xe SantaFe phiên bản cũ vẫn được sản xuất do nhu cầu còn nhiều, nhưng số lượng sản xuất hạn chế do nhà máy phải cân đối giữa các mẫu xe khác. Theo thông báo của hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam, từ đầu năm đến nay, doanh số Hyundai SantaFe đạt 3.994 xe, mỗi tháng bán trung bình khoảng 500 xe. Thuộc nhóm xe bán chạy, Hyundai SantaFe có giá niêm yết chính hãng từ 898 triệu đến 1,09 tỷ đồng (tuỳ từng phiên bản). bên cạnh việc chuẩn bị dừng sản xuất phiên bản cũ, hiện mẫu xe Hyundai SantaFe 2019 cũng đã xuất hiện tại Việt Nam hồi tháng 3/2018 và sẽ ra mắt vào cuối năm nay. So với thế hệ cũ, phiên bản 2019 thay đổi toàn bộ diện mạo. Lưới tản nhiệt thiết kế lại theo phong cách mới. Cụm đèn chiếu sáng nhỏ gọn và sử dụng bóng LED hoàn toàn. Chiếc SantaFe 2019 đầu tiên được đưa về Việt Nam theo quan sát là phiên bản 2.0D. SantaFe động cơ dầu đang bán chạy tại Việt Nam, vì thế rất dễ hiểu vì sao Hyundai Thành Công đưa SantaFe 2019 máy dầu về trước. Tại một số thị trường dòng xe này còn có các tuỳ chọn động cơ 2.2L và 2.4L. Và đây cũng là lần đầu tiên Hyundai trang bị cho SantaFe động cơ 2.2L diesel. Hiện tại chưa rõ tùy chọn động cơ cho thị trường Việt Nam. Tuyuy nhiên, toàn bộ phiên bản Santa Fe thế hệ thứ 4 đều sử dụng hộp số tự động 8 cấp và nhiều công nghệ hiện đại đi kèm. Hiện chưa rõ giá bán của Hyundai SantaFe 2019 tại Việt Nam. Theo nhân viên bán hàng của đại lý, mẫu xe này khi bán ra tại Việt Nam sẽ có giá cao hơn khoảng 20 triệu đồng/bản so với trước đây. Bản cao cấp nhất của Hyundai SantaFe 2019 dự kiến có giá khoảng 1,1 - 1,2 tỷ đồng. Video: Đánh giá xe Hyundai SantaFe phiên bản cũ.