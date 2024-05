Nhan sắc cô gái phát biểu tại lễ kỷ niệm 70 năm Điện Biên

Sau hàng tháng trời ròng rã chuẩn bị, sáng nay lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng đã diễn ra thu hút sự theo dõi, quan tâm người dân 3 miền. Rất nhiều người ấn tượng với cô gái đại diện cho người trẻ đứng lên phát biểu. Cô gái đó là Vũ Quỳnh Anh - là một cán bộ Đoàn năng nổ, có ông bà ngoại đều tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ. Với giọng nói truyền cảm, dõng dạc, Quỳnh Anh đã có bài phát biểu xúc động về những suy nghĩ, cảm tưởng của thế hệ trẻ nhân một sự kiện trọng đại của đất nước. Bài phát biểu của cô đã khơi dậy tinh thần yêu nước, đồng thời niềm tự hào dân tộc của rất nhiều bạn thuộc thế hệ trẻ, đồng thời khiến những người có mặt tại buổi lễ cũng như người xem lễ kỷ niệm trên sóng trực tuyến vô cùng xúc động. Được biết, ông ngoại của Quỳnh Anh từng là một chiến sĩ Điện Biên. Cô xúc động chia sẻ hình ảnh ông mình lên trang cá nhân: "Ông năm nay đã 94 tuổi, nhưng những ký ức về “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm" ông vẫn còn nhớ rất rõ. Có lẽ chưa bao giờ tôi lại được nghe ông kể chuyện về những ngày tháng kỳ tích ấy nhiều như những ngày này, nào là về trận đánh đầu tiên mở màn Chiến dịch tại cụm cứ điểm Him Lam với quyết tâm “trận đầu phải thắng”. Cô nàng bày tỏ lòng biết ơn đối với những thế hệ ông cha đã cống hiến xương máu cho hòa bình dân tộc như ông ngoại mình: "Thành phố Điện Biên Phủ đang ngày càng thay da đổi thịt và dù 70 năm hay nhiều năm về sau nữa, những câu chuyện về lịch sử, những năm tháng gian khổ, tinh thần chiến đấu anh dũng, sẵn sàng ngã xuống để Tổ quốc đứng lên của ông cha sẽ mãi là những tấm gương mà những người con, người cháu như tôi xin được khắc ghi và lấy làm động lực, hành trang trên mọi bước đường đời". Vũ Quỳnh Anh là bạn trẻ 9X (sinh năm 1995), sinh ra, lớn lên trên mảnh đất Điện Biên anh hùng. Truyền thống gia đình đã giúp Quỳnh Anh hăng say phấn đấu. Hiện Quỳnh Anh đang là chuyên viên Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn. Quỳnh Anh còn lọt top 10 Đường tới Cầu vồng 2020, giải thưởng Thí sinh ăn hình nhất cuộc thi Đường tới Cầu vồng 2020 - cuộc thi tìm kiếm người dẫn chương trình truyền hình toàn quốc do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức. Với ngoại hình ưa nhìn, giọng nói tốt, truyền cảm, có khả năng thuyết trình, Quỳnh Anh được lựa chọn để đại diện thế hệ trẻ phát biểu tại buổi lễ trọng đại. Cô nàng từng công tác tại VTV24 với vai trò là biên tập viên - người dẫn chương trình.

