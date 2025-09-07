Hà Nội

Xã hội

Làm rõ nguyên nhân khiến nước suối Nậm Huống chuyển màu

Người dân xã Châu Hồng (Nghệ An) rất lo lắng khi phát hiện nước suối Nậm Huống chuyển sang màu đỏ quạch, chảy xuống sông Dinh làm nguồn nước đục ngầu.

Thanh Hà

Ngày 7/9, thông tin từ lãnh đạo UBND xã Châu Hồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an thành lập tổ kiểm tra, làm rõ nguyên nhân khiến nước trên suối Nậm Huống bất ngờ chuyển sang màu đỏ.

Theo phản ánh của người dân xã Châu Hồng, những ngày qua, thời tiết nắng ráo, không có mưa, nhưng từ tối 5/9 đến sáng 6/9, nước dòng suối Nậm Huống bất ngờ đổi sang màu đỏ quạch.

34.jpg
Nước trên suối Nậm Huống chuyển sang màu đỏ.

Dòng nước đục này chảy theo suối Nậm Huống rồi hòa vào sông Dinh, khiến cả đoạn sông trở nên đục ngầu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nguồn nước sinh hoạt, sản xuất, khiến nhiều người dân hoang mang, lo ngại về nguy cơ ô nhiễm môi trường.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, UBND xã Châu Hồng đã thành lập tổ kiểm tra, rà soát dọc tuyến suối.

Kết quả kiểm tra bước đầu cho thấy, nguồn nước đỏ xuất phát mỏ khai thác khoáng sản của Công ty Hà An. Trong quá trình làm việc, phía doanh nghiệp đã thừa nhận sự cố xảy ra do sục rửa bể chứa và đường ống tại khu vực mỏ, khiến nước thải chảy ra môi trường.

Hiện, chính quyền xã đã lập biên bản vụ việc và báo cáo cấp trên để có biện pháp xử lý.

(Nguồn: VTV1)
Tin mới