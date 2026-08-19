Lâm Đồng: Hoàng Mạnh trúng gói thầu trường học 17 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,45%

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phúc Thọ Lâm Hà đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-PKT ngày 10/08/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thọ Lâm Hà - Hoàng Văn Dũng ký. Quyết định phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh trúng "Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Tiểu học Tân Thanh 1 và Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, xã Phúc Thọ Lâm Hà.
Gói thầu này có giá được phê duyệt là 16.967.189.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh trúng thầu với giá 16.889.997.855 đồng. Số tiền tiết kiệm 77.191.145 đồng, tương ứng 0,45%.
Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 450 ngày. Gói thầu đăng tải công khai rộng rãi trên Mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu ngày 07/08/2026 ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Trong quá trình tổ chức, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phúc Anh đảm nhận vai trò lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, còn Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.
Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh (mã số thuế 5800439211) thành lập ngày 24/01/2005. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp thể hiện năng lực tham gia tổng cộng 187 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 144 gói, trượt 39 gói và 04 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 1.611.499.319.294 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 676.511.330.100 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 934.987.989.194 đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tập trung tại tỉnh Lâm Đồng với 143/187 gói thầu tham gia.
Nhìn từ góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu xuyên suốt đối với hoạt động đấu thầu đầu tư công là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nhằm siết chặt quản lý nguồn vốn ngân sách, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Tiếp đó, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5557/BTC-QLĐTV hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.
QUY ĐỊNH VỀ TỶ LỆ TIẾT KIỆM VÀ HIỆU QUẢ KINH TẾ TRONG ĐẤU THẦU
Hiệu quả kinh tế là một trong những mục tiêu cốt lõi của hoạt động đấu thầu, được định nghĩa rõ tại Khoản 8 Điều 4 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15. Để đạt được mục tiêu này, việc xác định giá gói thầu và kiểm soát giá trúng thầu được quy định chặt chẽ từ khâu lập kế hoạch đến khi thực hiện hợp đồng.
Theo quy định tại Điều 18 Nghị định 214/2025/NĐ-CP, giá gói thầu phải được tính đúng, tính đủ toàn bộ chi phí, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. Đặc biệt, chủ đầu tư có trách nhiệm cập nhật giá gói thầu trong thời hạn 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần thiết để đảm bảo giá gói thầu sát với giá thị trường, tránh thất thoát ngân sách hoặc gây khó khăn cho nhà thầu. Căn cứ xác định giá gói thầu bao gồm dự toán được duyệt, kết quả lựa chọn nhà thầu của các gói thầu tương tự trong 12 tháng trước đó hoặc các báo giá thị trường (tối thiểu 01 báo giá, khuyến khích nhiều hơn).
Về chỉ số đánh giá, Điểm b Khoản 2 Điều 17 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định "tỷ lệ tiết kiệm trung bình" là một trong những chỉ tiêu quan trọng để đánh giá năng lực, nguồn lực và kết quả thực hiện công tác đấu thầu của chủ đầu tư trong kế hoạch tổng thể lựa chọn nhà thầu. Đối với hình thức chỉ định thầu, tính hiệu quả kinh tế được siết chặt hơn:
· Tại quy trình chỉ định thầu thông thường, chủ đầu tư phải quy định mức tỷ lệ tiết kiệm của giá đề nghị trúng thầu trong hồ sơ yêu cầu để làm cơ sở cho nhà thầu chuẩn bị hồ sơ đề xuất.
· Tại quy trình chỉ định thầu rút gọn, chủ đầu tư và nhà thầu phải thương thảo về giá để bảo đảm giá đề nghị trúng thầu tiết kiệm, hiệu quả. Riêng với gói thầu xây lắp quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 78, quá trình thương thảo phải đảm bảo tiết kiệm tối thiểu 5% giá gói thầu.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, để duy trì hiệu quả kinh tế, Điểm a Khoản 5 Điều 70 Luật Đấu thầu nhấn mạnh việc sửa đổi hợp đồng về giá, khối lượng không được vượt giá gói thầu đã ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu hoặc dự toán gói thầu được phê duyệt. Việc tuân thủ nghiêm các quy định này không chỉ giúp tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư công tại các địa phương mà còn là thước đo trách nhiệm giải trình của người có thẩm quyền trước pháp luật.