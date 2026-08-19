Lâm Đồng: Hoàng Mạnh trúng gói thầu trường học 17 tỷ, tỷ lệ tiết kiệm 0,45%

Công ty Hoàng Mạnh một mình tham dự và trúng gói thầu xây lắp và thiết bị trường học có trị giá 17 tỷ đồng ở xã Phúc Thọ Lâm Hà, tỷ lệ tiết kiệm xấp xỉ 0,45%.

Theo tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Phòng Kinh tế xã Phúc Thọ Lâm Hà đã ban hành Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-PKT ngày 10/08/2026 do Trưởng phòng Kinh tế xã Phúc Thọ Lâm Hà - Hoàng Văn Dũng ký. Quyết định phê duyệt Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh trúng "Gói thầu số 07: Thi công xây dựng công trình và lắp đặt thiết bị" thuộc dự án Hoàn thiện cơ sở vật chất Trường Tiểu học Tân Thanh 1 và Trường Trung học cơ sở Tân Thanh, xã Phúc Thọ Lâm Hà.

Gói thầu này có giá được phê duyệt là 16.967.189.000 đồng. Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh trúng thầu với giá 16.889.997.855 đồng. Số tiền tiết kiệm 77.191.145 đồng, tương ứng 0,45%.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu số 24/QĐ-PKT. (Nguồn MSC)

Gói thầu được tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng, phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ, loại hợp đồng theo đơn giá cố định với thời gian thực hiện 450 ngày. Gói thầu đăng tải công khai rộng rãi trên Mạng đấu thầu quốc gia, thời điểm đóng thầu ngày 07/08/2026 ghi nhận duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu. Trong quá trình tổ chức, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Hoàng Phúc Anh đảm nhận vai trò lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, còn Công ty TNHH Xây dựng Hà Minh Khuê thực hiện thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Mạnh (mã số thuế 5800439211) thành lập ngày 24/01/2005. Doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở tại T21, An Sơn, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Lịch sử hoạt động của doanh nghiệp thể hiện năng lực tham gia tổng cộng 187 gói thầu trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, trúng 144 gói, trượt 39 gói và 04 gói chưa có kết quả. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả vai trò độc lập và liên danh) đạt khoảng 1.611.499.319.294 đồng. Trong đó, với vai trò độc lập ghi nhận khoảng 676.511.330.100 đồng và vai trò liên danh đạt khoảng 934.987.989.194 đồng. Đáng chú ý, địa bàn hoạt động cốt lõi của doanh nghiệp tập trung tại tỉnh Lâm Đồng với 143/187 gói thầu tham gia.

Nhìn từ góc độ pháp lý, theo Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM), Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (sửa đổi bởi Luật số 90/2025/QH15) và Nghị định 214/2025/NĐ-CP đặt ra yêu cầu xuyên suốt đối với hoạt động đấu thầu đầu tư công là phải bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. Nhằm siết chặt quản lý nguồn vốn ngân sách, ngày 03/04/2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, trách nhiệm trong công tác đấu thầu. Tiếp đó, ngày 05/05/2026, Bộ Tài chính ban hành Công văn 5557/BTC-QLĐTV hướng dẫn thực hiện tiết kiệm trong đấu thầu các dự án đầu tư công năm 2026, yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai đồng bộ các giải pháp cắt giảm chi phí, nâng cao chất lượng lập giá gói thầu và tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.