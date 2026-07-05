Lâm Đồng: Công ty Kiến Trúc - Xây Dựng A1 trúng 8 gói thầu trong 1 tháng

Trong vai trò nhà thầu độc lập và liên danh, Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 ghi dấu ấn tại nhiều dự án đầu tư công với giá trúng thầu sát dự toán.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, gần đây nhất, tại Quyết định số 102/QĐ-KT, ngày 18/6/2026, trưởng Phòng Kinh tế xã Hàm Thuận Nam -Trần Ngọc Lam phê duyệt kết quả gói thầu số 04 Xây lắp toàn bộ công trình chiếu sáng trung tâm và các tuyến đường trên địa bàn Xã cho Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 trúng thầu với giá 1.865.015.828 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng 60 ngày.

Trước đó, cũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, ngày 26/5/2026, ông Lũy Huỳnh Thanh Phúc - Trưởng phòng Kinh tế xã Sông Lũy ký Quyết định số 29/QĐ-PKT phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 đối với Gói thầu số 04 Xây lắp toàn bộ công trình thuộc dự án Đầu tư bổ sung cổng tường rào Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Phan Tiến . Giá trúng thầu là 1.229.592.572 đồng . Đây là một trong nhiều gói thầu liên tiếp về tay doanh nghiệp này trong tháng qua.

"Bảng vàng" trúng thầu của Kiến Trúc - Xây Dựng A1

Dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia cho thấy, Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 (MST: 3401244538) do ông Trần Thanh Á là người đại diện theo pháp luật, có trụ sở tại L5-66 đường Đào Duy Tùng, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 2/7/2026, doanh nghiệp đã tham gia khoảng 38 gói thầu, trúng 33 gói và trượt 5 gói. Tổng giá trị các gói thầu đã trúng (bao gồm cả liên danh) đạt hơn 21,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong khoảng thời gian từ ngày 25/5 đến 25/6/2026, Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 được công bố trúng 8 gói thầu, gồm 7 gói với tư cách độc lập và 1 gói theo hình thức liên danh. Các gói thầu này được thực hiện tại nhiều chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng như Phòng Kinh tế xã Hàm Kiệm, Phòng Kinh tế xã Sông Lũy, Phòng Kinh tế xã Đông Giang và Phòng Kinh tế xã Hàm Thạnh.

Một phần QĐ số 323/QĐ-VP do bà Phan Thị Thanh Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tiến Thành ký phê duyệt cho Liên danh A1-Miền Trung trúng thầu hơn 5,2 tỷ đồng. Nguồn: MSC.

Đáng chú ý, tại Gói thầu số 06 (Xây lắp và cung cấp, lắp đặt thiết bị) thuộc Dự án sửa chữa, cải tạo, chỉnh trang Hoa viên cổng chữ Y, phường Tiến Thành, theo Quyết định số 323/QĐ-VP ngày 8/6/2026 do bà Phan Thị Thanh Giang, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Tiến Thành ký, Liên danh A1 - Miền Trung (gồm Công ty TNHH Kiến Trúc - Xây Dựng A1 và Công ty TNHH MTV Cơ khí - Xây dựng - Thương mại Miền Trung) được phê duyệt trúng thầu với giá 5.274.510.241 đồng.

Theo dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu này có một nhà thầu tham dự và giá trúng thầu thấp hơn giá gói thầu khoảng 1,2%.

Hiệu quả kinh tế và trách nhiệm giải trình

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng, việc một doanh nghiệp liên tiếp trúng nhiều gói thầu trong thời gian ngắn, nhất là tại các gói thầu chỉ có một nhà thầu tham dự hoặc có tỷ lệ tiết kiệm ngân sách thấp, là trường hợp cơ quan quản lý có thể lưu ý trong quá trình giám sát hoạt động đấu thầu nhằm bảo đảm tính cạnh tranh, minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

Theo Luật sư Hương, Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu người có thẩm quyền, chủ đầu tư, bên mời thầu chịu trách nhiệm toàn diện đối với công tác lựa chọn nhà thầu; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu nếu có.

"Từ góc độ pháp lý, khi xuất hiện các trường hợp một nhà thầu liên tiếp trúng nhiều gói thầu hoặc nhiều gói thầu có mức tiết kiệm thấp, cơ quan chức năng có thể rà soát quá trình lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cũng như năng lực thực tế của nhà thầu để bảo đảm việc lựa chọn nhà thầu tuân thủ đúng quy định của Luật Đấu thầu. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 (được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 90/2025/QH15), các tổ chức, cá nhân liên quan sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật", Luật sư Nguyễn Thị Hương nêu quan điểm.