Điểm các luật cấm kỳ quặc nhất thế giới gây choáng váng

1. Luật cấm kỳ quặc ở Thụy Sĩ. Sau 22h, Thụy Sĩ cấm sử dụng bồn cầu. Lý do là bởi không những gây mùi khó chịu, sử dụng bồn cầu sau 22h đêm gây ra những âm thanh ồn ào, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của người khác. 2. Pháp cấm các cặp đôi hôn nhau ở ga tàu. Mặc dù được mệnh danh là đất nước lãng mạn và cởi mở, Pháp lại có lệnh cấm kỳ lạ này. Lý do là bởi khi ôm hôn nhau, các cặp đôi thường quên mất thời gian, làm chậm trễ giờ tàu khởi hành. 3. Tại Canberra, thủ đô của Australia, nếu nuôi thỏ, cư dân sẽ bị phạt tiền. Lý do là bởi thỏ sinh sản quá nhiều, ảnh hưởng đến không chỉ cuộc sống của người dân thành phố, còn gây mất cân bằng sinh thái và đe dọa trực tiếp tới các loài động vật khác. 4. Không được phép mặc quần áo họa tiết rằn ri ở Caribean. Trang phục họa tiết rằn ri hay còn gọi là quần áo ngụy trang quân đội bị cấm ở các nơi công cộng. Nếu không muốn bị phạt, bạn đừng bao giờ mặc những loại trang phục tương tự đến Caribean. 5. Hy Lạp cấm đi giày cao gót. Ở các khu di tích lịch sử, đặc biệt là thành cổ Acropolis, du khách không được phép đi giày cao gót vì có thể làm ảnh hưởng đến hiện trạng các công trình nghìn năm tuổi nơi đây.

