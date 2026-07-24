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[GALLERY] Toyota Crown 2027 ra mắt - khởi điểm từ 41.640 USD, tăng 200 USD

Số hóa - Xe

[GALLERY] Toyota Crown 2027 ra mắt - khởi điểm từ 41.640 USD, tăng 200 USD

Toyota Crown 2027 được nâng cấp với hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm, kết hợp máy xăng 2.5L cùng 2 mô-tơ điện. Giá xe khởi điểm từ 41.640 USD tại Mỹ.

Hải Nam
Crown vẫn là một trong những mẫu xe khác biệt nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota tại thị trường Mỹ khi sở hữu kiểu dáng pha trộn giữa sedan và SUV. Bước sang phiên bản 2027, mẫu xe này được bổ sung một số nâng cấp về thiết kế và trang bị.
Crown vẫn là một trong những mẫu xe khác biệt nhất trong danh mục sản phẩm của Toyota tại thị trường Mỹ khi sở hữu kiểu dáng pha trộn giữa sedan và SUV. Bước sang phiên bản 2027, mẫu xe này được bổ sung một số nâng cấp về thiết kế và trang bị.
Ở đời 2027, các phiên bản XLE, Limited và Nightshade đều được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Toyota, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với các mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau. Hãng hiện chưa công bố công suất, nhưng một điểm mới khác trên các phiên bản XLE, Limited và Nightshade là lẫy chuyển số sau vô lăng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái thú vị hơn.
Ở đời 2027, các phiên bản XLE, Limited và Nightshade đều được trang bị hệ truyền động hybrid thế hệ thứ năm của Toyota, kết hợp động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.5L với các mô-tơ điện đặt ở cầu trước và cầu sau. Hãng hiện chưa công bố công suất, nhưng một điểm mới khác trên các phiên bản XLE, Limited và Nightshade là lẫy chuyển số sau vô lăng, hứa hẹn mang lại trải nghiệm lái thú vị hơn.
Trong khi đó, phiên bản Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid Max với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, duy trì công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm như phiên bản trước. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD.
Trong khi đó, phiên bản Platinum tiếp tục sử dụng hệ truyền động Hybrid Max với động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.4L, duy trì công suất tối đa 340 mã lực và mô-men xoắn cực đại 542 Nm như phiên bản trước. Toàn bộ các phiên bản đều được trang bị hệ dẫn động bốn bánh AWD.
Tuy nhiên, hệ dẫn động trên bản Platinum vẫn có cấu hình cao cấp hơn. Các phiên bản XLE, Limited và Nightshade chỉ sử dụng mô-tơ điện phía sau khi cần tăng độ bám đường. Trong khi đó, Toyota Crown Platinum 2027 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với khả năng phân bổ lực kéo thông minh giữa hai cầu.
Tuy nhiên, hệ dẫn động trên bản Platinum vẫn có cấu hình cao cấp hơn. Các phiên bản XLE, Limited và Nightshade chỉ sử dụng mô-tơ điện phía sau khi cần tăng độ bám đường. Trong khi đó, Toyota Crown Platinum 2027 được trang bị hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian với khả năng phân bổ lực kéo thông minh giữa hai cầu.
Về thiết kế, Toyota Crown 2027 hầu như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm nâng cấp dễ nhận thấy nhất là cản sau được tinh chỉnh nhẹ trong khi phiên bản Platinum được bổ sung cùm phanh màu đỏ và viền cửa sổ sơn đen.
Về thiết kế, Toyota Crown 2027 hầu như không thay đổi so với phiên bản tiền nhiệm. Điểm nâng cấp dễ nhận thấy nhất là cản sau được tinh chỉnh nhẹ trong khi phiên bản Platinum được bổ sung cùm phanh màu đỏ và viền cửa sổ sơn đen.
Tương tự phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản, Toyota Crown 2027 ở Mỹ cũng có cách phối 2 tông màu mới. Ở các phiên bản 2 tông màu, xe được trang bị nắp cốp sơn cùng màu thân xe thay cho tấm ốp màu đen phía sau - chi tiết từng bị đánh giá là khiến phần đuôi xe thiếu cân đối.
Tương tự phiên bản dành cho thị trường Nhật Bản, Toyota Crown 2027 ở Mỹ cũng có cách phối 2 tông màu mới. Ở các phiên bản 2 tông màu, xe được trang bị nắp cốp sơn cùng màu thân xe thay cho tấm ốp màu đen phía sau - chi tiết từng bị đánh giá là khiến phần đuôi xe thiếu cân đối.
Khoang nội thất của mẫu xe Nhật Bản này gần như được giữ nguyên như phiên bản cũ. Xe tiếp tục sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước.
Khoang nội thất của mẫu xe Nhật Bản này gần như được giữ nguyên như phiên bản cũ. Xe tiếp tục sử dụng màn hình giải trí trung tâm 12,3 inch hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, và bảng đồng hồ kỹ thuật số cùng kích thước.
Riêng Toyota Crown 2027 phiên bản Platinum được trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 10 inch, vô lăng chỉnh điện 4 hướng, hệ thống đánh lái bánh sau và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay.
Riêng Toyota Crown 2027 phiên bản Platinum được trang bị thêm màn hình hiển thị thông tin trên kính lái (HUD) 10 inch, vô lăng chỉnh điện 4 hướng, hệ thống đánh lái bánh sau và cửa cốp chỉnh điện rảnh tay.
Tại thị trường Mỹ, Toyota Crown XLE Hybrid AWD 2027 có giá khởi điểm 41.640 USD, tăng 200 USD so với trước. Phiên bản Limited Hybrid AWD ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 3.770 USD lên 49.720 USD. Trong khi đó, bản Nightshade và Platinum đều tăng 200 USD lên lần lượt 48.965 USD và 55.190 USD. Các mức giá này chưa bao gồm phí vận chuyển và giao xe 1.295 USD.
Tại thị trường Mỹ, Toyota Crown XLE Hybrid AWD 2027 có giá khởi điểm 41.640 USD, tăng 200 USD so với trước. Phiên bản Limited Hybrid AWD ghi nhận mức tăng mạnh nhất, thêm 3.770 USD lên 49.720 USD. Trong khi đó, bản Nightshade và Platinum đều tăng 200 USD lên lần lượt 48.965 USD và 55.190 USD. Các mức giá này chưa bao gồm phí vận chuyển và giao xe 1.295 USD.
Video: Xem chi tiết Toyota Crown thế hệ mới.
Hải Nam
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