Xã hội

Kỷ luật Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ đã ký quyết định thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ.

Theo Phú Khởi/ Công Lý

Ngày 24/10, Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Hoàng Quốc Cường đã ký Quyết định số 1316/QĐ-SYT về việc thi hành kỷ luật hành chính bằng hình thức Cảnh cáo đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ.

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 1221/QĐ-SYT ngày 16/10/2025 của Sở Y tế TP. Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng kỷ luật viên chức; Căn cứ Biên bản số 01/BB-HĐKL ngày 22/10/2025 của Hội đồng kỷ luật viên chức về việc xem xét, xử lý kỷ luật đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ;

Bệnh viện Da liễu Cần Thơ
Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

Xét nội dung, tính chất và mức độ vi phạm của ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ theo Kết luận số 02/KL-UBND, Kết luận số 03/KL-UBND ngày 25/7/2025 của UBND TP. Cần Thơ; Kết luận số 818/KL-SYT ngày 28/02/2025; Kết luận số 915/KL-SYT, ngày 06/3/2025 của Sở Y tế TP. Cần Thơ về kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ và Thông báo số 50-TB/ĐU ngày 28/6/2025 của Đảng ủy UBND TP. Cần Thơ về việc thông báo kết luận giải quyết tố cáo ông Lê Văn Đạt Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ.

Theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng kỷ luật viên chức tại Tờ trình số 03/TTrHĐKL ngày 23/10/2025, Giám đốc Sở Y tế TP. Cần Thơ Quyết định thi hành kỷ luật hành chính đối với ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ, bằng hình thức “Cảnh cáo”. Quyết định kỷ luật có hiệu lực thi hành kể từ ngày 24/10.

Như Báo Công lý đã đưa tin, liên quan đến đơn tố cáo ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ với 8 nội dung, ngày 28/2/2025, Sở Y tế TP. Cần Thơ đã ban hành Văn bản số 818/KL-SYT về kết luận nội dung tố cáo đối với Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ.

Theo đó, Sở Y tế Cần Thơ xác định 5/8 nội dung tố cáo là tố cáo đúng, 2 nội dung tố cáo đúng một phần, đồng thời chuyển hồ sơ tài liệu có dấu hiệu phạm tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 12 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Công ty TNHH MIV TM HeCa" xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ.

Ngày 25/7/2025, UBND TP. Cần Thơ đã ban hành Kết luận số 02/KL-UBND, Kết luận số 03/KL-UBND, xác định nhiều nội dung tố cáo ông Lê Văn Đạt, Giám đốc Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ là tố cáo đúng.

Tại buổi họp báo định kỳ quý III do UBND TP. Cần Thơ tổ chức vào ngày 16/10, đại diện Công an TP. Cần Thơ cho biết đã khởi tố điều tra dấu hiệu tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức đối với 12 Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm liên quan đến Công ty TNHH MIV TM HeCa" xảy ra tại Bệnh viện Da liễu TP. Cần Thơ.

https://congly.vn/ky-luat-canh-cao-giam-doc-benh-vien-da-lieu-can-tho-498720.html
#Cần Thơ #Cảnh cáo #Giám đốc Bệnh viện Da liễu Cần Thơ

