Kỳ lạ loài voi có bộ lông xoăn tít, lớp mỡ dày tới 8 cm

Giải mã

Kỳ lạ loài voi có bộ lông xoăn tít, lớp mỡ dày tới 8 cm

Từng thống trị kỷ lục địa kỷ băng hà, voi ma mút lông xoăn (Mammuthus primigenius) là một trong những sinh vật cổ đại ấn tượng nhất trong thế giới cổ sinh.

T.B (tổng hợp)
Voi ma mút lông xoăn có kích thước khổng lồ. Một con trưởng thành có thể cao hơn 3 mét và nặng tới 6 tấn, tương đương voi châu Phi ngày nay. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông dày là vũ khí sinh tồn. Lớp lông xoăn cùng mỡ dày 8 cm giúp chúng chịu được cái lạnh khắc nghiệt của vùng cận cực trong kỷ nguyên băng hà. Ảnh: Pinterest.
Ngà voi cong dài bất thường. Cặp ngà ma mút có thể dài tới 4,5 mét, dùng để đào tuyết tìm thức ăn và phòng thủ. Ảnh: Pinterest.
Chúng là loài ăn cỏ hiền hòa. Thực đơn chủ yếu gồm cỏ, cây bụi và rêu – thức ăn quen thuộc của vùng lãnh nguyên băng giá. Ảnh: Pinterest.
Con người từng săn ma mút lông xoăn. Người tiền sử sử dụng xương và ngà ma mút lông xoăn để chế tạo công cụ, nhà ở và tác phẩm nghệ thuật. Ảnh: Pinterest.
Chúng tuyệt chủng cách đây khoảng 4.000 năm. Nguyên nhân có thể do biến đổi khí hậu và áp lực săn bắn của con người. Ảnh: Pinterest.
Hàng nghìn xác ma mút lông xoăn được bảo quản trong băng. Nhờ khí hậu lạnh, nhiều mẫu vật còn nguyên da, lông, và mô mềm được khai quật ở Siberia, Nga. Ảnh: Pinterest.
Giới khoa học đang cố gắng “hồi sinh” ma mút lông xoăn. Bằng công nghệ gene, các nhà nghiên cứu hy vọng có thể tạo ra cá thể ma mút lông xoăn từ ADN được bảo tồn. Ảnh: Pinterest.
#Loài voi cổ đại #Voi ma mút lông xoăn #Thích nghi với khí hậu lạnh #Săn bắt và sử dụng xương ngà #Nguyên nhân tuyệt chủng #Bảo tồn và hồi sinh

