Giải mã

Ảnh động vật hài hước khiến người xem cười mãi không dừng

Bộ sưu tập ảnh ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhưng vô cùng dí dỏm của các loài động vật. Mỗi hình ảnh đều mang đến sự thư giãn, dễ thương.

Theo giaoducthoidai.vn
"Cười lên nào, bạn đang bị chụp ảnh": Một con gấu trông như đang mỉm cười với máy ảnh.
"Đại bàng Steller luyện Kung Fu Tango": Hai con đại bàng đang vật lộn trên nền tuyết.
"Hạ cánh": Một con chim lặn cổ đỏ đang đáp xuống mặt nước.
"Khoá đầu": Những con chim Guillemot làm tổ trên vách đá chật hẹp.
"Chào mừng đến lớp yoga thiền của vượn cáo": Vượn cáo thể hiện sự dẻo dai và cân bằng.
"Người thổi sáo dẫn đường của chim cánh cụt": Chim cánh cụt dẫn đàn cừu ở Quần đảo Falkland.
"Biến đi": Một con đại bàng Steller ở Hokkaido, Nhật Bản trong ngày lạnh -18°C.
"Trời ơi, nó lại làm trò nữa rồi!": Những trò nghịch ngợm buổi sáng của chim sếu đầu đỏ.
"Sóc bay": Một con sóc đang bay về phía máy ảnh trong rừng ở Bỉ.
"Trò khỉ": Một con khỉ nghịch ngợm đang làm mặt xấu.
"Ú òa": Một con voi Sri Lanka chơi ú òa bằng tai.
"Anh yêu, làm ơn dừng lại đi!": Sư tử ở Serengeti, Tanzania đang lắc mình sau cơn mưa.
#động vật hài hước #khoảnh khắc vui nhộn #video động vật #hài hước động vật #động vật tấu hài

