Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Xã hội

Kịp thời ứng cứu đưa ngư dân gặp tai nạn trên biển vào bờ an toàn

Ngày 7/9, Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời ứng cứu ngư dân bị tai nạn khi đang đánh bắt cá, cách bờ biển 13 hải lý.

Thanh Hà

Ngày 7/9, vào lúc 9h15, Đồn Biên phòng Diễn Thành (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) nhận được tin báo của ngư dân về 1 vụ tai nạn lao động trên biển.

Nạn nhân là ông Đặng Văn Nhung (SN 1969), trú tại xóm Yên Quang, xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An, đang hành nghề khai thác thủy sản trên tàu cá mang biển kiểm soát NA-91275-TS do ông Cao Huy Công làm chủ, khi đang đánh bắt cách bờ khoảng 13 hải lý thì gặp tai nạn do dây thuyền bị đứt, văng vào vùng mặt gây chấn thương.

ung-cuu.png
Bộ đội Biên phòng Nghệ An kịp thời ứng cứu ngư dân bị tai nạn khi đang đánh bắt cá. (ảnh Hải Thượng)

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đồn Biên phòng Diễn Thành đã nhanh chóng điều động 1 ca nô cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và quân y phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức tiếp cận, sơ cứu ban đầu và đưa nạn nhân vào bờ an toàn.

Hiện, ông Nhung đã được đưa đến Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để tiếp tục theo dõi và điều trị. Tình trạng sức khỏe ban đầu của ngư dân này ổn định, không nguy hiểm đến tính mạng.

>>> Mời độc giả xem thêm video 3 bé trai đạp xe lạc 30km, CSGT Hà Nội tìm người thân:

(Nguồn: THĐT)
#Nghệ An #ngư dân #tai nạn #đánh bắt #trên biển #ứng cứu

Bài liên quan

Xã hội

Nữ tài xế taxi và sản phụ được cảnh sát giao thông ứng cứu kịp thời

Gặp phải tình huống chưa bao giờ trải qua khi hành khách là sản phụ đang vỡ ối ngay trên xe, nữ tài xế xe công nghệ Xanh SM mừng rỡ khi gặp chốt CSGT…

Trưa 6/8, Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) đã tiếp nhận và chăm sóc an toàn sức khỏe cả mẹ và con cho một sản phụ trở dạ ngay trên xe taxi được tài xế và CSGT hỗ trợ đưa đến cấp cứu một cách an toàn.

4b6b3fa5-d769-4a91-a62c-0b6d3e788dd9.jpg
Sản phụ vỡ ói ngay trên xe khiến nữ tài xế vô cùng bối rối.
Xem chi tiết

Quân sự

Quân đội sẵn sàng bay cứu hộ, ứng phó mưa lũ tại Nghệ An

Để ứng phó mưa lũ tại Nghệ An, Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 được yêu cầu tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.

Ngày 23/7, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, đã ký Công điện số 4214/CĐ-TM của Bộ Tổng Tham mưu gửi Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Quân khu 4, Quân chủng Phòng không-Không quân, Bộ đội Biên phòng, Binh đoàn 18, về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với mưa, lũ trên khu vực tỉnh Nghệ An.

Theo đó, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tổng Tham mưu về việc chủ động ứng phó với Bão WIPHA, mưa lớn tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, không để bị động bất ngờ. Duy trì nghiêm chế độ ứng trực, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định.

Xem chi tiết

Xã hội

Chìm tàu du lịch Nguyễn Ngọc trên biển Thiên Cầm, kịp thời ứng cứu 34 nạn nhân

Lực lượng chức năng cùng ngư dân địa phương đã cứu hộ thành công 34 người gặp nạn trong vụ chìm tàu du lịch Nguyễn Ngọc trên biển Thiên Cầm (Hà Tĩnh). 

Sáng 20/7, thông tin từ Đồn Biên phòng Thiên Cầm (Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa phối hợp lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công các nạn nhân trong vụ chìm tàu du lịch Nguyễn Ngọc trên biển Thiên Cầm.

Trước đó, vào khoảng 19h20 ngày 19/7, tàu du lịch Nguyễn Ngọc do anh Nguyễn Trọng Hoàng làm chủ tàu, bị chìm tại khu vực đảo Bớc, cách bờ biển Thiên Cầm khoảng 0,5 hải lý. Lúc này, trên tàu có 4 thuyền viên và 30 du khách câu mực.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới