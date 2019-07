Zoom chi tiết dự án Golden Hills của Công ty Trung Nam lấn sông Cu Đê - Đà Nẵng

UBND quận Liên Chiểu , TP Đà Nẵng, đã ra quyết định xử phạt 40 triệu đồng đối với Công ty Cổ phần Trung Nam (Trungnam Land). Theo đó, Trungnam Land bị phạt do san lấp nền khi chưa có hồ sơ quy hoạch hạ tầng kĩ thuật và giấy phép xây dựng do cơ quan có thẩm quyền cấp phép. Ngoài phạt tiền, Trungnam Land bị chính quyền yêu cầu tạm dừng thi công khu D2 - biệt thự Thủy Tú, dự án Golden Hills và khôi phục lại mốc giới theo quy hoạch do đất có tràn xuống sông Cu Đê, ra ngoài ranh giới quy hoạch chiều ngang 1,2 m, chiều dài đường vòng cung là 13 m. Trong thời hạn 60 ngày, Trungnam Land phải thực hiện nghiêm quyết định nộp phạt và thực hiện các thủ cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Trước đó ngày 4/7, sau khi có chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Sở Xây dựng đã kiểm tra thực tế việc san lấp nền dự án Golden Hills (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) tại sông Cu Đê. Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận, Trungnam Land san lấp nền khi chưa có hồ sơ quy hoạch hạ tầng kĩ thuật và giấy phép xây dựng. Sở Xây dựng đã yêu cầu UBND quận Liên Chiểu xử phạt hành chính đối với việc thi công không đúng như trên. Trả lời báo chí, đại diện truyền thông Trungnam Land cho biết, khu D2 - biệt thự Thủy Tú được quy hoạch chủ yếu là trồng thảm cỏ, cây xanh dọc sông Cu Đê. Việc san lấp mặt bằng tại khu D2 mục đích nâng cao mặt nền khu vực mép sông Cu Đê tránh việc ngập nước trong quá trình đưa vào vận hành. "Trong quá trình san lấp do sự cố bất cẩn của đơn vị san lấp nên đã để đất tràn xuống mặt nước sông Cu Đê. Công ty đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục ngay vị trí đất tràn xuống sông Cu Đê. Chúng tôi hứa sẽ sớm khắc phục trả lại hiện trạng ban đầu tại vị trí đất tràn xuống", đại diện truyền thông Trungnam Land khẳng định. Về việc Trungnam Land thi công san lấp nền khu D2 khi chưa có giấy phép xây dựng, phía Công ty này cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ nộp cho phía chính quyền TP Đà Nẵng.

Mời xem nguồn chính: https://vietnamdaily.net.vn/bat-dong-san/can-canh-du-an-golden-hills-cua-cong-ty-trung-nam-lan-song-cu-de-66804.html

