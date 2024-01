Xuất khẩu thép chậm lại, tiêu thụ nội địa phục hồi năm 2024

Trong báo cáo chiến lược 2024, Công ty Chứng khoán VNDirect (VND) dự báo tiêu thụ thép năm 2024 sẽ khởi sắc nhờ thị trường bất động sản ấm dần lên trong giai đoạn 2024-2025 trong bối cảnh môi trường lãi suất cho vay giảm, đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng, vấn đề pháp lý được cải thiện và nhu cầu mua nhà, tích lũy tài sản của người dân phục hồi.

Bán hàng thép đã tăng dần từ mức đáy vào tháng 1/2023 nhờ sự phục hồi từ mảng thép xây dựng. Sau 9 tháng năm 2023 đi ngang, sản lượng thép tiêu thụ nội địa khởi sắc trở lại trong quý 4/2023, dẫn đầu là Hoà Phát. Do vậy, VNDirect kỳ vọng sản lượng tiêu thụ nội địa sẽ tiếp tục tăng trong năm 2024.

Nguồn: VNDirect.

Ở chiều ngược lại, kênh xuất khẩu có thể sẽ chậm lại trong năm 2024 từ mức nền cao của năm 2023.

VNDirect kỳ vọng giá thép sẽ có chuyển biến tích cực hơn vào năm 2024, do mức tồn kho đã giảm xuống mức kỷ lục và thị trường bất động sản Trung Quốc được dự báo phục hồi nhẹ từ nền thấp của năm 2023.

Nhờ các chính sách hỗ trợ từ Chính phủ Trung Quốc, giá HRC giao ngay bắt đầu tăng trong quý 4/2023. Ngoài ra, chi phí sản xuất tăng, các nhà máy thép không thể chịu thêm áp lực khi lợi nhuận sản xuất đã giảm xuống mức thấp kỷ lục, thậm chí âm ở Trung Quốc.

Những yếu tố này sẽ thúc đẩy giá thép tại Trung Quốc đi lên. Trong khi đó, giá thép nội địa Việt Nam lại có tương quan lớn với thép Trung Quốc.

Biên lợi nhuận gộp của doanh nghiệp thép cải thiện

Khi thị trường trong nước ấm lên, bộ phận phân tích kỳ vọng biên EBITDA các nhà cung cấp cải thiện qua việc chuyển chi phí vào giá bán cho người mua.

Giá nguyên vật liệu đầu vào các nhà cung cấp thượng nguồn khó để dự báo trong ngắn hạn, nhưng trong dài hạn kỳ vọng sẽ giảm do giá than cốc và quặng sắt tăng chậm dần.

Nguồn: VNDirect.

“Trong dài hạn, giá than cốc đầu vào cho nhà cung cấp thượng nguồn sẽ giảm trong kịch bản cơ sở: nguồn cung ổn định hơn nhờ giảm bớt các ảnh hưởng thời tiết ở Australia; không còn leo thang quân sự ở Biển Đen và các khu vực khác; mức đầu tư thăm dò khai thác vẫn ở mức cao”, VNDriect cho biết.

Thực tế, đầu tư thăm dò khai thác than cốc của Australia vẫn tương đối cao so với mức trước COVID-19, điều này hỗ trợ nguồn cung than cốc ổn định trong khi tăng trưởng nhu cầu hạ nhiệt do động lực tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc sẽ dần dịch chuyển khỏi ngành xây dựng.