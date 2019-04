Vườn hồng cổ TQ bạc tỷ đẹp như mơ độc nhất vô nhị ở Lai Châu

Chủ nhân của vườn hồng thân gỗ đẹp như mơ đó là Lê Duy Khương (1993), ở tổ 21 ̣(phường Tân Phong, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu). Khi chúng tôi đến, Khương đang cắm cúi cắt tỉa bên vườn hồng thân gỗ, cây nào, cây nấy cũng cao lênh khênh, nở hoa đỏ rực, bắt mắt. Mở đầu câu chuyện với chúng tôi, trai trẻ ̣9X hồ hởi khoe: "Đây là vườn hồng thân gỗ có một không hai ở Lai Châu, với số lượng cây lên đến hơn 140 cây. Tôi bắt đầu "bén duyên" với hoa hồng thân gỗ từ tháng ̣9.2018. Hồng thân gỗ có đặc điểm bông to, sai hoa và rất đẹp mỗi khi nở hoa. màu đỏ là màu đặc trưng của hoa hồng thân gỗ. Nó còn có tên gọi khác là hồng cổ Trung Quốc". Theo Duy Khương, có khá nhiều người thất bại khi "thử vận may" với giống hồng thân gỗ này. Anh là người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở Lai Châu thành công khi nhập giống hồng thân gỗ từ Trung Quốc về trồng.

"Giống hoa này chỉ có ở Trung Quốc. Trong quá trình vận chuyển về Việt Nam, cây bị ảnh hưởng, nếu chăm sóc không đúng kỹ thuật thì rất khó thành công. Sở dĩ nhiều người thất bại khi mua giống hồng thân gỗ về trồng cũng chính vì nguyên nhân nhân này" - chủ nhân vườn hồng chia sẻ. Vì giá giống hồng nhập từ Trung Quốc khá đắt nên lúc đầu, anh Khương chỉ dám mua vài cây về trồng, chăm sóc. Một thời gian sau, mấy cây hồng sinh trưởng, phát triển tốt, anh mới tự tin sang Trung Quốc mua 200 cây hồng thân gỗ về trồng. "Khi mới nhập giống về, tôi phải chăm sóc rất cẩn thận, che chắn các kiểu. Tôi đặc biệt quan tâm tới việc chăm sóc bộ rễ của chúng. Tôi lấy đất thịt tơi xốp và sử dụng phân bón cao cấp để dâm ủ toàn bộ cây giống mua về. Ngày nắng, tôi tưới 2 lần cho vườn hồng. Vì mua cây đã cho hoa rồi về trồng, chăm sóc nên chỉ một thời gian ngắn, toàn bộ số cây mà tôi nhập về đã ra hoa, trước niềm vui mừng của các thành viên trong gia đình" - anh Khương vui vẻ nói. Anh Khương cho biết: "Giá bán bình quân từ 10 - 15 triệu đồng/cây hồng thân gỗ. Trong vườn hồng nhà anh, cây có giá thấp nhất cũng lên đến 8 triệu đồng/cây. Có cây to, sai hoa, bông to, đẹp bán với giá từ 30 - 40 triệu đồng/cây. Khi cây đã phát triển ổn đinh thì việc chăm sóc lại khá đơn giản, vì giống hồng thân gỗ này hầu như không có sâu bệnh hại". Anh Khương chủ yếu bán cây hồng thân gỗ qua mạng xã hội. Nhiều khách hàng từ các tỉnh, thành phố như: Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Bình Dương, Sài Gòn... mua cây hồng của anh về chơi. Đến thời điểm này, anh Khương đã bán được khoảng 60 cây cho khách, thu hàng trăm triệu đồng.

