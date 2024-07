Vừa lên sàn HoSE, Mộc Châu Milk xuất hiện nợ vay hơn 20 tỷ

Vừa chào sàn HoSE, Mộc Châu Milk xuất hiện khoản vay "chưa từng có"

Sau khi chính thức lên sàn HoSE vào ngày 25/6/2024, cổ phiếu MCM của Công ty Cổ phần Giống Bò sữa Mộc Châu (Mộc Châu Milk) đã trải qua nhiều phiên giảm giá. Tại phiên giao dịch ngày 24/7, giá cổ phiếu MCM đã giảm xuống còn 36.900 đồng, thấp hơn 13% so với mức giá khi mới niêm yết.

Tính đến cuối tháng 6/2024, tổng nợ phải trả của Mộc Châu Milk đã đạt 294 tỷ đồng, tăng 5% so với đầu kỳ. Đặc biệt, công ty phát sinh khoản vay ngắn hạn trị giá 20,8 tỷ đồng vào ngày 30/6/2024, điều này là mới mẻ vì không có khoản vay nào được ghi nhận đầu năm.

Theo báo cáo tài chính quý II/2024, các khoản vay này có thời hạn 6 tháng, lãi suất cố định và không có đảm bảo. Đây là một hiện tượng hiếm hoi, vì Mộc Châu Milk lâu nay nổi tiếng không có nợ vay ngân hàng.

Việc này đã dẫn đến việc công ty ghi nhận chi phí lãi vay 5,9 triệu đồng trong nửa đầu năm 2024, điều chưa thấy ở đầu năm.

Tình hình kinh doanh của Mộc Châu Milk trong quý II/2024 cũng đáng chú ý. Doanh thu thuần đạt 809 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận gộp gần như không thay đổi so với quý II/2023, và doanh thu hoạt động tài chính giảm 50%, chỉ còn 21 tỷ đồng. Chi phí bán hàng của công ty tăng 11% lên 194 tỷ đồng, do giảm lãi suất tiền gửi và tăng chi phí cho quảng cáo và mở rộng phân phối.

Sau khi trừ các chi phí, Mộc Châu Milk báo lãi 56 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần của công ty đạt 1.434 tỷ đồng, và lãi sau thuế đạt 106 tỷ đồng; giảm lần lượt 6% và 45% so với cùng kỳ năm trước.

Tình hình kinh doanh của Mộc Châu Milk qua các năm gần đây

Năm nay, Mộc Châu Milk đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt hơn 3.367 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2023. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dự kiến giảm hơn 11%, xuống còn 332 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến hết tháng 6/2024, công ty đã hoàn thành 42,6% mục tiêu doanh thu và 32% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến ngày 30/6/2024, tổng tài sản của Mộc Châu Milk đạt 2.607 tỷ đồng, không thay đổi so với đầu năm. Hàng tồn kho tăng 39% lên 260 tỷ đồng, chủ yếu do giá thành phẩm. Công ty cũng đang nắm giữ khoản đầu tư đến ngày đáo hạn trị giá 1.473 tỷ đồng, chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn. Khoản phải thu ngắn hạn từ công ty mẹ Vinamilk đạt 67 tỷ đồng, tăng 91% so với đầu năm. Ngược lại, khoản phải thu lãi tiền gửi giảm từ 102 tỷ đồng xuống còn 37 tỷ đồng, giảm 63%.

Ngày 25/6 vừa qua, Mộc Châu Milk đã niêm yết 110 triệu cổ phiếu MCM trên sàn HoSE với giá tham chiếu 42.800 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá +/-20% trong phiên đầu tiên. Kế hoạch chuyển từ UPCoM sang HoSE được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023. Trước đó, cổ phiếu MCM đã được niêm yết trên UPCoM từ tháng 12/2020 với giá tham chiếu 30.000 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến giá cổ phiếu MCM trong các phiên gần đây

Hiện tại, cơ cấu cổ đông của Mộc Châu Milk gồm Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam (VLC) nắm 59,3% cổ phần và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk - VNM) nắm 8,85%, còn lại là các cổ đông nhỏ với 31,85%.

Tại ĐHĐCĐ cuối tháng 4, công ty đã thông qua kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền, tương đương 59% lợi nhuận sau thuế. Dự kiến, cổ tức năm 2024 sẽ ít nhất 50% lợi nhuận sau thuế.

Bà Mai Kiều Liên, Chủ tịch HĐQT, cho biết mức cổ tức cao thể hiện cam kết của công ty đối với nhà đầu tư và cổ đông, duy trì chính sách cổ tức bằng tiền mặt. Trong năm nay, Mộc Châu Milk sẽ nâng cao chất lượng sữa nguyên liệu, củng cố hệ thống phân phối, linh động trong sản xuất, và thực hiện các dự án đầu tư phát triển.