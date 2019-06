Vợ tư ông trùm sòng bạc phất như diều gặp gió nhờ làm việc này khi 20 tuổi

Stanley Ho - Tỷ phú, ông trùm sòng bạc Macao (Trung Quốc) có 4 người vợ và 17 đứa con. Trong đó, người vợ thứ tư là bà Angela Leong On-kei (Lương An Kỳ) đang nắm giữ chức đồng chủ tịch tập đoàn SJM và đồng giám đốc điều hành. Người phụ nữ này sinh năm 1961. Quê gốc ở Quảng Đông, Trung Quốc. Trước khi đến Macao, tên của bà là Xuan Weilling. Lương An Kỳ sinh ra trong một gia đình cơ bản. Nhưng khi cha của bà qua đời năm 13 tuổi đã thay đổi nhiều thứ. Đây chính là điều truyền cảm hứng để bà xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn. Trong cuốn tự truyện của Winnie Ho - chị gái của ông Stanley Ho, bà dẫn lại câu nói của đại gia này về Lương An Kỳ: "Không giống như những phụ nữ khác, người vợ thứ tư thích liều kinh doanh hơn là chỉ đơn giản nhận 100.000 patacas Macao (~28,9 triệu đồng)". Điều này có thể hiểu là bà Lương An Kỳ muốn tự tay kinh doanh, làm ra sự nghiệp. Sau khi cha qua đời, Lương An Kỳ vào một trường dạy múa. Bà học xuất sắc ở trường và trở thành thành viên của một đoàn nghệ thuật ở tỉnh Quảng Đông. Năm 1982, bà đến Macao - nơi có bạn bè và người thân. Đầu tiên, bà đổi tên Xuan Weiling sang Leong On-kei (Lương An Kỳ). Bà dạy khiêu vũ và aerobic ở Macao và tiết kiệm tiền để đầu tư vào bất động sản. Thông qua một người học khiêu vũ do bà dạy là em trai của tỷ phú Stanley Ho, Lương An Kỳ vào làm tại một sòng bạc. Người phụ nữ tiết kiệm tiền từ việc làm nhân viên ngân quỹ tại sòng bạc Lisboa của ông Stanley Ho. Ngoài ra. bà dạy khiêu vũ và múa ba lê cho trẻ em để có thể kiếm thêm tiền. Người em trai giới thiệu bà với ông Stanley Ho, dần dần mối quan hệ của 2 người tiến triển. Khi bà gặp tỷ phú Stanley Ho, Lương An Kỳ sở hữu 3 căn hộ ở Macao và một căn hộ ở Hong Kong được mua để mẹ đẻ sống với giá 800.000 đô la Hong Kong (~2,37 tỷ đồng). Sau đó, bà vẫn thường tới Hong Kong mua bất động sản. "Tôi không suy nghĩ nhiều. Tôi mua bất động sản bất cứ khi nào có khả năng", bà nói. Trong một bài viết hồi năm 2016 của Forbers cho hay, Lương An Kỳ đầu tư bất động sản từ những năm 20 tuổi. Đến đầu những năm 1990, với sự hậu thuẫn của tỷ phú Stanley Ho, người phụ nữ này phụ trách các giao dịch bất động sản của ông trùm sòng bạc ở Quảng Đông, trong đó có cả các sân golf mà bà lên kế hoạch từ ban đầu. Theo tờ Bloomberg, bà Lương An Kỳ và các con nắm giữ 11,8% cổ phần của tập đoàn SJM. Bà có 4 đứa con với tỷ phú Stanley Ho. Các con của bà đều là những cô gái, chàng trai xinh đẹp và điển trai gồm: Sabrina Ho, Arnaldo Ho, Mario Ho, Alice Ho. Bà còn là chủ tịch của L’Avenue. Công ty sở hữu tòa nhà L’Avenue, hơn 10 tòa nhà ở Hong Kong, khách sạn L’Arc Macau. Lương An Kỳ còn có các tài sản ở Bắc Kinh, Thượng Hải, 2 sân golf ở Trung Quốc, Australia... Theo Forbes, tài sản của người phụ nữ này hiện khoảng 4,1 tỷ USD (~93 nghìn tỷ), xếp thứ 478 thế giới trong số những người giàu có nhất.

