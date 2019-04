“Thâm cung nội chiến” phiên bản nhà tỷ phú sòng bài 4 vợ 17 con

Hà Hồng Sân (Stanley Ho) sinh ngày 25/11/1921 trong một gia đình danh giá và quyền lực tại Hồng Kông. Gia đình ông có truyền thống kinh doanh nên dòng máu buôn bán đã chảy trong máu ông từ nhỏ. Tuy nhiên sau này khi thị trường chứng khoán sụp đổ, bố của Hà Hồng Sân đã bỏ đi biệt xứ còn 2 người anh trai thì tự sát. Hà Hồng Sân phải tự mình đứng lên từ 2 bàn tay trắng.

Năm 1962, Hà Hồng Sân xây dựng sòng bài đầu tiên tại Macau và nhanh chóng phất lên nhờ sự độc quyền. Ông được gọi là "trùm sòng bạc" Macau. Bên cạnh đó, Hà Hồng Sân còn lấn sân kinh doanh sang các lĩnh vực như bất động sản, giải trí, du lịch, khách sạn..., chủ yếu hoạt động tại Hồng Kông và Macau. Đế chế SJM Holdings của ông đã thống trị nền kinh tế Macau trong suốt nhiều thập kỷ và giúp gia tộc họ Hà có tầm ảnh hưởng rộng lớn.

Tỷ phú sòng bài Hà Hồng Sân. Năm 2011, Hà Hồng Sân là tỷ phú giàu thứ 13 tại Hồng Kông với khối tài sản lên đến gần 3 tỷ USD. Ông cũng là người giàu nhất Macau và luôn nằm trong top những người giàu nhất châu Á.

Năm 2010, Hà Hồng Sân phải rời bỏ công việc tại SJM Holdings do sức khỏe quá yếu. Ông phải ngồi xe lăn, không thể xuất hiện trong các cuộc họp cũng như trước truyền thông nữa. Khối tài sản của SJM Holdings cũng bị chia cắt, mổ xẻ bởi sự tranh giành tiền quyền của vợ các các con cháu. 4 người vợ với 17 đứa con Lấy 4 vợ và có tới 17 người con, việc những người trong gia tộc đấu đá, tranh giành tiền quyền là tất yếu mà có lẽ chính tỷ phú Hà Hồng Sân cũng từng nghĩ tới. Để có được đế chế cờ bạc lừng lẫy Macau, những người trong gia đình này không tiếc đấu đá lẫn nhau suốt nhiều thập kỷ, nhất là khi sức khỏe của ông Hà đi xuống, chẳng khác nào một bộ phim truyền hình dài tập. Cây gia tộc của gia đình ông Hà Hồng Sân.



Người vợ đầu tiên của ông Hà Hồng Sân là bà Lê Uyển Hoa, được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân Macau". Sau một thời gian dài "trồng cây si", Hà Hồng Sân đã chính thức có được trái tim người đẹp. Ngoài ra, bố của bà Lê Uyển Hoa còn là một luật sư nổi tiếng, giúp Hà Hồng Sân tránh được nhiều rắc rối khi gây dựng sự nghiệp. Bà Lê Uyển Hoa sinh được 4 người con cho tỷ phú và cho tới những ngày cuối đời, ông Hà Hồng Sân vẫn ở bên chăm sóc vợ tận tình.



Sau khi vợ cả qua đời, tỷ phú Hà Hồng Sân tiếp tục kết hôn với người vợ thứ 2 là Lam Quỳnh Anh, có với nhau 5 người con là Hà Siêu Quỳnh, Hà Siêu Phượng, Hà Siêu Tầm, Hà Siêu Nghi và Hà Du Long. Sở dĩ ông Hà muốn đi bước nữa là do người con trai duy nhất với vợ cả đã mất sớm, ông cần có người nối dõi. Bố của bà Lam Quỳnh Anh là một sĩ quan quân đội nên bà khá có tiếng nói trong gia đình. Bà hai cũng được chồng yêu thương hết mực khi tặng hẳn một căn biệt thự trị giá 1,7 triệu USD (hơn 39 tỷ đồng).

Không dừng lại ở đó, Hà Hồng Sân kết hôn với người vợ thứ 3 là Trần Uyển Trân, vốn là y tá từng chăm sóc người vợ cả Lê Uyển Hoa. Bà ba sinh được 2 gái và 1 trai là Hà Siêu Vân, Hà Siêu Liên, Hà Du Khải. Do vai vế thấp bé lại không có quyền lực nên người vợ này ít khi lộ mặt trước công chúng.

Người vợ cuối cùng là bà Lương An Kỳ, cũng là người vợ được "sủng ái" nhất nhờ sự thông minh, khôn khéo và am hiểu thời cuộc, giúp ông Hà Hông Sân không ít trong phát triển sự nghiệp. Bà tư sinh được 5 người con là Hà Siêu Doanh, Hà Du Hanh, Hà Du Quân, Hà Du Giai và Hà Siêu Hân. Bà Lương An Kỳ cũng chủ động tham gia điều hành công ty cùng chồng, tạo nên vị thế cực lớn trong gia tộc họ Hà.

Vợ con tranh sủng như "thâm cung nội chiến"

Năm 2001, tỷ phú Hà Hồng Sân tổ chức lễ mừng thọ 80 tuổi. Đó cũng là lúc cuộc "tranh sủng" trong gia tộc của ông bắt đầu. Để lấy lòng tỷ phú, 4 người vợ đã tổ chức 4 bữa tiệc khác nhau cho chồng với vô vàn sơn hào hải vị, yến tiệc hoành tráng và nhiều khách mời nổi tiếng. Năm đó, ông Hà phải "chạy sô" để ăn sinh nhật của chính mình.

Tháng 7/2009, Hà Hồng Sân bất ngờ đột quỵ. Sau đó, sức khỏe của ông yếu đi rất nhiều và "cuộc chiến vương quyền" nổi lên như một điều tất yếu. Di chúc mà ông Hà để lại cho 3 người vợ cùng 16 người con trở thành chủ đề nóng được nhiều người quan tâm.

Vì tin tưởng năng lực của bà tư, ông Hà đã giao cho bà quyền tạm thời quản lý công ty nhưng điều đó lại khiến 2 bà vợ còn lại ghen tỵ và bất mãn, buộc ông phải phân chia lại.

Năm 2011, vợ hai và vợ ba của Hà Hồng Sân đã lợi dụng thời gian ông lâm bệnh để trục lợi, chuyển cổ phiếu của SJM Holdings sang công ty con mà mình điều hành. Rất may luật sư của ông Hà Hồng Sân đã phát hiện và kiện ngược 2 bà vợ này.

Sự tranh đấu của bà hai và bà ba lại vô tình khiến cho bà tư Lương An Kỳ "ngồi không hưởng lợi". Bà Lương đã đứng ra dàn xếp mọi chuyện ổn thỏa, lấy lòng được chồng và cả đại gia đình. Tới năm 2016, bà Lương An Kỳ được gia tộc họ Hà đồng ý trở thành giám đốc điều hành đế chế sòng bạc SJM của gia tộc trong vòng 6 năm. Tuy nhiên sau hàng loạt vụ kiện tụng và đấu đá, công việc kinh doanh của SJM cũng bị đi xuống không ít. Theo Bloomberg, tính đến thời điểm năm 2019, SJM chỉ còn kiểm soát 14% thị phần đánh bạc tại Macau.

Suốt 98 năm cuộc đời, Hà Hồng Sân đã gây dựng được một đế chế sòng bạc lừng lẫy nhưng cũng không thể tránh khỏi những phong ba bão táp của cuộc đời, mà chủ yếu do những người thân cận nhất của ông gây nên. Cuộc đời như phim của tỷ phú Hà Hồng Sân vẫn luôn được giới truyền thông quan tâm.