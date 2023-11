VN-Index xuống vùng quá bán: Thời cơ tích trữ cổ phiếu?

Trong Báo cáo về Thị trường chứng khoán, Dragon Capital cho biết VN-Index đã trải qua tháng 10 khó khăn với mức giảm 11,7% so với tháng trước, cũng là mức giảm lớn nhất kể từ tháng 9/2022. Đồng pha với diễn biến của các thị trường trong khu vực, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 7.190 tỷ đồng, khi DXY tăng mạnh tiệm cận vùng 107 và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên mức ~5,0%.

Ngoài ra, những lo ngại trong nước về việc thay đổi chính sách tiền tệ khi Ngân hàng Nhà nước phát hành tín phiếu và lãi suất tăng trở lại cũng ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. Tính đến cuối tháng 10, tổng lượng tín phiếu lưu hành là khoảng 200 ngàn tỷ đồng.

VN-Index đã quá bán, thời điểm hành động mua?

Ngày 26/10, một lượng lớn lệnh bán VHM đã được tung ra thị trường trước thông tin Vingroup phát hành trái phiếu chuyển đổi kỳ hạn 5 năm, có thể chuyển đổi sang cổ phiếu VHM với tổng giá trị 250 triệu USD. Nhiều khả năng đây là một phần của chiến lược phòng ngừa rủi ro của một số nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào gói trái phiếu này.

Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường có thanh khoản thấp và tâm lý chung không vững, hoạt động này đã gây ra một đợt bán tháo mạnh, khiến chỉ số giảm từ 1.155 xuống còn 1.028 điểm vào cuối tháng và VN-Index có lúc giảm đến 18,7% kể từ đỉnh hồi giữa tháng 9.

80 doanh nghiệp trong danh mục theo dõi của chúng tôi đều đã công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, với mức tăng trưởng lợi nhuận 0,5% so với năm trước và giảm 7,0% so với quý 2/2023. Một điều đáng khích lệ là doanh thu và lợi nhuận sau thuế đều tăng, với mức tăng lần lượt là 5% và 9% so với năm trước.

Trích báo cáo của Dragon Capital.

Tuy nhiên, việc đồng nội tệ đã giảm 4,4% kể từ tháng 6 năm nay đã khiến lợi nhuận sau thuế bị ảnh hưởng bởi dự phòng lỗ tỷ giá ở một số cổ phiếu nhóm vốn hóa lớn có vay nợ bằng USD. Điều này cho thấy mặc dù thị trường có thể đã qua được vùng đáy nhưng triển vọng phục hồi vẫn chưa thực sự rõ ràng.

Ngành ngân hàng tiếp tục đóng góp đáng kể vào tổng lợi nhuận của thị trường, tuy nhiên cũng bị ảnh hưởng bởi việc các Ngân hàng quốc doanh đóng vai trò tiên phong trong việc hỗ trợ giảm lãi suất cho vay về 6- 7%/năm.

Các ngành đem lại kết quả kinh doanh khả quan có thể kể đến như công nghệ thông tin, năng lượng, kim loại và công nghiệp. Trong khi nhóm ngành tiêu dùng, tập đoàn đa ngành, hóa chất và tiện ích có lợi nhuận giảm so với Quý 2/2023. Lợi nhuận của nhóm bất động sản tương ứng với kỳ vọng, đóng góp 12% tổng lợi nhuận.

Trong khi Dragon Capital vẫn đang có một sự thận trọng về giá cả hàng hóa toàn cầu và tăng trưởng tín dụng thì chỉ số P/B của VN-Index đã trở về khoảng 1,5 lần, đây là mức chưa từng thấy kể từ giai đoạn Covid.