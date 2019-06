Vinamilk Organic Gold đạt chứng nhận Organic châu Âu đầu tiên sản xuất tại Việt Nam

VINAMILK ORGANIC GOLD – sản phẩm dinh dưỡng ORGANIC chuẩn Châu u với công nghệ BLOCKCHAIN truy xuất nguồn gốc đảm bảo an toàn về chất lượng.

Bên lề hội thảo, đại diện VINAMILK cũng chia sẻ sản phẩm siêu cao cấp mới VINAMILK ORGANIC GOLD đạt chuẩn ORGANIC Châu u đầu tiên sản xuất tại Việt Nam, giúp trẻ phát triển, lớn khôn tự nhiên. Với thông điệp "Lớn khôn cùng tự nhiên", VINAMILK ORGANIC GOLD đồng hành cùng nhân viên y tế và bố mẹ nuôi dưỡng trẻ với dinh dưỡng ORGANIC chuẩn Châu u và khuyến khích định hướng giáo dục hiện đại, để trẻ trải nghiệm và lớn khôn cùng tự nhiên.

Ông Phan Minh Tiên - đại diện VINAMILK cũng chia sẻ sản phẩm siêu cao cấp mới VINAMILK ORGANIC GOLD đạt chuẩn ORGANIC Châu Âu đầu tiên sản xuất tại Việt Nam, giúp trẻ phát triển, lớn khôn tự nhiên.

Theo xu hướng thế giới nói chung và tại Việt Nam nói riêng, ORGANIC ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng vì lợi ích vượt trội, đảm bảo tính an toàn, tự nhiên, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Theo ông Jan Frans Bastiaanse – Giám Đốc Điều Hành Control Union Certifications, tổ chức chứng nhận độc lập uy tín toàn cầu, tiêu chuẩn ORGANIC Châu u yêu cầu nhiều tiêu chí nghiêm ngặt. Ngoài ra, quy trình và nhà máy sản xuất đều phải được kiểm tra, đánh giá và cấp phép hằng năm. Do đó, dinh dưỡng ORGANIC có nguồn gốc tự nhiên rất an toàn, chất lượng cao cấp giúp trẻ dễ tiêu hóa, hấp thu dưỡng chất để phát triển.