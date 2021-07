VietinBank và nhiều nhà băng lợi nhuận “khủng” thế nào trong quý 2?

Hoạt động ngân hàng năm 2021 được dự báo sẽ có không ít khó khăn do tác động của đại dịch COVID-19. Thế nhưng, nửa năm qua đi, dường như những khó khăn ấy đã được các ngân hàng "hoá giải" khi nhiều nhà băng báo lãi lớn.

Tại buổi sơ kết hoạt động kinh doanh sáng 30/6, Chủ tịch Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBank,) ông Lê Đức Thọ cho biết kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng thời gian qua ghi nhận những chuyển biến tích cực.

VietinBank báo lãi 6 tháng 13.000 tỷ đồng. Ảnh: Vietinbank

Theo đó, lợi nhuận 6 tháng đầu năm của VietinBank ước tăng 75% so với cùng kỳ, lên 13.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tính đến ngày 30/6 của VietinBank ước đạt 1,06 triệu tỷ, tăng 4,8% so với cuối năm 2020. Cùng thời điểm, tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống ước đạt 1,2 triệu tỷ đồng, tăng 3,4% so với năm 2020.

Trong thông báo mới đây về việc cổ phiếu MSB của ngân hàng được cấp margin từ ngày 24/6, lãnh đạo MSB cho biết, lợi nhuận 6 tháng đầu năm đạt 2.800 tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ năm trước. Như vậy, trừ đi kết quả của quý 1 thì trong quý 2, nhà băng này có lãi tới hơn 1.650 tỷ đồng, là kỷ lục mới trong 1 quý của MSB. Và chỉ trong nửa đầu năm nay, MSB đã có lợi nhuận cao hơn so với cả năm 2020.

Tại ngân hàng ACB dù áp lực trích dự phòng rủi ro cao, song lãnh đạo nhà băng này cho biết, lợi nhuận quý 2/2021 của Ngân hàng đang được thực hiện theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm nay. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của ACB dự kiến đạt 10.602 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với kết quả năm 2020. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 8.482 tỷ đồng.

LienVietPostBank cũng tiết lộ kết quả kinh doanh 5 tháng khi cho biết lợi nhuận đã đạt khoảng 1.700 tỷ đồng, tính ra bình quân mỗi tháng lãi khoảng 370 tỷ đồng. Nếu đà này được duy trì trong tháng 6 thì lợi nhuận của LienVietPostBank 6 tháng đầu năm sẽ khoảng 2.000 tỷ đồng - bằng 80% so với kết quả của cả năm 2020.

Ở các ngân hàng khác, nhiều lãnh đạo nhà băng không tiết lộ con số cụ thể nhưng đều lạc quan rằng trong quý 2 năm nay vẫn kinh doanh tích cực và "đi theo đúng kế hoạch đã đề ra".

Với OCB, mục tiêu lợi nhuận đưa ra cho năm nay là 5.500 tỷ đồng trước thuế và trong quý đầu năm đã đạt 1.276 tỷ đồng, nên Ngân hàng tự tin sẽ hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận cả năm đã đặt ra.