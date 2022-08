VietABank báo lãi quý 2 đi lùi 26%

Ngân hàng TMCP Việt Á (VietABank, VAB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với thu nhập lãi thuần đạt 411 tỷ đồng, chỉ nhích nhẹ 3,6% so cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 76% lên mức gần 23 tỷ đồng. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng chuyển từ lỗ hơn 3,5 tỷ của cùng kỳ lên có lãi 2,4 tỷ đồng.

Còn lại các hoạt động khác đều ghi nhận quý đi lùi so với cùng kỳ. Trong đó, hoạt động kinh doanh chứng khoán lỗ hơn 377 triệu đồng (trong khi cùng kỳ có lãi 28 tỷ đồng). Lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư lao dốc 80,5% xuống mức 4,6 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác cũng suy giảm 43% về còn 35 tỷ đồng.

Sau khi trừ 188 tỷ đồng chi phí hoạt đông, VietABank ghi nhận lợi nhuận thuần trước dự phòng 292 tỷ đồng, giảm gần 18% so cùng kỳ.

Kỳ này VietABank chi gần 34 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm mạnh 60% so cùng kỳ. Dù vậy, VietABank vẫn chỉ ghi nhận 141 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 2/2022, giảm 26% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng, thu nhập lãi thuần của VietABank tăng gần 4% so cùng kỳ. Sau khi trừ 32 tỷ đồng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm mạnh 62% so cùng kỳ. Nhờ đó, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt gần 481 tỷ đồng, tăng gần 52% so cùng kỳ.

Được biết, năm 2022, VietABank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 1.158 tỷ đồng, tăng 38% so cùng kỳ. Như vậy, trong 6 tháng VietABank thực hiện được 38% kế hoạch năm (560 tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản của VietABank giảm mạnh hơn 6.600 tỷ (6,5%) xuống còn 94.394 tỷ đồng. Trong đó, cho vay khách hàng chiếm 58.005 tỷ đồng, tăng nhẹ 6,5% so đầu kỳ.

Trong cơ cấu nợ, tiền gửi khách hàng của VietABank suy giảm hơn 2% so đầu kỳ về mức 66.290 tỷ đồng.

Trong kỳ, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của VietABank tiếp tục ghi âm 8.495 tỷ đồng, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư cũng âm 9.627 tỷ đồng. Do đó, lưu chuyển tiền thuần trong kỳ của VietABank âm 8.505 tỷ đồng.