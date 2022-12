Vì sao TPBVSK Thasucavn Plus và Hoạt huyết dưỡng não Thiên Cân bị tạm dừng lưu thông?

Theo đó, thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPBVSK) Thasucavn®plus (Lô SX: 010822, NSX: 15.8.2022, HSD: 15.8.2025) và Hoạt huyết dưỡng não Thiên Cân (LSX: 010622, NSX: 1.6.2022, HSD: 1.6.2025) sẽ bị tạm dừng buôn bán, lưu thông và sử dụng từ ngày 7/12/2022 với lý do vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa.



Cục An toàn thực phẩm cho biết, 2 sản phẩm TPBVSK nói trên do chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Hà Minh (địa chỉ tại đường số 8, CCN Hoàng Gia, ấp mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An) sản xuất và Công ty TNHH SX-TM Đông dược Thiên Phúc (địa chỉ tại tổ 8, ấp Phước Tân 1, xã Phan, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sản phẩm TPBVSK Thasucavn®Plus và Hoạt huyết dưỡng não Thiên Cân. (ảnh: Internet).

Theo quảng cáo, TPBVSK Thasucavn®plus có công dụng hỗ trợ thận, bổ máu, bù lượng máu do suy thận mất máu, thiếu hụt máu; bồi bổ tái tạo thận, nuôi dưỡng thận, chức năng thận có cơ hội phục hồi; đào thải nước tiểu, độc tố qua đường đại tiện, tiểu tiện, tránh tràn dịch giúp cơ thể giảm phù…

Còn TPBVSK Hoạt huyết dưỡng não Thiên Cân được quảng cáo hỗ trợ hoạt huyết, tăng tuần hoàn máu não; hỗ trợ giảm các triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, suy giảm trí nhớ, mất ngủ do thiểu năng tuần hoàn não; hỗ trợ ngủ ngon giấc, dễ đi vào giấc ngủ.

Trước vi phạm nêu trên, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH SX-TM Đông dược Thiên Phúc, chi nhánh Công ty TNHH Thương mại dược phẩm Hà Minh có trách nhiệm thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục trong thời hạn 7 ngày. Hàng hóa nêu trên chỉ được phép tiếp tục lưu thông nếu đã thực hiện hành động khắc phục đạt yêu cầu và được cơ quan thanh tra ra thông báo hàng hóa được tiếp tục lưu thông trên thị trường.

Nghị định 119/2017/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 126/2021/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá như sau: - Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng đối với hành vi: Không ghi lượng của hàng hoá đóng gói sẵn trên nhãn hàng hoá hoặc ghi không đúng quy định; không ghi, khắc đơn vị đo theo đơn vị đo pháp định; lượng của hàng hoá đóng gói sẵn trên nhãn hàng hoá không phù hợp với tài liệu đi kèm, hoặc ghi lượng của hàng hoá đóng gói sẵn không phù hợp với yêu cầu kỹ thuật đó lường do tổ chức cá nhân sản xuất hoặc nhập khẩu công bố; - Phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với hành vi: Buôn bán hàng đóng gói sẵn không ghi lượng trên nhãn hàng hoá hoặc ghi không đúng theo quy định; ghi; khắc đơn vị đo không đúng đơn vị đo lường pháp định; buôn bán đóng gói sẵn có lượng ghi trên nhãn hàng hoá không phù hợp với tài liệu đi kèm hoặc ghi lượng của hàng đóng gói sẵn không phù hợp với yêu cầu đo lương do tổ chức, cá nhân công bố hoặc do cơ quan có thẩm quyền quy định. - Phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng đối với hành vi sau mà trong trường hợp hàng hoá vi phạm có giá trị dưới 5 triệu đồng, trừ trường hợp hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam đã có nhãn gốc nhưng không đọc được nội dung trên nhãn theo quy định pháp luật mà các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hoá không khắc phục được, hàng hoá nhập khẩu vào Việt nam đã có nhãn gốc những chưa có nhãn phụ khi làm thủ tục thông quan: + Sản xuất, nhập khẩu, vận chuyển, lưu giữ, buôn bán hàng hoá có nhãn hoặc tài liệu kèm theo không ghi đủ hoặc ghi không đúng các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hoá hoặc nội dung bắt buộc phải thể hiện theo tính chất hàng hoá theo quy định pháp luật về nhãn hàng hoá.