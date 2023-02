Bật mí về nhà máy in tiền đầu tiên ở Việt Nam

Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1947) nằm ở đồn điền Chi Nê (nay là xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Tại đây, những tờ giấy bạc Cụ Hồ đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử đã ra đời. Ảnh: Vietnamplus Sau một trận bom, nhà máy in tiền xưa đã bị san phẳng. Khu nhà hiện nay được phục dựng lại diện mạo cũ và trở thành di tích, thu hút khách tham quan. Ảnh: Vietnamplus Nhà máy in tiền đầu tiên ở Việt Nam ra đời gắn với công lao to lớn của nhà yêu nước Đỗ Đình Thiện. Ảnh: Dân Việt Bên trong nhà máy có hai dãy nhà xưởng in tiền - trước đó là đồn điền của một người Pháp, về sau được ông Đỗ Đình Thiện mua lại. Ảnh: Dangcongsan Những đồng tiền đầu tiên chưa được đẹp, chất lượng giấy in chưa tốt, song nhân dân ta vẫn hồ hởi hưởng ứng, bởi đây là tờ tiền đại diện cho nền độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, trên đồng tiền này có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnamplus Mô hình máy in tiền vẫn được giữ nguyên. Vietnamplus Từng chi tiết trên cỗ máy thô sơ. Ảnh: Vietnamplus Tại nhà máy in tiền Chi Nê, công nhân chủ yếu làm việc từ 4h chiều đến 3h sáng hôm sau. Ảnh: Dân Việt Những đồng tiền xu gắn với một thời kỳ lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus Tờ tiền giấy in năm 1958. Ảnh: Vietnamplus Bên cạnh đó, nhà máy in tiền còn lưu giữ nhiều hiện vật, tranh ảnh, tư liệu quý liên quan đến ngành tài chính, việc thiết kế mẫu tiền các hình ảnh các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước những năm kháng chiến. Ảnh: Dân Việt Bức tranh sơn dầu phác họa nguyên mẫu đồng bạc 100 đồng Việt Nam hay còn gọi là tờ bạc 'Con trâu xanh' của họa sĩ tài hoa Nguyễn Huyến. Ảnh: Dangcongsan Video: Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ. Nguồn: VTV24

Nhà máy in tiền đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (1946-1947) nằm ở đồn điền Chi Nê (nay là xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình). Tại đây, những tờ giấy bạc Cụ Hồ đầu tiên mang sứ mệnh lịch sử đã ra đời. Ảnh: Vietnamplus Sau một trận bom, nhà máy in tiền xưa đã bị san phẳng. Khu nhà hiện nay được phục dựng lại diện mạo cũ và trở thành di tích, thu hút khách tham quan. Ảnh: Vietnamplus Nhà máy in tiền đầu tiên ở Việt Nam ra đời gắn với công lao to lớn của nhà yêu nước Đỗ Đình Thiện. Ảnh: Dân Việt Bên trong nhà máy có hai dãy nhà xưởng in tiền - trước đó là đồn điền của một người Pháp, về sau được ông Đỗ Đình Thiện mua lại. Ảnh: Dangcongsan Những đồng tiền đầu tiên chưa được đẹp, chất lượng giấy in chưa tốt, song nhân dân ta vẫn hồ hởi hưởng ứng, bởi đây là tờ tiền đại diện cho nền độc lập, tự do, chủ quyền quốc gia. Đặc biệt, trên đồng tiền này có in hình Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Vietnamplus Mô hình máy in tiền vẫn được giữ nguyên. Vietnamplus Từng chi tiết trên cỗ máy thô sơ. Ảnh: Vietnamplus Tại nhà máy in tiền Chi Nê, công nhân chủ yếu làm việc từ 4h chiều đến 3h sáng hôm sau. Ảnh: Dân Việt Những đồng tiền xu gắn với một thời kỳ lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc Việt Nam. Ảnh: Vietnamplus Tờ tiền giấy in năm 1958. Ảnh: Vietnamplus Bên cạnh đó, nhà máy in tiền còn lưu giữ nhiều hiện vật, tranh ảnh, tư liệu quý liên quan đến ngành tài chính, việc thiết kế mẫu tiền các hình ảnh các chuyến công tác của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước những năm kháng chiến. Ảnh: Dân Việt Bức tranh sơn dầu phác họa nguyên mẫu đồng bạc 100 đồng Việt Nam hay còn gọi là tờ bạc 'Con trâu xanh' của họa sĩ tài hoa Nguyễn Huyến. Ảnh: Dangcongsan Video: Nhà máy In tiền Quốc gia lỗ 11 tỷ. Nguồn: VTV24