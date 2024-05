Vải chín sớm hơn 100.000 đồng/kg khách vẫn tấp nập mua

Những ngày gần đây, vải chín sớm được bán nhiều trên chợ mạng, chợ truyền thống khu vực phía Nam và các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông... Ảnh chụp màn hình Đó là giống vải u hồng trồng nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra còn có vải u hồng Phù Cừ, Hưng Yên. Ảnh: Facebook Tại các cửa hàng, vải u hồng được rao bán từ 90.000 - 130.000 đồng/kg, tăng 30% so với năm ngoái. Trên chợ mạng, vải u hồng giá rẻ hơn khoảng 45.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Vải chín sớm còn gọi vải u hồng, thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Vải u hồng có vị ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như vải thiều. Ảnh: Facebook Theo các tiểu thương, vải chín sớm năm nay giá cao chi phí vận chuyển và bảo quản tăng 40%. Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, vải u hồng đầu vụ nên số lượng bán ra thị trường còn hạn chế. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, vải u hồng hàng loại 1 càng hiếm hơn vì sản lượng giảm 40-50% so với năm ngoái. Ảnh: Facebook Một chủ vườn ở Đăk Lăk cho biết vải u hồng năm nay khá hút khách. Đầu mùa vải có giá 60.000 đồng/kg, và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Facebook Vải u hồng có đặc điểm quả mọc thưa, cho quả to trung bình 30-35 quả/kg. Ảnh: Facebook Khi chín, vỏ quả mỏng vai quả có màu hồng đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng. Ảnh: Facebook

Những ngày gần đây, vải chín sớm được bán nhiều trên chợ mạng, chợ truyền thống khu vực phía Nam và các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông... Ảnh chụp màn hình Đó là giống vải u hồng trồng nhiều tại các tỉnh Tây Nguyên. Ngoài ra còn có vải u hồng Phù Cừ, Hưng Yên. Ảnh: Facebook Tại các cửa hàng, vải u hồng được rao bán từ 90.000 - 130.000 đồng/kg, tăng 30% so với năm ngoái. Trên chợ mạng, vải u hồng giá rẻ hơn khoảng 45.000 - 70.000 đồng/kg. Ảnh: Facebook Vải chín sớm còn gọi vải u hồng, thu hoạch từ tháng 4 đến tháng 6 hàng năm. Vải u hồng có vị ngọt thanh pha chút chua chứ không ngọt đậm như vải thiều. Ảnh: Facebook Theo các tiểu thương, vải chín sớm năm nay giá cao chi phí vận chuyển và bảo quản tăng 40%. Ảnh: Facebook Bên cạnh đó, vải u hồng đầu vụ nên số lượng bán ra thị trường còn hạn chế. Ảnh: Facebook Đáng chú ý, vải u hồng hàng loại 1 càng hiếm hơn vì sản lượng giảm 40-50% so với năm ngoái. Ảnh: Facebook Một chủ vườn ở Đăk Lăk cho biết vải u hồng năm nay khá hút khách. Đầu mùa vải có giá 60.000 đồng/kg, và dự báo sẽ tăng trong thời gian tới. Ảnh: Facebook Vải u hồng có đặc điểm quả mọc thưa, cho quả to trung bình 30-35 quả/kg. Ảnh: Facebook Khi chín, vỏ quả mỏng vai quả có màu hồng đỏ tươi, phần cuối quả màu vàng hoặc xanh sáng. Ảnh: Facebook