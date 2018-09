Tỷ phú giàu nhất Philippines đã 93 tuổi

1. Ông Henry Sy (93 tuổi - 18,3 tỷ USD) - Sở hữu khối tài sản trị giá 18,3 tỷ USD, ông Henry Sy hiện là tỷ phú giàu nhất Philippines và đứng thứ 52 thế giới. Theo xếp hạng của Forbes, ông Sy vẫn giữ vững vị trí tỷ phú giàu nhất Philippines suốt 11 năm qua. Ông là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ SM Group lớn nhất nước này, từng đạt doanh thu 6,7 tỷ USD trong năm 2016. Tỷ phú này bắt đầu tự kinh doanh với một cửa hàng giày dép sau quá trình tiết kiệm đủ tiền từ phụ giúp trông coi cửa hàng tiện lợi của gia đình. 2. Ông Manuel Villar (68 tuổi, 5 tỷ USD) - Thua kém người dẫn đầu đến 13,3 tỷ USD, Chủ tịch một số công ty khai thác địa ốc và xây dựng lớn nhất Philippines như Starmalls, Vista & Landscapes - ông Manuel Villar, hiện là người giàu có thứ hai nước này. Dự kiến năm 2019, ông sẽ đầu tư 35 triệu USD để xây mới 10 trung tâm mua sắm. Gần đây, gia đình của tỷ phú này cũng sở hữu thêm một công ty xây dựng tập trung vào các công viên và mua lại một công ty khác chuyên phát triển các dự án nhà ở, chung cư đại chúng. 3. Ông John Gokongwei, Jr (92 tuổi - 4,4 tỷ USD) - Nhà sáng lập Tập đoàn JG Summit - ông John Gokongwei, hiện là người giàu thứ ba Philippines, đứng thứ 305 trên thế giới. Tập đoàn do ông sáng lập là đơn vị sở hữu Universal Robina Corporation (URC), một công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất đất nước. Tại Việt Nam, sản phẩm của URC cũng có trên thị trường như các sản phẩm trà xanh C2, nước tăng lực Rồng Đỏ... Hiện một số người con của ông đang giữ những vị trí chủ chốt trong các công ty của gia đình. 4. Ông Jaime Zobel de Ayala (84 tuổi - 4 tỷ USD) - Sở hữu Tập đoàn Ayala, tỷ phú Jaime Zobel de Ayala hiện là người giàu có thứ tư Philippines với khối tài sản 4 tỷ USD. Năm 2006, ông đã nghỉ hưu tại tập đoàn của gia đình và nhường lại vị trí tiếp quản cho con trai. Tỷ phú này được biết đến với việc kinh doanh đa dạng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, khách sạn, viễn thông và giáo dục. Mới đây, ông đã mua 49% cổ phần sàn thương mại điện tử Zalora, chính thức nhảy vào kinh doanh ở mảng này. 5. Ông Enrique Razon (58 tuổi - 3,9 tỷ USD) - Tỷ phú giàu có thứ năm Philippines và xếp hạng 404 thế giới, ông Enrique Razon là người đứng đầu các dịch vụ khai thác cảng container quốc tế tại nước này với doanh thu 1,1 tỷ USD. Doanh nghiệp do ông nắm giữ được xem là một gã khổng lồ toàn cầu khi có nhiều công ty con tại Đông Âu, châu Phi và châu Mỹ. Năm 1916, ông của Razon bắt đầu làm việc tại một cảng ở Manila. Sau Thế chiến II, chai ông đã xây dựng lại công việc kinh doanh, Razon là người tiếp nối và phát triển. Ngoài ra, ông còn sở hữu một khách sạn nổi tiếng trong nước. 6. Ông Tony Tan Caktiong (65 tuổi - 3,85 tỷ USD) - Người sáng lập và Chủ tịch chuỗi nhà hàng châu Á phát triển nhanh nhất thế giới - Jollibee Food, ông Tony Tan Caktiong là người giàu có thứ sáu nước này. Năm 2016, thương hiệu của tỷ phú này được mở rộng sang nhiều nước, từ Brunei đến Mỹ. Có mặt tại nhiều quốc gia, Jollibee được tiếp nhận bởi am hiểu thị trường, điều chỉnh thực đơn cho phù hợp và giá cả phải chăng. Sau một khoản đầu tư năm 2017, Jollibee của ông hiện sở hữu 85% chuỗi bánh burger kẹp thịt của Mỹ - Smashburger. 7. Ông Lucio Tan (84 tuổi - 3,8 tỷ USD) - Tỷ phú giàu giàu có thứ 7 Philippines là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn LT Group, ông Lucio Tan. Tập đoàn này trị giá 1,1 tỷ USD, chuyên về thuốc lá, rượu mạnh, ngân hàng và bất động sản. Năm 1982, ông thành lập Nhà máy bia châu Á, hiện là một công ty con của LT Group. Nhà máy bia này là đối thủ duy nhất sau đó cạnh tranh với San Miguel. Tháng 4/2017, trước cáo buộc của Tổng thống Duterte, tỷ phú này đã nộp 600 triệu USD tiền thuế cho Philippines. 8. Ông Ramon Ang (64 tuổi - 2,85 tỷ USD) - Khối tài sản 2,85 tỷ USD của nhà lãnh đạo thương hiệu bia San Miguel đến từ nhiều lĩnh vực. Phần lớn doanh thu của San Miguel từ các doanh nghiệp điện và cơ sở hạ tầng. Bắt đầu bằng việc sửa chữa, bán động cơ xe đã qua sử dụng của Nhật Bản, sau khi trở thành tỷ phú, Ramon Ang bán bánh xe bằng nhôm. Thương hiệu xi măng của tỷ phú cũng đã lên sàn thuận lợi vào tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, ông cũng sở hữu một khách sạn và số bất động sản đến 100 mẫu. 9. Ông George Ty (85 tuổi - 2,75 tỷ USD) - Tỷ phú giàu có thứ chín Philippines là chủ tịch Tập đoàn GT Capital - ông George Ty. Tập đoàn này có doanh thu 3,8 tỷ USD (2016), chuyên về ngân hàng, ôtô, phát triển bất động sản, phát điện và bảo hiểm. Ông cũng sở hữu ngân hàng lớn thứ hai nước này với gần 1.000 chi nhánh. Ngoài ra, các khách sạn dưới thương hiệu Grand Hyatt và Marco Polo cũng được thành lập bởi tỷ phú George Ty. 10. Andrew Tan (66 tuổi - 2,6 tỷ USD) - Chủ tịch công ty Alliance Global - ông Andrew Tan, chuyên kinh doanh thực phẩm, đồ uống, game và bất động sản. Tỷ phú giàu thứ 10 Philippines sở hữu nhượng quyền thương mại McDonald's trong nước. Ông là con trai của một công nhân nhà máy, hiện Tan phát triển tài sản của ông vào các khu chung cư lớn quanh thủ đô Manila.

1. Ông Henry Sy (93 tuổi - 18,3 tỷ USD) - Sở hữu khối tài sản trị giá 18,3 tỷ USD, ông Henry Sy hiện là tỷ phú giàu nhất Philippines và đứng thứ 52 thế giới. Theo xếp hạng của Forbes, ông Sy vẫn giữ vững vị trí tỷ phú giàu nhất Philippines suốt 11 năm qua. Ông là người sáng lập kiêm Chủ tịch Tập đoàn bán lẻ SM Group lớn nhất nước này, từng đạt doanh thu 6,7 tỷ USD trong năm 2016. Tỷ phú này bắt đầu tự kinh doanh với một cửa hàng giày dép sau quá trình tiết kiệm đủ tiền từ phụ giúp trông coi cửa hàng tiện lợi của gia đình. 2. Ông Manuel Villar (68 tuổi, 5 tỷ USD) - Thua kém người dẫn đầu đến 13,3 tỷ USD, Chủ tịch một số công ty khai thác địa ốc và xây dựng lớn nhất Philippines như Starmalls, Vista & Landscapes - ông Manuel Villar, hiện là người giàu có thứ hai nước này. Dự kiến năm 2019, ông sẽ đầu tư 35 triệu USD để xây mới 10 trung tâm mua sắm. Gần đây, gia đình của tỷ phú này cũng sở hữu thêm một công ty xây dựng tập trung vào các công viên và mua lại một công ty khác chuyên phát triển các dự án nhà ở, chung cư đại chúng. 3. Ông John Gokongwei, Jr (92 tuổi - 4,4 tỷ USD) - Nhà sáng lập Tập đoàn JG Summit - ông John Gokongwei, hiện là người giàu thứ ba Philippines, đứng thứ 305 trên thế giới. Tập đoàn do ông sáng lập là đơn vị sở hữu Universal Robina Corporation (URC), một công ty thực phẩm và đồ uống lớn nhất đất nước. Tại Việt Nam, sản phẩm của URC cũng có trên thị trường như các sản phẩm trà xanh C2, nước tăng lực Rồng Đỏ... Hiện một số người con của ông đang giữ những vị trí chủ chốt trong các công ty của gia đình. 4. Ông Jaime Zobel de Ayala (84 tuổi - 4 tỷ USD) - Sở hữu Tập đoàn Ayala, tỷ phú Jaime Zobel de Ayala hiện là người giàu có thứ tư Philippines với khối tài sản 4 tỷ USD. Năm 2006, ông đã nghỉ hưu tại tập đoàn của gia đình và nhường lại vị trí tiếp quản cho con trai. Tỷ phú này được biết đến với việc kinh doanh đa dạng ở nhiều lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, khách sạn, viễn thông và giáo dục. Mới đây, ông đã mua 49% cổ phần sàn thương mại điện tử Zalora, chính thức nhảy vào kinh doanh ở mảng này. 5. Ông Enrique Razon (58 tuổi - 3,9 tỷ USD) - Tỷ phú giàu có thứ năm Philippines và xếp hạng 404 thế giới, ông Enrique Razon là người đứng đầu các dịch vụ khai thác cảng container quốc tế tại nước này với doanh thu 1,1 tỷ USD. Doanh nghiệp do ông nắm giữ được xem là một gã khổng lồ toàn cầu khi có nhiều công ty con tại Đông Âu, châu Phi và châu Mỹ. Năm 1916, ông của Razon bắt đầu làm việc tại một cảng ở Manila. Sau Thế chiến II, chai ông đã xây dựng lại công việc kinh doanh, Razon là người tiếp nối và phát triển. Ngoài ra, ông còn sở hữu một khách sạn nổi tiếng trong nước. 6. Ông Tony Tan Caktiong (65 tuổi - 3,85 tỷ USD) - Người sáng lập và Chủ tịch chuỗi nhà hàng châu Á phát triển nhanh nhất thế giới - Jollibee Food, ông Tony Tan Caktiong là người giàu có thứ sáu nước này. Năm 2016, thương hiệu của tỷ phú này được mở rộng sang nhiều nước, từ Brunei đến Mỹ. Có mặt tại nhiều quốc gia, Jollibee được tiếp nhận bởi am hiểu thị trường, điều chỉnh thực đơn cho phù hợp và giá cả phải chăng. Sau một khoản đầu tư năm 2017, Jollibee của ông hiện sở hữu 85% chuỗi bánh burger kẹp thịt của Mỹ - Smashburger. 7. Ông Lucio Tan (84 tuổi - 3,8 tỷ USD) - Tỷ phú giàu giàu có thứ 7 Philippines là nhà sáng lập và Chủ tịch Tập đoàn LT Group, ông Lucio Tan. Tập đoàn này trị giá 1,1 tỷ USD, chuyên về thuốc lá, rượu mạnh, ngân hàng và bất động sản. Năm 1982, ông thành lập Nhà máy bia châu Á, hiện là một công ty con của LT Group. Nhà máy bia này là đối thủ duy nhất sau đó cạnh tranh với San Miguel. Tháng 4/2017, trước cáo buộc của Tổng thống Duterte, tỷ phú này đã nộp 600 triệu USD tiền thuế cho Philippines. 8. Ông Ramon Ang (64 tuổi - 2,85 tỷ USD) - Khối tài sản 2,85 tỷ USD của nhà lãnh đạo thương hiệu bia San Miguel đến từ nhiều lĩnh vực. Phần lớn doanh thu của San Miguel từ các doanh nghiệp điện và cơ sở hạ tầng. Bắt đầu bằng việc sửa chữa, bán động cơ xe đã qua sử dụng của Nhật Bản, sau khi trở thành tỷ phú, Ramon Ang bán bánh xe bằng nhôm. Thương hiệu xi măng của tỷ phú cũng đã lên sàn thuận lợi vào tháng 5 vừa qua. Ngoài ra, ông cũng sở hữu một khách sạn và số bất động sản đến 100 mẫu. 9. Ông George Ty (85 tuổi - 2,75 tỷ USD) - Tỷ phú giàu có thứ chín Philippines là chủ tịch Tập đoàn GT Capital - ông George Ty. Tập đoàn này có doanh thu 3,8 tỷ USD (2016), chuyên về ngân hàng, ôtô, phát triển bất động sản, phát điện và bảo hiểm. Ông cũng sở hữu ngân hàng lớn thứ hai nước này với gần 1.000 chi nhánh. Ngoài ra, các khách sạn dưới thương hiệu Grand Hyatt và Marco Polo cũng được thành lập bởi tỷ phú George Ty. 10. Andrew Tan (66 tuổi - 2,6 tỷ USD) - Chủ tịch công ty Alliance Global - ông Andrew Tan, chuyên kinh doanh thực phẩm, đồ uống, game và bất động sản. Tỷ phú giàu thứ 10 Philippines sở hữu nhượng quyền thương mại McDonald's trong nước. Ông là con trai của một công nhân nhà máy, hiện Tan phát triển tài sản của ông vào các khu chung cư lớn quanh thủ đô Manila.