Tỷ giá USD hôm nay 6/11/2024: Quay đầu giảm?

Tỷ giá USD/VND hôm 6/11 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin tỷ giá USD hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5, các thông tin về tỷ giá USD trên thế giới, trong nước,… sẽ được BTV cập nhật liên tục.

Tỷ giá USD/VND hôm 5/11

Thị trường trong nước, hiện tỷ giá được phép giao dịch của các ngân hàng thương mại dao động từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá USD cũng đã được Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước đưa về phạm vi mua bán từ 23.400 - 25.450 VND/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra hiện ở mức: 23.400 VND/USD - 25.450 VND/USD.

Tỷ giá USD trong nước vào sáng 5/11 tại các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng cả 2 chiều mua - bán. Cụ thể, Vietcombank có mức 25.095 - 25.465 VND/USD tăng 11 VND ở cả 2 chiều mua vào - bán ra.

Thị trường tự do, tỷ giá USD quay đầu giảm ở cả 2 chiều mua - bán so với phiên trước đó. Tại thị trường Hà Nội, lúc 5 giờ 30 phút, đồng USD giao dịch (mua - bán) ở mức 25.735 - 25.835VND, giảm 55 VND VND ở cả chiều mua - bán so với ngày 4/10.

Thị trường thế giới, tại Mỹ, chỉ số DXY đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) hiện ở mức 103,89 điểm, giảm 0,39%.