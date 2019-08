Tỷ giá ngoại tệ ngày 9/8, USD treo cao

Đầu phiên giao dịch ngày 9/8 (giờ Việt Nam), trên thị trường thế giới, tỷ giá ngoại tệ biến động mạnh. Chỉ số US Dollar Index (DXY), đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) đứng ở mức 97,62 điểm.

USD đứng ở mức: 1 euro đổi 1,1201 USD; 106,16 yen đổi 1 USD và 1,2122 USD đổi 1 bảng Anh.

Đầu giờ sáng, đồng USD trên thị trường thế giới treo cao bất chấp ông Donald Trump gây áp lực lớn lên Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed).

Tổng thổng Mỹ Donald Trump vừa đăng Twitter cho rằng Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đang là trở ngại chính đối với nền kinh tế Mỹ. Theo ông Trump, Fed phải cắt giảm lãi suất mạnh hơn và nhanh hơn.

Cũng theo ông Trump, 3 ngân hàng trung ương ở Ấn Độ, Thái Lan và New Zealand vừa hạ lãi suất mạnh hơn so với kỳ vọng của thị trường và lý do có thể là họ đã thấy được tác động của việc kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm lại và sự sụt giảm thương mại.

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay: treo cao.

Chủ tịch Fed chi nhánh Chicago cũng vừa cho biết ông sẵn sàng ủng hộ việc hạ lãi suất để đẩy lạm phát lên và chống lại rủi ro đối với tăng trưởng kinh tế.



Cùng với diễn biến bất thường trên thị trường tài chính quốc tế sau khi Trung Quốc thả đồng Nhân dân tệ tụt giảm xuống dưới ngưỡng 7 NDT đổi 1 USD, thị trường hiện dự báo Fed thậm chí sẽ cắt giảm lãi suất thêm 2 lần nữa trong thời gian của năm để tránh suy thoái kinh tế.

Đồng bạc xanh lên cao là do đồng NDT và nhiều đồng tiền khác xuống thấp. Bắc Kinh vẫn có xu hướng thả đồng NDT giảm. Trong khi hàng loạt các đồng tiền khác đang ở đấy nhiều năm sau khi NHTW giảm mạnh lãi suất.

Đồng đôla New Zealand vẫn ở quanh đáy 3,5 năm

Trên thị trường trong nước phiên ngày 8/8, tỷ giá USD/VND ở một số ngân hàng phổ biến ở quanh mức: 23.140 đồng/USD và 23.260 đồng/USD.

Tới cuối phiên 8/8, BIDV: 23.140 đồng/USD và 23.260 đồng/USD. Vietinbank: 23.142 đồng/USD và 23.252 đồng/USD. Vietcombank: 23.160 đồng/USD và 23280 đồng/USD. ACB: 23.130 đồng/USD và 23.250 đồng/USD.

Tính từ đầu năm 2019, tỷ giá đồng đô la Mỹ trong hệ thống ngân hàng giảm 35-45 đồng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Chốt phiên giao dịch 8/8, tỷ giá Euro đứng ở mức: 25.801 đồng (mua) và 26.655 (bán). Tỷ giá Bảng Anh: 27.887 đồng (mua) và 28.334 (bán). Tỷ giá yên Nhật ở mức 211,6 đồng và bán ra ở mức 219,9 đồng.