TVSI bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán từ 27/6

Ngày 23/6, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (HOSE) ban hành Quyết định số 44/QĐ-SGDVN đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường chứng khoán niêm yết và thị trường đăng ký giao dịch đối với CTCP Chứng khoán Tân Việt (TVSI) tại Sở GDCK TPHCM và Sở GDCK Hà Nội.



Nguyên nhân TVSI bị đình chỉ do Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN) đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt tại Quyết định số 353/QĐ-UBCK ngày 18/5/2023 của Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Thời gian đình chỉ từ ngày 27/6 cho đến khi TVSI được UBCKNN có quyết định đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trước đó ngày 30/5, UBCKNN về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với TVSI số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ.

Cụ thể, ngày 3 và 4/6/2021, tỷ lệ ký quỹ ban đầu của một số tài khoản khách hàng thấp hơn 50% theo quy định, tuy nhiên, TVSI đã giải ngân cho khách hàng vay tiền để thực hiện giao dịch ký quỹ khi khách hàng không bảo đảm tỷ lệ ký quỹ theo quy định.

Trước đó, hồi tháng 10/2022, TVSI có thông báo sẽ tạm dừng dịch vụ ứng trước tiền bán chứng khoán cho tới khi có thông báo tiếp theo. Đồng thời công ty chứng khoán này cũng tạm thời dừng nhận chuyển nhượng trái phiếu doanh nghiệp cho TVSI.

Ngoài ra, hồi tháng 1/2023, TVSI còn bị phạt 745 triệu đồng do loạt vi phạm liên quan đến việc cung cấp dịch vụ tư vấn hồ sơ chào bán trái phiếu doanh nghiệp trong thời kỳ từ ngày 1/1/2021 đến 5/9/2022.

Đồng thời, TVSI còn bị đặt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31/12/2022 do Công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5 đến 17/9/2023.

Trước đó liên quan đến lô trái phiếu của Tập đoàn An Đông, mối quan hệ với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, TVSI cho biết TVSI hoạt động độc lập, không liên quan tới Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đồng thời, SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát không phải cổ đông của TVSI và hoàn toàn không có tác động đến việc điều hành TVSI.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2023, TVSI đặt mục tiêu doanh thu khoảng 200 tỷ đồng, giảm đến 92% so với thực hiện năm 2022. Đồng thời lỗ trước thuế 749 triệu đồng và lỗ sau thuế 570 triệu đồng. Mục tiêu kinh doanh được HĐQT TVSI đặt thận trọng, tập trung giải quyết vấn đề về trái phiếu, song duy trì hoạt động môi giới cơ sở và phấn đấu hòa vốn.

Về tình hình kinh doanh, năm 2022 TVSI ghi nhận doanh thu hoạt động giảm hơn 24% xuống còn 2.538 tỷ đồng. Lãi sau thuế giảm 34% còn 389 tỷ đồng.

Tính tới cuối năm 2022, tổng tài sản của TVSI giảm mạnh về mức 4.337 tỷ đồng, giảm hơn 35%. Trong đó, tiền mặt ở mức 1.967 tỷ đồng, gấp 5,6 lần đầu năm. Song, tiền mặt của Công ty giảm so với mức 3.048 tỷ đồng vào cuối quý 3, giảm gần 35%.

Dư nợ cho vay giảm mạnh so với đầu năm xuống còn gần 363 tỷ đồng, giảm tới 93%.

Ngược lại, số dư tài sản tài chính FVTPL gấp đôi đầu năm, đạt hơn 1.913 tỷ đồng. Nguyên nhân do Công ty gia tăng số dư trái phiếu chưa niêm yết lên mức gần 1.692 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm.