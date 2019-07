Từ nước chanh tới "chỗ ấy" bằng vàng: Hoá ra giới nhà giàu ăn chơi thế này

Một chiếc xe Ferrari mạ vàng ở Chelsea, Anh. Mặt nạ Darth Vader được làm từ vàng nguyên chất trưng bày ở cửa hàng trang sức Tanaka Kikinzoku tại Tokyo nhân dịp đánh dấu 40 năm series phim ăn khách Star Wars Một người đàn ông cầm chai nước chanh chứa các lá vàng 24 karat. Sản phẩm do công ty Elixia Faustin, Pháp sản xuất năm 2010. Một người mẫu mặc bikini làm từ vàng nặng 4kg tại Trung Quốc. Một sản phẩm có kích thước bằng con ngựa thật được làm từ đồng, bên ngoài phủ lá vàng trưng bày tại một cửa hàng trang sức ở Nagoya, Nhật Bản để đánh dấu năm con ngựa 2014. Tại Mumbai, Ấn Độ, vào tháng 8/2011, kính áp tròng làm từ vàng và đính kim cương được trưng bày. Bồn cầu dát vàng được giới thiệu ở Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2006, ông Hideya Okamoto, chủ tịch công ty Tanaka Kikinzoku, một thương hiệu sản xuất kim loại quý của Nhật Bản giới thiệu tạ làm bằng vàng nguyên chất ở Tokyo. Giấy vệ sinh với họa tiết vàng 24 karat được giới thiệu ở Đức năm 2014. Mỗi cuộn giấy kiểu này sẽ có họa tiết tùy theo nhu cầu và giá bán 250 USD/cuộn. Một trong những loại chocolate có giá đắt nhất thế giới là Wispa Gold. Loại chocolate này được phủ ngoài là vàng lá nguyên chất và bên trong là lớp vàng lá ăn được. Một vị khách đắp mặt nạ làm từ vàng 24 karat tại Hà Lan. Quả bóng chày làm từ kim cương và vàng do một cửa hàng trang sức ở Melbourne, Australia chế tác. Quả bóng được đính 2.704 viên kim cương và dát vàng 18 karat. Ốp điện thoại làm từ vàng do nhà thiết kế Umberto thực hiện. Một cây thông Giáng sinh được làm từ 19kg vàng nguyên chất trưng bày tại cửa hàng bán đồ trang sức Ginza Tanaka ở Tokyo, Nhật Bản hồi tháng 11/2016.

