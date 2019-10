Trước khi thành đại gia có phi cơ riêng, hoá ra tuổi thơ bầu Đức từng nghèo khó không tưởng

Bầu Đức (tên thật Đoàn Nguyên Đức) là doanh nhân nổi tiếng khi sở hữu phi cơ riêng, danh hiệu người giàu nhất sàn chứng khoán Việt năm 2008 hay "ông bầu" bóng đá... Tuy nhiên, trước khi có được thành quả đó, bầu Đức đã phải trải qua tuổi thơ vô cùng khốn khó. Ông sinh năm 1962 trong một gia đình nghèo 9 anh em tại xã Nhơn Mỹ, huyện An Nhơn, tỉnh Bình Định. Kinh tế cả nhà đều phụ thuộc vào đồng ruộng. 10 năm dắt trâu ra đồng, kéo cày, xẻ đất, cái nắng cái gió làm cháy tóc sạm da càng khiến cho Đoàn Nguyên Đức nuôi quyết tâm thoát nghèo. Sau khi học hết lớp 12, bầu Đức bắt đầu bươn chải do các cánh cửa vào Đại học đều từ chối. Với ý chí, nghị lực sẵn có, bầu Đức quyết tâm khởi nghiệp sau đó vài năm với công việc ban đầu là điều hành một phân xưởng mộc. Năm 1990, ông trực tiếp điều hành một phân xưởng mộc nhỏ, chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại xã. Sau đó ông mở rộng hoạt động kinh doanh sang sản xuất đồ nội thất rồi nhiều lĩnh vực khác. Đến 1993, ông thành lập xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh Pleiku. Đến năm 2006, nó trở thành công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai với nhiều lĩnh vực kinh doanh như khoáng sản, gỗ, cao su, thủy điện, địa ốc và bóng đá. Công ty bắt đầu niêm yết chứng khoán Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) vào năm 2008 với mã HAG. Tại thời điểm 31/1/2008 tổng giá trị tài sản ròng của HAGL Group đã đạt 25.576 tỷ đồng, vượt xa so với con số 11.600 tỷ đồng đầu năm 2007. Tháng 11/2010 tổng vốn hóa thị trường của Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai đạt 22.524,09 tỷ đồng. Video: Bầu Đức nuôi bò sữa. Nguồn: Youtube.

