Nguyên nhân cho sự giảm nhiệt tăng trưởng, theo PNJ do nhiều thách thức từ yếu tố thị trường, sức mua mặt hàng trang sức nội địa sụt giảm, các khách hàng doanh nghiệp của PNJ giảm lượng đặt hàng.



Từng bị truy thu thuế... vẫn tái diễn?

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã: PNJ) mới đây công bố đã nhận được quyết định của Tổng cục Thuế về việc xử lý vi phạm hành chính về thuế với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng.

Theo đó, PNJ đã có hành vi khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp, do đó bị xử phạt gần 2,1 tỷ đồng. Đối với biện pháp khắc phục, PNJ sẽ bị truy thu số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 10,1 tỷ đồng và truy thu số tiền thuế thu nhập cá nhân gần 263 triệu đồng. Ngoài ra, PNJ cần nộp thêm tiền chậm nộp thuế hơn 712,7 triệu đồng.

Đây không phải lần đầu tiên doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực trang sức này bị phạt và truy thu thuế. Trước đó, tháng 6/2021, Cục Thuế TPHCM ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với PNJ với tổng số tiền bị phạt và truy thu hơn 1 tỷ đồng.

Theo đó, PNJ chưa kê khai nộp thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa khuyến mại vượt mức đăng ký với Sở Công Thương, đã kê khai doanh thu tài chính không đúng quy định của pháp luật, đã tính vào chi phí được trừ các khoản chi không liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Trước khi bị phạt và truy thu hơn 13 tỷ tiền thuế, doanh thu PNJ thế nào? (ảnh minh họa: Internet).

Mới đây, ngày 12/9, Hội đồng quản trị (HĐQT) PNJ đã họp và thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Chí Kiên làm Giám đốc cao cấp - Nguồn nhân lực của công ty từ ngày 19/9/2023, với kỳ hạn 2 năm.

Bên cạnh đó, HĐQT PNJ còn thông qua triển khai phương án công đoàn cơ sở của công ty mua lại cổ phiếu đã phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2019, 2020, 2021 và cổ phiếu thưởng tương ứng từ cán bộ, nhân viên nghỉ việc trong thời gian hạn chế chuyển nhượng.

Tiếp đó, PNJ cũng thông qua hợp đồng, thỏa thuận, giao dịch giữa công ty với người nội bộ, người có liên quan về việc công ty bảo lãnh cho Công ty TNHH MTV Chế tác và Kinh doanh Trang sức PNJ (công ty con do PNJ sở hữu 100% vốn) vay vốn tại ngân hàng với hạn mức 300 tỷ đồng nhằm mục đích bổ sung vốn lưu động, phát hành L/C (thư tín dụng), bảo lãnh vay ngắn hạn phục vụ hoạt động sản xuất - kinh doanh.

Cũng tại cuộc họp, HĐQT PNJ thống nhất triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu cho lãnh đạo chủ chốt PNJ và công ty thành viên dựa trên kết quả lợi nhuận sau thuế năm 2022 theo ESOP 2023, đã được Đại hội đồng cổ đồng (ĐHĐCĐ) thường niên thông qua ngày 27/4/2023.

Theo kế hoạch, PNJ dự kiến phát hành gần 6,6 triệu cổ phiếu ESOP (tương đương 2% số cổ phiếu đang lưu hành) với giá 20.000 đồng/cp. Thời gian thực hiện trong năm 2023. Dự kiến sau khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của PNJ sẽ tăng thêm 66 tỷ đồng, lên mức hơn 3.347 tỷ đồng.

Tiêu thụ yếu, doanh thu sụt giảm

Về kết quả kinh doanh, PNJ cho biết, trong tháng 7/2023, trong điều kiện thị trường có nhiều yếu tố bất lợi, công ty ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 2.364 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 85 tỷ đồng, lần lượt giảm 5,8% và tăng 6,7%. Đà giảm doanh thu so với cùng kỳ đã được thu hẹp, và lợi nhuận sau thuế được cải thiện nhờ tối ưu hóa vận hành.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 18.823 tỷ đồng, giảm 9,2% và lợi nhuận sau thuế đạt 1.171 tỷ đồng, tăng nhẹ 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp trung bình 7 tháng đầu năm 2023 đạt 18,7% (cao hơn mức 17,4% cùng kỳ năm 2022), nằm trong vùng biên lợi nhuận theo kế hoạch kinh doanh. Tổng chi phí hoạt động 7 tháng đầu năm 2023 giảm 1,1% so với cùng kỳ.

Năm 2023, PNJ đặt mục tiêu doanh thu xấp xỉ 35.598 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.937 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 5% và 7% so với cùng kỳ năm trước. Như vậy kết thúc 7 tháng đầu năm, PNJ đã hoàn thành 52,9% kế hoạch về doanh thu thuần và 60,4% kế hoạch về lợi nhuận sau thuế cả năm 2023.

Xét tăng trưởng doanh thu từng kênh, 7 tháng đầu năm 2023, doanh thu trang sức bán lẻ của PNJ giảm 9,9% so với cùng kỳ năm 2022 do nhiều thách thức từ yếu tố thị trường. Tuy nhiên, theo đại diện PNJ chia sẻ, mức giảm doanh thu bán lẻ của doanh nghiệp này thấp hơn nhiều so với mức giảm của thị trường chung nhờ việc tạo ra các sáng kiến kinh doanh và phương pháp tiếp cận thị trường hiệu quả để giữ chân khách hàng cũ và phát triển khách hàng mới nhằm mở rộng thị phần.

Tương tự, doanh thu trang sức bán sỉ trong 7 tháng đầu năm của PNJ giảm 31,3% so với cùng kỳ năm 2022, do sức mua mặt hàng trang sức nội địa sụt giảm, các khách hàng doanh nghiệp của PNJ giảm lượng đặt hàng. Tuy vậy, kênh bán sỉ vẫn tiếp tục phát triển về lượng khách hàng mới.

Trong khi đó, theo chiều ngược lại, doanh thu vàng 24K của PNJ trong 7 tháng năm 2023 ghi nhận tăng trưởng 1,2% so với cùng kỳ.

Về số lượng điểm bán, trong 7 tháng vừa qua, PNJ đã mở mới 26 và đóng 5 cửa hàng thương hiệu PNJ; trong đó, thương hiệu PNJ Gold và PNJ Silver được hợp nhất vào 1 thương hiệu PNJ. Tại thời điểm 31/7/2023, Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận có tổng cộng 384 cửa hàng độc lập tại 55/63 tỉnh, thành trên cả nước…