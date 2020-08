Trước dịch COVID-19, lương phi công của các hãng hàng không Việt thế nào?

Để ứng phó với tác động của COVID-19, Vietnam Airlines cho biết đã điều chỉnh giảm thu nhập cả năm nay của người lao động 40-50%. Theo đó, thu nhập dự kiến của phi công Vietnam Airlines giảm hơn 52% so với năm ngoái, xuống bình quân 77 triệu đồng một tháng. Ảnh: vietnamnet. Trước khi dịch COVID-19 xảy ra, theo báo cáo năm 2018 của Vietnam Airlines, phi công hãng này nhận mức lương bình quân là 132,5 triệu đồng/tháng - tương đương hơn 1,5 tỷ đồng/ năm. Ảnh: Vietnamnet Mức lương này bằng khoảng 75% so với phi công nước ngoài cũng đang làm việc tại hãng. Ảnh: Tuoitrethudo. Phi công có mức lương cao nhất tại Vietnam Airlines có thể đạt 300 triệu đồng/tháng, bậc lương chênh lệch cao thấp tùy theo vị trí cơ trưởng - cơ phó và loại máy bay mà họ lái. Ảnh: VOV. Theo báo cáo thường niên 2017 của Vietjet Air, phi công thuộc hãng này có thu nhập lên tới 180 triệu đồng/người/tháng, tương đương 2,16 tỷ đồng/năm. Ảnh: Vietjet. Trong đó, lương cơ trưởng của Vietjet Air lên tới 180-240 triệu đồng/tháng, tùy vào giờ bay và thâm niên; lương cơ phó của Vietjet Air dao động trong khoảng 120-140 triệu đồng/tháng. Ảnh: Vietjet. Lương của phi công Vietjet Air được nhận định có thể xếp vào mức cao tại Asean, tương đương với những quốc gia trả cao nhất cho phi công như Singapore, với mức lương trung bình từ 6.800 USD – 9.000 USD/tháng (khoảng 155 triệu - 207 triệu). Ảnh: Tapchihangkhong. Còn với Bamboo Airways, đại diện hãng hàng không này từng tiết lộ, theo bảng thu nhập đã được phê duyệt, mức lương phi công tại Bamboo Airways sẽ đạt mức trên 200 triệu đồng/người/tháng, tức hơn 2,4 tỷ đồng/năm. Ảnh: Bamboo Airways. Mặc dù là "tân binh" trong làng hàng không nội địa nhưng con số thu nhập này chênh lệch khá lớn so với các đồng nghiệp ở Vietnam Airlines và Vietjet Air. Ảnh: Bamboo Airways Video: "Siêu máy bay" đưa phi công người Anh (bệnh nhân 91) hồi hương. Nguồn: VTC Now



