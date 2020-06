Tròn mắt những siêu cây “mắn đẻ”, thu về cả “gia tài“

Với giống mít sai quả như mít tố nữ, nhiều nhất cũng chỉ cho thu hoạch đến 300 trái/cây, còn loại mít thường, cây sai cũng chỉ cho vài chục quả. Tuy nhiên, một cây mít được gia đình ở phường Lê Hồng Phong (Quảng Ngãi) từng cho tới 500 trái, mọc chi chít từ gốc đến ngọn. Ảnh: Dân Việt. Theo chủ nhân của siêu cây trĩu quả này, cây có có nguồn gốc từ Malaysia, được gia đình trồng khoảng 13 năm. Khi mới trồng khoảng 4 năm, cây mít đã ra trái với số lượng khủng, từ 40-50 quả, chủ yếu ở phần gốc. Những năm kế tiếp thì số lượng tăng dần theo cấp số nhân, quả ra ở cả phần ngọn. Ảnh: Dân Việt. Dù sai quả nhưng quả mít nào cũng mập mạp, căng đầy, trông thích mắt. Ảnh: Dân Việt. Đây là cây mít na quả trĩu nặng từ gốc đến ngọn ở Cẩm Phả, Quảng Ninh. Cây mít có vài chục năm tuổi vì được trồng từ thời chống Pháp. Ảnh: Khám phá. Năm 2017, cây cam vinh trong vườn gia đình anh Dương Đình Tấn (Quỳ Hợp, Nghệ An) khiến ai cũng "mắt tròn, mắt dẹt" khi cho tới 1.000 quả. Ảnh: Dân Việt. Cây cam cho khoảng 3 tạ và rất nhiều người đến hỏi mua với giá 20 triệu để làm cây cảnh nhưng chủ nhân không bán. Ảnh: Dân Việt. Chủ nhân cho rằng cây cam này rất quý, rất nhiều năm nữa nó có thể cho ra quả rất nhiều....Ảnh: Dân Việt. Cây nhãn của một gia đình ở Quốc Oai (Hà Nội) đã gần 130 tuổi nhưng luôn sai trĩu khi tới vụ như lứa nhãn tơ (nhãn trồng 3-4 năm), vụ nào nào cũng 6-8 tạ. Ảnh: Zing. Do có quả chín muộn nên cuối mùa nhiều người thường tới mua với giá cao. Ảnh: Zing. Tán rộng 6m, dài 6m, cây bưởi của cụ ông Trần Hùng (hơn 80 tuổi, Tân Lạc, Hòa Bình) không chỉ làm bóng mát phủ kín sân vườn mà còn cho ra 800 quả bưởi lúc lỉu, trĩu trịt trên cây. Ảnh: Dân Việt. Nhiều chùm có tới 5, 6 quả, đặc biệt có chùm lên đến 8 quả bưởi to, tròn đều, chen chúc nhau trên cành rất thích mắt. Ảnh: Dân Việt. Video: Bưởi cảnh 200 quả "cực độc". Nguồn: VTC1

